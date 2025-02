'நாம் சீனாவிற்கு தான் வரி கட்டுகிறோம்' - மத்திய அரசை வறுத்தெடுத்த ராகுல் காந்தி!

Rahul Gandhi Speech In Parliament 2025: நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் கடந்த ஜன. 31ஆம் தேதி குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்முவின் உரையுடன் தொடங்கியது. அன்றைய தினமே நாட்டின் பொருளாதார அறிக்கையை நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தார். தொடர்ந்து, கடந்த பிப். 1ஆம் தேதி நிர்மலா சீதாராமன் 2025-26 நிதியாண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தார்.

அதனை தொடர்ந்து, இன்று (பிப். 3) நாடாளுமன்றம் மீண்டும் கூடியது. மகா கும்பமேளா கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் உள்ளிட்ட முக்கிய பிரச்னைகள் குறித்து விவாதிக்க வேண்டும் என எதிர்க்கட்சிகள் கோரிக்கையை எழுப்பி அவையில் கூச்சலிட்டு அமளியில் ஈடுபட்டனர். இதற்கு மக்களவை சபாநாயகர் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களை கடுமையாக சாடினார்.

ராகுல் காந்தி பேச்சு: ஜனாதிபதி உரை மீது விமர்சனம்

குடியரசு தலைவர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தில் நாளை மாலை 5 மணியளவில் பிரதமர் மோடி பதிலளிக்க உள்ளார். இந்நிலையில், தற்போது மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி இன்று குடியரசு தலைவர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீது உரையாற்றினார். "குடியரசு தலைவர் உரையை வாசிப்பதே எனக்கு சிரமமாக இருந்தது, ஏனென்றால் நாடாளுமன்றத்தில் பல ஆண்டுகளாக இருந்த அதே விஷயங்கள்தான் இந்த முறையும் இடம்பெற்றுள்ளது" என சாடினார்.

மேலும் படிக்க | EPFO விதிகள்... வேலையை மாற்றும் ஊழியர்களுக்கு இனி இந்த கவலை இல்லை

மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில், உற்பத்தின் பங்கு குறைந்திருப்பதாக ராகுல் காந்தி தெரிவித்தார். அவையில் பேசிய அவர்,"இங்கிருப்போர் இதை மறுக்க மாட்டார்கள் என நினைக்கிறேன். சில புள்ளிவிவரத்தை பிரதமருக்கு அளிக்க விரும்புகிறேன். Make In India திட்டம் நல்ல யோதனைதான். நாம் அதன்மூலம் வந்த சிலைகள், ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள், செய்யப்பட்டதாக கூறப்படும் முதலீடுகள் அனைத்தையும் பார்த்தோம். ஆனால், அதனால் கிடைத்தவை எல்லாம் உங்கள் முன்னரே உள்ளது.

ராகுல் காந்தி பேச்சு: உற்பத்தியில் வீழ்ச்சி

மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் உற்பத்தியின் பங்கு 2014ஆம் ஆண்டில் 15.3% ஆக இருந்தது. அது தற்போது 12.6% ஆக குறைந்துவிட்டது. கடந்த 60 ஆண்டுகால வரலாற்றில் இதுவே உற்பத்தியில் குறைவானதாகும். மக்களின் நுகர்வையும் மற்றும் உற்பத்தியையும் ஒழுங்கமைக்க வேண்டும். நுகர்வு சார்ந்த விஷயத்தில் 1990ஆம் ஆண்டில் இருந்து வந்த அனைத்து அரசுகளும் சிறப்பான முன்னெடுப்புகளை செய்துள்ளன. ஆனால், தற்போது நாட்டில் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட உற்பத்தி என்பதே தோல்வியடைந்திருக்கிறது.

#BudgetSession2025 | Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says "...Our Chief of Army Staff has said that the Chinese are inside our territory. This is a fact. The reason China is inside our territory is important...The reason China is sitting inside this country is because… pic.twitter.com/icqd5S365j

— ANI (@ANI) February 3, 2025