மகிழ்ச்சியாக நடனமாடி கொண்டிருந்த நபர்..திடீரென மயங்கி விழுந்து உயிரிழப்பு! வைரல் வீடியோ

Video Man Dies Middle Of Dance Onam Festival : ஓணம் பண்டிகையில், மகிழ்ச்சியாக நடனமாடிக்கொண்டிருந்த ஒருவர் திடீரென்று மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 2, 2025, 12:09 PM IST
  • கேரளாவில் ஓணம் பண்டிகை
  • நடனமாடிய நபர் மயங்கி விழுந்து உயிரிழப்பு
  • வைரலாகும் வீடியோ..

Video Man Dies Middle Of Dance Onam Festival : மனிதர்களுக்கு இறப்பு எப்போது வருகிறது, எப்படி வருகிறது என்றே தெரியவில்லை. நன்றாக சிரித்து பேசிக்கொண்டிருந்த நபர், திடீரென சரிந்து கீழே விழுந்து இறப்பதும் வாடிக்கையாகி வருகிறது. இதே போன்ற சம்பவம் ஒன்று தற்போது கேரளாவில் நடந்திருக்கிறது.இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

ஓணம் பண்டிகை:

கேரளாவில், பரவலாக கொண்டாடப்படும் பண்டிகைகளுள் ஒன்று ஓணம். இந்த பண்டிகையில் மலையாளிகளின் முக்கிய அடையாளமாக கருதப்படும் செண்ட மேளம், பாரம்பரிய நடனம் உள்ளிட்ட பல இடம் பெற்றிருக்கும். அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு அந்த நாளில் விடுமுறை என்பதால், முந்தைய நாளில் பண்டிகையை கொண்டாடுவர். அப்படிப்பட்ட கொண்டாட்டின் போதுதான் இந்த சோக சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது.

வைரல் வீடியோ:

கேரளாவின் சட்டமன்றம், ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஒரு நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது. இதில் பெண்கள்-ஆண்கள் என பலர் கலந்து கொண்டனர். ஒரு மலையாள பாடலுக்கு, சில சேர்ந்து மேடையில் நடனமாடி கொண்டிருந்தனர். நடுவில், கருப்பு கண்ணாடி அணிந்த நபர், ஸ்டைலாக வேட்டி சட்டை அணிந்து கொண்டு ஆடிக்கொண்டு இருந்தார். இடையில் சற்று தடுமாறிய அவர், சிறிது வினாடிகளில் மயக்கமடைந்து கீழே விழுந்தார். 

இவருக்கு அருகில் ஆடிக்கொண்டிருந்தவர்கள், முதலில் நடனத்தை விட்டுவிடக்கூடாது என்று ஆடிக்கொண்டு இருந்தனர். ஆனால், அந்த நபர் எழுந்து கொள்ளாததால் அனைவரும் அருகில் சென்று பார்த்தனர். அவரை உடனடியாக அருகில் இருந்த மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்திருக்கின்றனர். ஆனால், அவர் ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாக மருத்துவர்கள் தகவல் தெரிவித்து இருக்கின்றனர்.

யார் இவர்? 

உயிரிழந்த இந்த நபரின் பெயர், ஜுனைஸ். இவர், லைப்ரரியில் உதவியாளராக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இவர் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ அன்வரிடம் உதவியாளராக பணியாற்றியிருக்கிறார். இவருக்கு 45 வயதாகிறது. இவருக்கு சொந்த ஊர், கேரளாவின் வயநாடு என்று கூற்றப்படுகிறது. இவரது உயிரிழப்பிற்கு காரணம் என்ன என்பது குறித்து தொடர்ந்து விசாரணை நடைப்பெற்று வருகிறது.

வேறு ஒரு சம்பவம்:

இதே போல, சில மாதங்களுக்கு முன்பு வேறு ஒரு சம்பவமும் நடந்தது. மத்திய பிரதேசத்தில் 23 வயது பெண் ஒருவர் மேடையில் நடனமாடி கொண்டிருந்த போது மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்தார்.தொடர்ந்து கடந்த ஏப்ரல் மே மாதங்களிலும் இதே போன்ற சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. இப்படி தொடர்ந்து சில பேர் மயங்கி விழுந்து உயிரிழப்பதற்கு காரணம் என்னவாக இருக்கும் என்பது குறித்து பலரும் கேள்வியெழுப்பி வருகின்றனர். இருப்பினும், இதற்கான காரணம் மர்மமானதாகவே இருக்கிறது.

