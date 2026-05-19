/இந்தியாவின் 18 நகரங்களில் ‘வாட்டர் மெட்ரோ’-எங்கெல்லாம் தெரியுமா? முழு லிஸ்ட்!

Water Metro : கேரள மாநிலத்தின் கொச்சியில் ‘வாட்டர் மெட்ரோ’ கொண்டு வரப்பட்டு, வெற்றி பெற்ற நிலையில், தற்போது 18 நகரங்களில் அதே போல வாட்டர் மெட்ரோ கொண்டு வரப்பட இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
Water Metro : இந்தியாவில் முதன்முதலாக கொச்சியில் வாட்டர் மெட்ரோ கொண்டு வரப்பட்டது. கொச்சியில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்க, இந்த கொச்சி வாட்டர் மெட்ரோ திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. இந்த திட்டம் மிகப்பெறும் வெற்றி பெற்றதையடுத்து, தற்போது இந்தியாவின் இன்னும் 18 நகரங்களில் வாட்டர் மெட்ரோ வர உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
ஆசியாவின் மிகப்பெரிய ஒருங்கிணைந்த நீர்வழி மெட்ரோ போக்குவரத்து திட்டமாக கொச்சி வாட்டர் மெட்ரோ இருந்தது. இது, சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த நவீன மின்சார படகுகள் மூலம், கொச்சியில் இருக்கும் 10 பகுதிகளை பிரதான நிலப்பகுதியுடன் இணைத்து வேகமான பயணத்தை வழங்கி வருகிறது. இதற்காக உபயோகிக்கும் படகுகள், இரைச்சல் குறைவாகவும், குளிரூட்டப்பட்ட வசதியுடைய இருக்கைகளை கொண்டதாகவும் இருக்கின்றன. இதே போல, தற்போது 18 நகரங்களில் வாட்டர் மெட்ரோ வரப்போகிறதாம்.
இந்த வாட்டர் மெட்ரோ திட்டத்தில் முதற்கட்ட நகரங்கள், இரண்டாம் கட்ட நகரங்கள் என இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டு வேலைகள் செய்யப்பட இருக்கின்றன.
|முதற்கட்ட நகரங்கள்
|அசாமின் கவுகாத்தி
|ஜம்மு காஷ்மீரின் ஸ்ரீநகர்
|பீகாரின் பாட்னா
|உத்திர பிரதேசத்தின் வாரணாசி
|அயோத்தி
|பிரயாக்ராஜ்
இவையனைத்தும், ஆன்மீகம் மற்றும் வரலாற்று சிறப்புமிக்க நகரங்களாக முதலிடம் பெற்றுள்ளன. இங்கு, சுற்றுலா பயணிகளின் வருகையை அதிகரிக்க இது போன்ற வாட்டர் மெட்ரோ திட்டம் வரவுள்ளது.
இரண்டாம் கட்ட நகரங்கள்
|குஜராத்தின் சூரத்
|அகமதாபாத்
|ஒடிசாவின் கட்டாக்
|கர்நாடகாவின் மங்களூரு
|கோவா
|கேரளாவின் கொல்லம்
|ஆலப்புழா
|அந்தமான், லட்சத்தீவுகள்
|தீவுப்பகுதிகளும் இந்த லிஸ்டில் இடம் பெற்றுள்ளன.
இந்த வாட்டர் மெட்ரோக்கள் அனைத்தும் 100% மின்சாரம் அல்லது ஹைப்ரிட் பேட்டரி தொழில்நுட்பத்தில் இயங்குவதாக இருக்கிறது. இதனால், கார்பன் உமிழ்வு மற்றும் காற்று மாசு மற்றும் சத்தம் ஆகியவை முற்றிலுமாக தவிர்க்கப்படும்.
பயணிகள் அனைவரும் வந்து செல்ல வசதியாக ஏசி வசதி, WiFi மற்றும் பாதுகாப்பு அமைப்புகளுடன் கூடிய அதிநவீன படகுத்துறைகள் அமைக்கப்படும். மாற்றுத்திறனாளிகளும் முதியவர்களும் எளிதாக பயன்படுத்த வசடியாக ‘ரேம்ப்’களும் வைக்கப்படுகின்றன.
வழக்கமான மெட்ரோ ரெயில்களை போல, இந்த மெட்ரோவிற்கும் ஸ்மார்ட் கார்டுகள், கியூஆர் கோட், டிஜிட்டல் பேமண்ட் முறையில் டிக்கெட்டுகள் வழங்கப்படும்.
மத்திய அரசு, இந்த திட்டத்தை விரைவாக செயல்படுத்த பொது-தனியார் பங்களிப்பு உருவாக்கப்படுகிறது. இதன் மூலம், தனியார் நிறுவனங்கள் படகுகளை இயக்கவும் பராமரிக்கவும் முதலீடு செய்யவும் வாய்ப்பளிக்கப்படுகிறது.
நகரங்களுக்குள் நீர்வழிப் போக்குவரத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் நவீன படகு மெட்ரோ சேவையே வாட்டர் மெட்ரோ திட்டம் ஆகும்.
