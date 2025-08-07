என்ன ஆனாலும் சரி.. ஒருபோதும் சமரசம் செய்ய மாட்டேன் -அமெரிக்காவுக்கு பிரதமர் மோடி பதில்

Narendra Modi Speech About 50% Tariff: ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணை வாங்குவதை காரணம் காட்டி அமெரிக்காவில் இறக்குமதியாகும் இந்திய பொருட்களுக்கு 25 சதவீதம் வரி விதித்தார் ட்ரம்ப். இந்தியா மற்றும் அமெரிக்கா உறவில் விரிசல் விழுந்தது. இந்த வரி சர்ச்சை அடங்குவதற்குள் கூடுதலாக மீண்டும் 25% வரி போட்டு இருக்கிறார் டொனல்ட் ட்ரம்ப். இதன் மூலம் அமெரிக்காவில் இறக்குமதி செய்யப்படும் இந்திய பொருட்களுக்கு 50% வரி கட்ட வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இது இந்தியாவுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதனையடுத்து வரி விதிப்பு குறித்து பிரதமர் மோடி முதல் முறையாக எதிர்வினையை தெரிவித்துள்ளார். அவர் என்ன சொன்னார்? என்பதைக் குறித்து பார்ப்போம்.
50% வரி விதித்த டொனல்ட் ட்ரம்ப்
ஆகஸ்ட் 7,2025 (புதன்கிழமை) அன்று இந்தியப் பொருட்களுக்கு கூடுதலாக 25% வரியை ட்ரம்ப் அறிவித்தார். மொத்த வரியை 50% ஆக உயர்த்தினார். இது எந்தவொரு அமெரிக்க வர்த்தக கூட்டாளியின் மீதும் விதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச வரிகளில் ஒன்றாகும். இந்த புதிய வரி உயர்வு ஆகஸ்ட் 28 முதல் அமலுக்கு வரும் எனவும், இந்த வரி விதிப்பிற்கு காரணம், ரஷ்யாவிடம் இருந்து எண்ணெயை தொடர்ந்து வாங்குவதற்காக இந்தியாவை தண்டிக்கும் நோக்கம் கொண்டது என்று டிரம்ப் கூறியுள்ளார்.
ட்ரம்ப்பின் செயலால் இந்தியா அதிருப்தி
இதனையடுத்து 50% வரி விதிப்பை அடுத்து அமெரிக்காவுக்கு அறிக்கை மூலம் தனது அதிருப்தியை இந்தியா வெளிப்படுத்தி விட்டது. இந்த நிலையில் சமரசம் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை என்று அமெரிக்கா மற்றும் ட்ரம்புக்கு பிரதமர் மோடியும் நேரடியாக பதிலடி கொடுத்து உள்ளார். அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்பின் வரி விதிப்புப் போருக்கு இந்தியா அடிபணியாது. இந்தியா தனது விவசாயிகளின் நலன்களில் சமரசம் செய்யாது என பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேரடியாக பேசியுள்ளார்.
இந்தியா-அமெரிக்கா இடையிலான வர்த்தகப் பேச்சுவார்த்தை தோல்வி
இந்தியாவில் பரந்த பால் பண்ணை திறப்பது மற்றும் ரஷ்ய எண்ணெய் கொள்முதலை நிறுத்துவது தொடர்பான கருத்து வேறுபாடு தொடர்பாக ஐந்து சுற்று பேச்சுவார்த்தைகளுக்குப் பிறகு இந்தியாவிற்கும் அமெரிக்காவிற்கும் இடையிலான வர்த்தகப் பேச்சுவார்த்தைகள் முறிந்தன.
சர்வதேச மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி பேசியது
டெல்லியில் நடந்த எம்.எஸ். சுவாமிநாதன் நூற்றாண்டு சர்வதேச மாநாட்டில் பேசிய பிரதமர் மோடி, "இந்தியாவை பொறுத்தவரை எங்கள் விவசாயிகள் நலன் தான் முக்கியம். அதற்குதான் முன்னுரிமை. விவசாயிகள், மீனவர்கள், பால் பண்ணையாளர்களின் நலன்களில் இந்தியா ஒருபோதும் சமரசம் செய்யாது. தனிப்பட்ட முறையில் இதற்கு மிகப்பெரிய விலையை கொடுக்க நேரிடும் என்று எனக்கு தெரியும். ஆனால், நான் தயார். விவசாயிகள், மீனவர்கள், பால் பண்ணையாளர்களை நலன்களை காக்க இந்தியாவும் தயாராக இருக்கிறது என்று மோடி கூறினார்.
