மனைவியுடன் விவாகரத்து..பாலில் குளித்து கொண்டாடிய கணவன்! வைரலாகும் வீடியோ..

Watch Man Bathes In Milk : தற்போதைய காலக்கட்டத்தில், அவசர திருமணங்களும், அந்த திருமணத்திற்கு பின்பு விவாகரத்துகளும் அதிகரித்து வருகிறது. ஒரு சிலர், நெடுங்காலம் திருமண உறவில் இருந்து விட்டு கூட பிரிகின்றனர். இதற்கு காரணம் திருமணத்திற்கு மீறிய உறவில் ஈடுபடுவது, கணவன் அல்லது மனைவி டாக்ஸிக் ஆக இருப்பது என எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். இங்கும் அப்படித்தான் ஒருவர், தனது மனைவியை பிரிந்திருக்கிறார். அதன் பிறகு, பாலால் குளித்து அதனை கொண்டாடி இருக்கிறார்.

அசாம் மாநிலத்தின் நால்பரி எனும் மாவட்டத்டில் இருக்கு நபர்தான் இந்த செயலை செய்திருக்கிறார். அவரது பெயர், மானிக் அலி. இவர், பாரலியப்பர் எனும் கிராமத்தில் வாழ்ந்து வருகிறார். இவர்தான், தனது மனைவியிடம் இருந்து விவாகரத்து பெற்றதை, தனக்கு தானே பாலாபிஷேகம் செய்து கொண்டாடி இருக்கிறார். அரை நிர்வாண கோலத்தில் அவர் பாலை எடுத்து தலையில் ஊற்றிக்கொண்ட போது, “எனக்கு இன்று முதல் விடுதலை” என்று சொல்லிக்கொண்டே இருந்தார்.

