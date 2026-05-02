தர்பூசணி காரணமில்லை; 4 பேர் மரணமும்... நீடிக்கும் மர்மமும்... ஷாக் ரிப்போர்ட்

Food Poison Family Death: பிரியாணியும், தர்பூசணியும் சாப்பிட்டதால் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நான்கு பேர் உயிரிழந்ததாக சந்தேகம் எழுந்தது. ஆனால் அவர்களின் உடல் உறுப்புகள் பச்சை நிறத்தில் மாறியிருக்கின்றன. இதுகுறித்த அதிர்ச்சி பின்னணியும் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : May 2, 2026, 11:22 AM IST
  • குடல், இதயம், மூளை உள்ளிட்டவை பச்சை நிறத்தில் இருந்துள்ளன.
  • வழக்கமான ஃபுட் பாய்சனின் அறிகுறிகளாக இல்லை.
  • மரணத்தில் மேலும் ஒரு மர்மம் நீடிக்கிறது.

Mumbai Food Poison Family Death: சில நாள்களுக்கு முன் இரவில் பிரியாணி சாப்பிட்டு, நள்ளிரவில் தர்பூசணி பழத்தை சாப்பிட்ட ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நான்கு பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

தர்பூசணி காரணமில்லை

ஒரே குடும்பத்தில் நால்வரும் உயிரிழந்ததற்கு காரணம் தர்பூசணி தான் என சந்தேகிக்கப்பட்ட நிலையில், அவர்களின் மரணத்திற்கு தர்பூசணி காரணம் இல்லை என தற்போது தெரியவந்துள்ளது. அதேநேரத்தில், அவர்கள் உயிரிழப்புக்கு காரணம் குறித்து பல்வேறு அதிர்ச்சிகரமான தகவல்களும் வெளியாகி உள்ளன.

பச்சை நிறத்திற்கு மாறிய உறுப்புகள்

உயிரிழந்தவர்களின் உடல் உறுப்பினர்கள் பச்சை நிறமாக மாறியிருப்பதாகவும், அவர்கள் விஷம் அருந்தியிருக்க வாய்ப்புள்ளது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. உயிரிழந்தவர்களின் குடல், இதயம், மூளை உள்ளிட்ட சில உடல் உறுப்புகள் பச்சை நிறத்தில் மாறியிருப்பதாக முதற்கட்ட தடயவியல் சோதனைகளின் முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன என தகவல்கள் தெரிவித்ததாக NDTV ஊடகம் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.

மருத்துவர்கள் தெரிவித்தது என்ன? 

உயிரிழந்தவர்களிடம் தென்பட்ட அறிகுறியும், சோதனை முடிவுகளும் வழக்கமான ஃபுட் பாய்சன் அறிகுறிகளுடன் ஒத்துப்போகவில்லை என உயிரிழந்தவர்களை சோதித்து மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 

இதில் மேலும் ஒரு மர்மம் நீடிக்கிறது. சில மருத்துவக் காரணங்களுக்கா்க வழங்கப்படும் சக்திவாய்ந்த வலி நிவாரணியான மார்ஃபின், உயிரிழந்த அப்துல்லாவின் உடலில் கண்டறியப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவித்துள்ளதாக செய்தி வெளயாகி உள்ளது.

விரிவடையும் வழக்கு விசாரணை

இதன்மூலம், உயிரிழந்தவரின் முந்தைய மருத்துவ தலையீடுகள் அல்லது தற்செயலாக அந்த மருந்தை உட்கொண்டாரா என்ற கோணத்தில் அதிகாரிகள் விசாரித்து வருகின்றனர். இல்லையெனில், யாராவது வேண்டுமே அவர்களுக்கு மார்ஃபினை கொடுத்தார்களா என்ற சந்தேகமும் எழுந்துள்ளது.

தர்பூசணி மீது பழிப்போடக் கூடாது: உயிரிழந்தவர்களின் மரணத்திற்கு தர்பூசணிதான் காரணம் என அறிவியல்பூர்வமாக நிறுவப்படவில்லை, அதற்கான சான்றுகளும் இல்லை. அறிவியல் ரீதியாக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பிறகே அது முடிவு செய்யப்படும் என்றும் மாநில அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்னும் உயிரிழந்தவர்களின் உடற்கூராய்வு குறித்த இறுதி அறிக்கை வெளியாகவில்லை.

உயிரிழந்தது எப்படி? 

மும்பையில் மொபைல் கடை வைத்து நடத்தி வரும் 45 வயதான அப்துல்லா தொகாடியா, அவரது மனைவி நஸ்ரின் (35), பெண் குழந்தைகள் ஆயிஷா (16), சைனப் (13) ஆகிய நால்வரும் 12 மணிநேரத்தில் உயிரிழந்தனர். இவர்கள் கடந்த சனிக்கிழமை அன்று (ஏப். 25) இரவு 10.30 மணிக்கு பிரியாணி சாப்பிட்டிருக்கிறார்கள், நள்ளிரவு 1 மணியளவில் தர்பூசணியை சாப்பிட்டுள்ளனர் பின்னர், அதிகாலை 5 மணிக்கு உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு வாந்தி, பேதியால் கடுமையாக அவதிப்பட்டு அடுத்தடுத்து உயிரிழந்தனர். 

இவர்களுடன் பிரியாணி சாப்பிட்டவர்களுக்கு ஏதும் பாதிப்பில்லை என்பதால், தர்பூசணி பழம்தான் பிரச்னை என சந்தேகிக்கப்பட்டது. இதனால், தர்பூசணியின் விற்பனை சரிந்தது, விலையும் கடுமையாக பல இடங்களில் சரிந்தது. இதனால், விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்து வந்தனர். 

இந்நிலையில், தர்பூசணிக்கும் அவர்களின் மரணத்திற்கும் தொடர்பிருப்பதாக இதுவரை நிரூபணம் ஆகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing.

