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வயநாடு நிலச்சரிவு வீடியோ: மண்ணில் புதைந்த பலரை தேடும் பணி தீவிரம்... IMD ரெட் அலர்ட்

Wayanad Landslide: இன்று காலை நடந்த வயநாடு நிலச்சரிவில் ஒருவர் உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஆறு பேர் காயமடைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இன்னும் பலர் இடிபாடுகளுக்கு அடியில் சிக்கியிருக்கலாம் என்று அதிகாரிகள் அஞ்சுகின்றனர்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 07, 2026, 03:41 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 03:54 PM IST
வயநாடு நிலச்சரிவு வீடியோ: மண்ணில் புதைந்த பலரை தேடும் பணி தீவிரம்... IMD ரெட் அலர்ட்
Image Credit: Wayanad Landslide (Photo: Social Media)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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