112 கிலோ பைக்கை..அசால்டாக சுமந்து சென்ற நபர்! ஷாக் கொடுக்கும் காரணம்-வைரல் வீடியோ

Man Lifts 112 Kg Bike Level Cross : ஒரு நபர், தனது தோளில், கிட்டத்தட்ட 112 கிலோ வரை எடை இருக்கும் பைக்கை சுமந்து சென்ற வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இதை பார்த்த பலர் அவர் உண்மையாான பாகுபலியாக மாறியிருப்பதாக கமெண்ட் அடித்து வருகின்றனர். இதற்கு பின்னால் இருக்கும் காரணம் என்ன தெரியுமா?
பைக்கை சுமந்து சென்ற நபர்:
அந்த நபரின் பெயர், அவர் இருக்கும் இடம் எதுவும் இந்த வீடியோவில் குறிப்பிடப்படவில்லை. ஆனால், இது வடமாநிலத்தில் நடந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அங்கே, ஒரு லெவல் கிராசிங் இருக்கிறது. ரயில் கடந்து போன் அபிறகு இதை தாண்டி செல்லலாம் என்று, பலரும் வாகங்களில் வெகு நேரமாக ரெயில்வே கேட்டுக்கு வெளியில் காத்துக்கொண்டு நின்றிருக்கின்றனர்.
இதில் ஒரு நபர் மட்டும் பொறுமையிழந்து, தனது பைக்கை தோளில் சுமந்தவாறு, ரயில்வே கேட்டை கடந்து சென்றுவிட்டார். இவரை பிற வாகன ஓட்டிகள் அவரை மிரட்சியுடன் பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டனர்.
வைரல் வீடியோ:
இந்த வீடியோவில் அந்த நபர் பைக்கை தோளில் சுமந்து கொண்டு செல்வதும், அவரை அனைவரும் வியந்து பார்பதும் பதிவாகி இருக்கிறது. அதே போல, இவர் அந்த ரயில்வே கிராஸிங்கை கடக்கும் போது எந்த ரயிலும் வராததும் குறிப்பிடத்தக்கது.
रेलवे क्रॉसिंग की ऐसी की तैसी…..!!!
हम जहाँ खड़े होते है….. लाइन वहीं से शुरू होती है…!! pic.twitter.com/ZoibSNgyqW
— kapil bishnoi (@Kapil_Jyani_) August 17, 2025
நிதானம் வேண்டாமா?
வழக்கமாக இப்படி ரெயில்வே கேட் போடும் போது, பலருக்கு பொறுமை இருக்காது. அதற்கு காரணம் அவர்களின் அவசரம் அல்லது பொருமையின்மை என எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். ஆனால், அதற்காக அந்த ஆபத்தான ரெயில்வே கேட்டை, மூடியிருக்கும் போது எப்படி ஒருவர் பைக்கை ஏந்திக்கொண்டு கடக்கலாம் என்கிற கேள்வியை நெட்டிசன்கள் முன்வைக்கின்றனர்.
அந்த நபரும், கொஞ்சம் கூட ரெஸ்டே எடுக்காமல் அந்த பைக்கை தூக்கிக்கொண்டு கிராஸ் செய்து கிளம்பி விட்டார். இவரது இந்த பிளானை ஒரு சிலர் ஆச்சரியமாகவும், இன்னும் சிலர் அபாயகரமானதாகவும் பார்த்து வருகின்றனர்.
