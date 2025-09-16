கனமழை காரணமாக.. இன்று பல மாவட்டங்களில் பள்ளிகள் மூட உத்தரவு!

School Holiday Latest News: கனமழை மற்றும் வானிலை எச்சரிக்கைகள் காரணமாக, சில மாவட்டங்களில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு இன்று (செப்டம்பர் 16, 2025) விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. மாணவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் உள்ளூர் அதிகாரிகள் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளனர். மீறி பள்ளிகள் செயல்பட்டால், கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு உள்ளது.
மேலும் அவசர வேலைகள் இல்லாமல் வெளியில் பயணம் செய்வதைத் தவிர்க்கவும், மழையின் போது ஆறுகள் மற்றும் வடிகால்களுக்குச் செல்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும் என நிர்வாகம் மக்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது. அதுமட்டுமில்லாமல் தொடர் மழை காரணமாக மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையை பாதித்துள்ளது. எந்தவித அசம்பாவிதமும் ஏற்படாமல் இருக்க நிர்வாகம் விழிப்புடன் செயல்பட்டு வருகிறது.
பருவ மழை தீவிரம்
நாடு முழுவதும் பல்வேறு மாநிலங்களில் மழைக்காலம் தொடர்கிறது. வட இந்தியாவில் பருவ மழை தீவிரமாக பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக உத்தரகண்ட், இமாச்சல், பஞ்சாப் மற்றும் ஜம்மு-காஷ்மீரில் பெரும் சேதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த இரண்டு மாதங்களாக இந்த மலைப்பாங்கான மாநிலங்களில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது, இதன் காரணமாக அங்கு வெள்ள நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது.
பஞ்சாப் மற்றும் இமாச்சசல் மாநிலத்தில் பேரழிவு
பஞ்சாப் மற்றும் இமாச்சலத்தில் அதிக அழிவு ஏற்பட்டுள்ளது. கனமழையால் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தால் பஞ்சாபில் இதுவரை 50க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர். அதே நேரத்தில் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறையின் கூற்றுப்படி, 25 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர் வீடற்றவர்களாகிவிட்டனர். இங்கு பெய்த மழையால் சுமார் 2000 கிராமங்கள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன. மேலும் சுமார் ரூ.600 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துக்களும் சேதமடைந்துள்ளன.
இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் நிலைமை மோசம்
இதேபோல், இமாச்சலத்திலும் நிலைமை மோசமாகி வருகிறது. இந்த ஆண்டு ஜூன் 20 ஆம் தேதி பருவமழை இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் நுழைந்தது. இந்த கனமழை காரணமாக மாநிலம் முழுவதும் ரூ.4313.99 கோடி இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. கடந்த சில நாட்களாக இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் பெய்த கனமழை, நிலச்சரிவு மற்றும் வெள்ளம் காரணமாக, மாநிலத்தில் மின்இணைப்பு மோசமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக பல கிராமப்புறங்களின் மின் இணைப்பு முற்றிலும் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. மாநிலம் முழுவதும் 583 சாலைகளில் போக்குவரத்து முடங்கியுள்ளது. 3 தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் போக்குவரத்து மூடப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக மக்கள் பல பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்கின்றனர்.
நைனிடாலில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை
நைனிடால் மற்றும் உத்தரகண்ட் மாநிலத்தின் பிற பகுதிகளில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழை நிலைமையை கவலையடையச் செய்துள்ளது. இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், முன்னெச்சரிக்கையாக நடவடிக்கையாக நைனிடால் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு, அரசு சாரா மற்றும் தனியார் பள்ளிகளுக்கு ஒன்று முதல் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு வரை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பேரிடர் அவரச உதவி தொலைபேசி எண்கள்
கனமழை காரணமாக ஏதேனும் பேரிடர் ஏற்பட்டால், நைனிடாலின் பேரிடர் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு உடனடியாகத் தெரிவிக்க அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இதற்காக, மாவட்ட பேரிடர் கட்டுப்பாட்டு அறையின் தொலைபேசி எண்கள் 05942-231178, 231179 மற்றும் கட்டணமில்லா எண் 1077 ஆகியவற்றை தொடர்புக்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மகாராஷ்டிராவில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை
இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் (IMD) மகாராஷ்டிரா மாநிலத்திற்கு சிவப்பு, ஆரஞ்சு மற்றும் மஞ்சள் எச்சரிக்கைகளை விடுத்துள்ளதால், 1 முதல் 7 ஆம் வகுப்பு வரையிலான அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ-மாணவிகள் இன்று பள்ளிக்குச் செல்ல மாட்டார்கள் எனவும், அதேநேரம் உயர்நிலை வகுப்புகள் மற்றும் கல்லூரிகள் வழக்கம் போல் செயல்படும் என அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளன.