50% வரி விதிப்பு குறித்து இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் அமெரிக்காவின் முடிவை "மிகவும் துரதிர்ஷ்டவசமானது" என்று கூறியதுடன், "எங்கள் தேசிய நலன்களைப் பாதுகாக்க தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் நாங்கள் எடுப்போம்" என்று தெளிவாக கூறியுள்ளது.
இந்தியா மீது அமெரிக்கா அதிக வரி விதிக்க என்ன காரணம்?
அமெரிக்கா நமக்கு செய்யும் வியாபாரத்தை விட அவர்கள் நாட்டில் நாம் ஒரு மடங்கு கூடுதல் வியாபாரம் செய்கிறோம். இதை ட்ரம்பால் தாங்கி கொள்ள முடியவில்லை. நாம் அவர்களுக்கு ஏற்றுமதி செய்யும் அதே மதிப்புக்கு அவர்களுக்கும் அவர்களது பொருளை இந்தியாவில் விற்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள்.
குறிப்பாக அமெரிக்காவின் மரபணு மாற்றப்பட்ட காய்கறிகள், பால் பொருட்கள், சோயாபீன்ஸ், ஆப்பிள் உள்ளிட்ட பொருட்களை அதிகளவில் இந்தியாவில் இறக்குமதி செய்ய விரும்புகிறார்கள். எனவே இவற்றுக்கான வரியை குறைக்க வேண்டும் என்று அமெரிக்கா கேட்கிறது. இதற்கு இந்தியா அனுமதி கொடுத்தால் உள்ளூர் விவசாய பொருட்களுக்கு மதிப்பு இருக்காது. நம் விவசாயிகளும், பால் விவசாயிகளும் கடுமையாக பாதிக்க நேரிடும். குறிப்பாக விவசாயிகள் அவர்களது குடும்பத்தினர் என 80 கோடி பேரின் வாழ்வாதாரம் பெரிய அளவில் பாதிக்கும்.
இந்திய பொருளாதாரத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமா?
எனவேதான் அமெரிக்காவின் விருப்பத்தை இந்தியா நிறைவேற்றி கொடுக்கவில்லை. அந்த ஆத்திரத்தில் தான் நமக்கு 50% வரி போட்டு இருக்கிறார் ட்ரம்ப். அதற்கு காரணம் கேட்டால், ரஷ்யாவிடம் எண்ணெய் வாங்குகிறோம் என்று காரணம் கூறுகிறார். அதேநேரம் இந்த நடவடிக்கை இந்தியாவின் பொருளாதாரத்தில் நீண்டகால விளைவுகளை ஏற்படுத்தும். ஆனால் இது நாடு எதிர்கொள்ளும் ஒரு தற்காலிக பிரச்சினை, காலப்போக்கில் இதற்கான தீர்வுகளைக் கண்டுபிடிக்கப்படும்.
டொனல்ட் ட்ரம்ப் 50% வரி விதிப்பு குறித்து பிரதமர் மோடி பேசிய முக்கிய அம்சங்கள்
- அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் இந்தியப் பொருட்களுக்கு 50% வரி விதித்தார்.
- அதிக விலை கொடுக்க வேண்டியிருந்தாலும், நாட்டின் விவசாயிகளின் நலன்களை சமரசம் செய்ய மாட்டேன்.
- எங்களைப் பொறுத்தவரை, எங்கள் விவசாயிகளின் நலன் மிக உயர்ந்தது
-விவசாயிகள், கால்நடை உரிமையாளர்கள் மற்றும் மீனவர்களின் நலன்களில் ஒருபோதும் சமரசம் செய்ய மாட்டேன்.
-அதற்காக நான் அதிக விலை கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் என்பதை நான் தனிப்பட்ட முறையில் அறிவேன்.
-நான் அதற்குத் தயாராக இருக்கிறேன்
-ரஷ்யாவின் எண்ணெய் கொள்முதல் குறித்து அவர் எந்தக் கருத்தும் தெரிவிக்கவில்லை.
