English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

போலீஸ் ஜீப் மேல் ஏறி நின்று..அட்டூழியம் செய்த காதல் ஜோடி! வைரல் வீடியோ

Teen Girl Boyfriend Climbing On Police Jeep Video : காதல் ஜோடி இருவர், போலீஸ் வாகனத்தின் மீது ஏறி நின்று அட்டூழியம் செய்த வீடியோ, இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 23, 2025, 03:40 PM IST
  • போலீஸ் வேன் மீது ஏரி அராஜகம்!
  • டீன் ஏஜ் காதல் ஜோடியின் அட்டூழியம்
  • வைரலாகும் வீடியோ..

Trending Photos

சூர்யா 46 படத்தில் இணைந்த புது நடிகை! ரொம்ப பிரபலமானவர்-யார் தெரியுமா?
camera icon7
Suriya 46
சூர்யா 46 படத்தில் இணைந்த புது நடிகை! ரொம்ப பிரபலமானவர்-யார் தெரியுமா?
மீண்டும் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் GBU! ராஜா பாடலுக்கு என்ன ஆச்சு?
camera icon7
GBU
மீண்டும் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் GBU! ராஜா பாடலுக்கு என்ன ஆச்சு?
தீபாவளிக்கு முன் குரு பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு நல்ல நாட்கள், பொற்காலம் ஆரம்பம்
camera icon8
Guru Peyarchi
தீபாவளிக்கு முன் குரு பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு நல்ல நாட்கள், பொற்காலம் ஆரம்பம்
ரஜினி படத்தில் நடிக்க மறுத்த மோகன்லால்! என்ன காரணம் தெரியுமா?
camera icon7
Mohanlal
ரஜினி படத்தில் நடிக்க மறுத்த மோகன்லால்! என்ன காரணம் தெரியுமா?
போலீஸ் ஜீப் மேல் ஏறி நின்று..அட்டூழியம் செய்த காதல் ஜோடி! வைரல் வீடியோ

Teen Girl Boyfriend Climbing On Police Jeep Video : ராஜஸ்தானின் கோடா என்கிற பகுதியில்தான் இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. இங்கு, டீன் ஏஜ் பெண் ஒருவரும், இளைஞர் ஒருவரும் போலீஸ் ஜீப் மீது ஏறி அட்டூழியம் செய்த நிகழ்வு, அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

நடந்தது என்ன?

கடந்த செப்டம்பர் 19ஆம் தேதி அன்று, ராஜஸ்தானின் கோட்டா பகுதியில், டீன் ஏஜ் காதலர்கள் இருவர், ராமாபுரா பகுதியில் உள்ள போலீஸ் ஜீப்பின் மீது ஏறி நின்றிருக்கின்றனர்.. இவர்களை அடக்கி, போலீஸார் கீழே இறக்கி பிடிக்க முயற்சி செய்திருக்கின்றனர். இதில், அந்த ஆணுக்கு 22 வயதாவதும், பெண்ணுக்கு 17 வயதாவதும் தெரிந்திருக்கிறது. போலீஸ் வாகனம் மீது ஏறி நின்றதோடு, தவறான வார்த்தைகளால் சுத்தி இருந்தவர்களை திட்டியிருக்கின்றனர். 

போலீசார் இது குறித்து தீர விசாரித்த போது இன்னும் சில அதிர்ச்சிகரமான தகவல்கள் இது குறித்து தெரிய வந்தது. ஒரு டீன் ஏஜ் சிறுமியை காணவில்லை என்று கோட்டாவின் புறநகர் பகுதி போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்திருக்கிறது. அவர் வீட்டிலிருந்து காணாமல் போயுள்ளதாக முதற்கட்ட தகவலில் தெரிய வந்திருக்கிறது. இந்த சிறுமியை தேடும் பணியில் போலீசார் ஈடுபட்ட போது, ராமாபுரா பகுதியில் அவர் இருப்பதாக தகவல் கிடைத்துள்ளது. அப்போது விசாரிக்க சென்ற நேரத்தில்தான், இந்த காதல் ஜோடி போலீஸ் ஜீப் மீது ஏறி நின்று, கீழே இறங்க முடியாது என்று கூறியிருக்கின்றனர்.

இருவரையும் பாதுகாப்பாக கீழே இறக்க வேண்டும் என்று, போலீஸார் முயற்சித்துள்ளனர். ஆனால், அவர்கள் இருவரும் அதற்கு ஒப்புக்கொள்ளவில்லை. முதலில், அந்த இளைஞர் பெண்ணை மேலே ஏற்றியிருக்கிறார். பின்னர் அவரும் ஏறியிருக்கிறார். இருவரும் சேர்ந்து கத்தியிருக்கின்றனர்.

கைது!

சுற்றி இருந்தவர்கள், இருவரையும் கீழே இறக்குமாறு சத்தமிட்டிருக்கின்றனர். இதே போராட்டம் 10 நிமிடங்களுக்கு நடந்திருக்கிறது. பின்னர் அந்த பெண், “அவனை போக விடுங்கள்” என்று கத்தியிருக்கிறார். போலீஸார், அந்த மைனர் சிறுமியுடன் ஓடிப்போக இருந்த குற்றத்திற்காக இளைஞரை கைது செய்திருக்கின்றனர். மேலும், அவர் மீது பொது இடத்தில் இடையூறு விளைவித்தது, பொதுவெளியில் ஆபாசமாக பேசியது உள்ளிட்ட வழக்குகளும் பாய்ந்துள்ளது.

இந்த காதல் ஜோடி இருவரும், போலீஸ் வாகனம் மீது ஏறி நின்று ஆட்டம் போட்ட வீடியோ, தற்போது இணையத்தில் செம ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கிறது. ஒரு சிலர், “இந்த இளைஞர்களே இப்படித்தான்..” என்று டைலாக்கை எடுத்துக்கொள்ள, இன்னும் சிலர், இது போல தனக்கும் பிறருக்கும் பாதுகாப்புக்கு இடையூறு விளைவிக்கும் செயல்களில் யாரும் ஈடுபட கூடாது என்றும், பொது நலத்துடன் அனைவரும் செயல்பட வேண்டும் என்றும் சிலர் கூறி வருகின்றனர்.

மேலும் படிக்க | 33 ஆண்டுகள் உணவு இல்லாமல் வாழும் ஆசாமி! உயிர் வாழ்ந்ததற்கு இதுதான் காரணமா?

மேலும் படிக்க | 175 கி.மீ பயணித்து..மனைவியின் கழுத்தை அறுத்த கணவன்! லூசா இருப்பானோ?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Viral VideoTeen GirlboyfriendPolice JeepRajasthan Kota

Trending News