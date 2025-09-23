போலீஸ் ஜீப் மேல் ஏறி நின்று..அட்டூழியம் செய்த காதல் ஜோடி! வைரல் வீடியோ

Teen Girl Boyfriend Climbing On Police Jeep Video : ராஜஸ்தானின் கோடா என்கிற பகுதியில்தான் இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. இங்கு, டீன் ஏஜ் பெண் ஒருவரும், இளைஞர் ஒருவரும் போலீஸ் ஜீப் மீது ஏறி அட்டூழியம் செய்த நிகழ்வு, அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நடந்தது என்ன?
கடந்த செப்டம்பர் 19ஆம் தேதி அன்று, ராஜஸ்தானின் கோட்டா பகுதியில், டீன் ஏஜ் காதலர்கள் இருவர், ராமாபுரா பகுதியில் உள்ள போலீஸ் ஜீப்பின் மீது ஏறி நின்றிருக்கின்றனர்.. இவர்களை அடக்கி, போலீஸார் கீழே இறக்கி பிடிக்க முயற்சி செய்திருக்கின்றனர். இதில், அந்த ஆணுக்கு 22 வயதாவதும், பெண்ணுக்கு 17 வயதாவதும் தெரிந்திருக்கிறது. போலீஸ் வாகனம் மீது ஏறி நின்றதோடு, தவறான வார்த்தைகளால் சுத்தி இருந்தவர்களை திட்டியிருக்கின்றனர்.
போலீசார் இது குறித்து தீர விசாரித்த போது இன்னும் சில அதிர்ச்சிகரமான தகவல்கள் இது குறித்து தெரிய வந்தது. ஒரு டீன் ஏஜ் சிறுமியை காணவில்லை என்று கோட்டாவின் புறநகர் பகுதி போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்திருக்கிறது. அவர் வீட்டிலிருந்து காணாமல் போயுள்ளதாக முதற்கட்ட தகவலில் தெரிய வந்திருக்கிறது. இந்த சிறுமியை தேடும் பணியில் போலீசார் ஈடுபட்ட போது, ராமாபுரா பகுதியில் அவர் இருப்பதாக தகவல் கிடைத்துள்ளது. அப்போது விசாரிக்க சென்ற நேரத்தில்தான், இந்த காதல் ஜோடி போலீஸ் ஜீப் மீது ஏறி நின்று, கீழே இறங்க முடியாது என்று கூறியிருக்கின்றனர்.
இருவரையும் பாதுகாப்பாக கீழே இறக்க வேண்டும் என்று, போலீஸார் முயற்சித்துள்ளனர். ஆனால், அவர்கள் இருவரும் அதற்கு ஒப்புக்கொள்ளவில்லை. முதலில், அந்த இளைஞர் பெண்ணை மேலே ஏற்றியிருக்கிறார். பின்னர் அவரும் ஏறியிருக்கிறார். இருவரும் சேர்ந்து கத்தியிருக்கின்றனர்.
A late-night scene in Rajasthan’s Kota turned into a high-voltage drama when a drunk 22-year-old youth, after abducting a 17-year-old girl, resisted arrest by climbing onto a police jeep with her. While he created chaos by abusing the police, the girl pleaded for his release,… pic.twitter.com/XT3A4RrC3P
— Pune Mirror (@ThePuneMirror) September 23, 2025
கைது!
சுற்றி இருந்தவர்கள், இருவரையும் கீழே இறக்குமாறு சத்தமிட்டிருக்கின்றனர். இதே போராட்டம் 10 நிமிடங்களுக்கு நடந்திருக்கிறது. பின்னர் அந்த பெண், “அவனை போக விடுங்கள்” என்று கத்தியிருக்கிறார். போலீஸார், அந்த மைனர் சிறுமியுடன் ஓடிப்போக இருந்த குற்றத்திற்காக இளைஞரை கைது செய்திருக்கின்றனர். மேலும், அவர் மீது பொது இடத்தில் இடையூறு விளைவித்தது, பொதுவெளியில் ஆபாசமாக பேசியது உள்ளிட்ட வழக்குகளும் பாய்ந்துள்ளது.
இந்த காதல் ஜோடி இருவரும், போலீஸ் வாகனம் மீது ஏறி நின்று ஆட்டம் போட்ட வீடியோ, தற்போது இணையத்தில் செம ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கிறது. ஒரு சிலர், “இந்த இளைஞர்களே இப்படித்தான்..” என்று டைலாக்கை எடுத்துக்கொள்ள, இன்னும் சிலர், இது போல தனக்கும் பிறருக்கும் பாதுகாப்புக்கு இடையூறு விளைவிக்கும் செயல்களில் யாரும் ஈடுபட கூடாது என்றும், பொது நலத்துடன் அனைவரும் செயல்பட வேண்டும் என்றும் சிலர் கூறி வருகின்றனர்.
