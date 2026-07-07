/வயநாடு நிலச்சரிவு வீடியோ: மண்ணில் புதைந்த பலரை தேடும் பணி தீவிரம்... IMD ரெட் அலர்ட்

வயநாடு, கேரளா: வயநாடு கல்லாடி சுரங்கப் பாதை திட்டப் பகுதியில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவு மற்றும் தீவிர மழையைத் தொடர்ந்து, வயநாடு மற்றும் கோழிக்கோடு மாவட்டங்களுக்கு இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் (IMD) 'சிவப்பு எச்சரிக்கை' விடுத்துள்ளது. இந்த நிலச்சரிவில் ஒருவர் உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஆறு பேர் காயமடைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இன்னும் பலர் இடிபாடுகளுக்கு அடியில் சிக்கியிருக்கலாம் என்று அதிகாரிகள் அஞ்சுகின்றனர். இதற்கிடையில், காயமடைந்த ஆறு பேரும் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மலப்புரம் மற்றும் வயநாடு மாவட்டங்களை இணைக்கும் வகையில் நடைபெற்று வரும் 'அனக்கொம்பொயில்-மேப்பாடி' சுரங்கப்பாதை சாலைத் திட்டப் பகுதிக்கு அருகிலுள்ள கல்லாடி (Kalladi) பகுதியில், மீனாட்சி பாலத்திற்கு அருகில் இந்த நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது. இச்சம்பவம் நடந்தபோது அப்பகுதியில் கட்டுமானப் பணியாளர்கள் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். சம்பவம் நடந்தவுடனேயே மீட்புப் பணிகள் தொடங்கப்பட்டன. உள்ளூர் மக்களும் மீட்புப் பணிகளில் இணைந்து மக்களைப் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு அழைத்து வந்தனர். இன்னும் பலர் இடிபாடுகளுக்கு அடியில் சிக்கியிருக்கலாம் என்று அதிகாரிகள் அச்சம் தெரிவித்துள்ளனர்.
தலவல் கிடைத்தவுடன் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் படையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தனர். மேலும் தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையினரும் (NDRF) மீட்புப் பணிகளில் இணைந்தனர். செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கேரள வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஏ.பி. அனில் குமார், மீட்புப் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாகவும், 30 பேர் கொண்ட NDRF குழு சம்பவ இடத்தை அடைந்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்.
கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அப்பகுதியில் 265 மி.மீ மழை பதிவாகியுள்ளதாகவும், இடைவிடாத மழையே இந்த நிலச்சரிவை ஏற்படுத்தியிருக்கலாம் என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். சுரங்கப்பாதை திட்டப் பணியாளர்களை ஏற்றிச் செல்லப் பயன்படுத்தப்பட்ட சில வாகனங்கள் இச்சம்பவத்தில் சேதமடைந்தன.
இச்சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, கேரள முதலமைச்சர் வி.டி. சதீஷன் வயநாடு மாவட்ட அமைச்சர் டி. சித்திக்குடன் அவசரக் கூட்டம் ஒன்றை நடத்தினார். மேலும், நடைபெற்று வரும் மீட்புப் பணிகளை மேற்பார்வையிடுமாறு அவருக்கு அறிவுறுத்தினார். நிலைமையைக் கண்காணிக்க, அமைச்சர் சித்திக்குடன் இணைந்து உடனடியாக வயநாடுக்குச் செல்லுமாறு வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஏ.பி. அனில் குமாருக்கும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக முதல்வரின் அலுவலகம் தெரிவித்ததாக ஏஎன்ஐ (ANI) செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
சுரங்கப் பாதை கட்டுமானப் பணிகளின்போது தோண்டி எடுக்கப்பட்ட மண்ணையும் பாறைகளையும் "அறிவியல் பூர்வமற்ற முறையில் கொட்டியதே" நிலச்சரிவுக்குக் காரணம் என்று குற்றம் சாட்டிய வேளாண் அமைச்சர் டி. சித்திக், முன்கூட்டியே விடுக்கப்பட்ட எச்சரிக்கைகள் கவனத்தில் கொள்ளப்பட்டிருந்தால் இந்தத் துயரத்தைத் தவிர்த்திருக்க முடியும் என்று குறிப்பிட்டார்.
"இது இயற்கையாக நிகழ்ந்த நிலச்சரிவு அல்ல; மனிதத் தவறால் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவு. தோண்டி எடுக்கப்பட்ட மண்ணை அறிவியல் பூர்வமற்ற முறையில் கொட்டியதாலேயே இது நிகழ்ந்துள்ளது," என்று அவர் கூறினார். "சுரங்கப் பாதை திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக மண் மற்றும் சேற்றை அறிவியல் பூர்வமற்ற முறையில் கொட்டியதால் ஏற்பட்ட பேரழிவு இது. இத்தகைய நடவடிக்கைகள் குறித்த அறிகுறிகள் தென்பட்டன; கொங்கண் பகுதி அதிகாரிகளின் கூட்டங்களிலும் இது குறித்து சுட்டிக்காட்டப்பட்டது. ஆனால், எவ்விதத் திருத்த நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படவில்லை என்றே தெரிகிறது.
இதுவரை ஆறு பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். கோழிக்கோடு மற்றும் வயநாட்டிலிருந்து தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை (NDRF) குழுக்கள் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து கொண்டிருக்கின்றன. இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கியிருப்பவர்களைத் தேடும் பணியும், மீட்புப் பணிகளை ஒருங்கிணைக்கும் முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன," என்றும் சித்திக் மேலும் தெரிவித்தார்.
A landslide at the Kalladi tunnel work site in #Wayanad blocked the road and injured 5 people. They have been taken to the hospital. No deaths have been reported. Work at the site had already been stopped because of heavy rain. The area received 265 mm of rain in the last 24… pic.twitter.com/3LrpPhR0gM— Ashish (@KP_Aashish) July 7, 2026
மானந்தவாடி மற்றும் வைத்திரியில் கனமழை பதிவானதைத் தொடர்ந்து, செவ்வாய்க்கிழமை காலை 11 மணியளவில் கல்லாடி சுரங்கப் பாதை திட்டப் பகுதியில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து, இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் (IMD) கேரளாவின் வயநாடு மாவட்டத்திற்கு 'சிவப்பு எச்சரிக்கை' விடுத்தது.
அண்டை மாவட்டமான கோழிக்கோட்டிற்கும் சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. அதேவேளையில் மலப்புரம், கண்ணூர் மற்றும் காசர்கோடு மாவட்டங்களுக்கு 'ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை' (Orange Alert) விடுக்கப்பட்டது.
கடந்த காலங்களில் வயநாட்டில் நிலச்சரிவுகள் பலமுறை பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ளன. பல தசாப்தங்களாக இப்பகுதி பல உயிரிழப்புகளை ஏற்படுத்திய நிலச்சரிவுச் சம்பவங்களைக் கண்டுள்ளது.
சமீபத்திய காலங்களில் மிகவும் பேரழிவை ஏற்படுத்திய சம்பவம் ஜூலை 30, 2024 அன்று நிகழ்ந்தது. அப்போது வயநாட்டில் கடுமையான நிலச்சரிவுகள் ஏற்பட்டன. அதிகாலை 1:30 மணி முதல் 4:00 மணிக்குள் இந்த நிலச்சரிவுகள் ஏற்பட்டபோது, பாதிக்கப்பட்டவர்களில் பெரும்பாலானோர் உறங்கிக்கொண்டிருந்தனர்.
இந்த நிலச்சரிவு சுமார் 86,000 சதுர மீட்டர் பரப்பளவைக் கொண்டிருந்தது; இதன் தொடக்கப் புள்ளி (crown) கடல் மட்டத்திலிருந்து (MSL) சுமார் 1,550 மீட்டர் உயரத்தில் அமைந்திருந்தது. நிலச்சரிவினால் உருவான மண் மற்றும் பாறைப் பொருட்களின் ஓட்டம் சுமார் 8 கிலோமீட்டர் தூரம் வரை பரவியிருந்தது. அதிகாரப்பூர்வத் தகவல்களின்படி, இத்துயரச் சம்பவத்தில் 298 பேர் உயிரிழந்தனர்.
வயநாட்டில் நிலச்சரிவுகள் ஏற்படும் வரலாறு பல தசாப்தங்களாக நீடிக்கிறது.