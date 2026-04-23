English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
மம்தா vs மோடி: தரமான சம்பவம்... 92% வாக்குப்பதிவு... 4 முக்கிய காரணங்கள் என்ன?

West Bengal Assembly Election 2026: மேற்கு வங்கத்தின் முதற்கட்ட வாக்குப்பதிவில் சுமார் 90 சதவீதத்திற்கும் மேல் வாக்குப்பதிவு நடந்துள்ள நிலையில், அதற்கு நான்கு முக்கிய காரணங்களை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 23, 2026, 11:24 PM IST
  • மம்தா பானர்ஜி 15 ஆண்டுகளாக முதலமைச்சராக உள்ளார்.
  • 1947க்கு பின் சிறப்பான வாக்குப்பதிவு.
  • இது யாருக்கு சாதகம்?

West Bengal Assembly Election 2026 Latest News: தமிழ்நாட்டில் அனைவரும் தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலில் உற்று கவனித்துக்கொண்டிருக்க, மேற்கு வங்கத்தில் தரமான சம்பவம் ஒன்று நடந்துள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

மேற்கு வங்கத்தில் இன்று (ஏப்ரல் 23) 152 தொகுதிகளுக்கான முதற்கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. முதற்கட்ட வாக்குப்பதிவில் சுமார் 91% அதிகமான வாக்காளர்கள் தங்களின் வாக்கினை செலுத்தி உள்ளனர்.

1947ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு மேற்கு வங்கத்தில் பதிவான மிக அதிகப்படியான வாக்கு சதவீதம் என்றும் இந்திய தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் தெரிவித்திருக்கிறார். மேற்கு வங்கத்தில் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க அளவில் வாக்குப்பதிவு நடந்துள்ளதற்கான 4 காரணங்களை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

1. SIR  தாக்கம்

- பல மாநிலங்களில் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டாலும், மேற்கு வங்கம் அளவுக்கு எங்குமே பெரியளவில் சர்ச்சையாக வெடிக்கவில்லை. இங்கு முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி உச்ச நீதிமன்றம் சென்று தானே வாதாடும் வகையில் பல சம்பவங்கள் நடந்தேறின. 

- அப்படியிருக்க, தற்போது அதீத வாக்குப்பதிவு சதவீதத்திற்கு மிக முக்கியமான காரணம் எஸ்ஐஆர் நடவடிக்கையே. மேற்கு வங்க வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து சுமார் 91 லட்சம் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டனர். 

- தகுதியற்றவர்கள் மற்றும் போலி வாக்காளர்கள் என கூறி 91 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டனர். தலைநகர் கொல்கத்தாவில் மட்டும் 7 பேர் நீக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

- இதனால், 7.6 கோடியாக இருந்த மேற்கு வங்கத்தின் மொத்த வாக்காளர் எண்ணிக்கை 6.8 கோடியாக குறைந்தது. 

- வாக்காளர் பட்டியலில் எண்ணிக்கை குறைந்ததால், பதிவான வாக்குகளின் சதவீதம் அதிகரிப்பதும் வழக்கமானதாகும்.

2. குடியுரிமை குறித்த அச்சம்

- வாக்குப்பதிவு அதிகமாக இருக்க மற்றொரு முக்கிய காரணமாக 'குடியுரிமை' தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட அரசியல் பிரச்சாரங்கள் ஆகும். 

- வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து பெயர் நீக்கப்பட்டால் தங்களின் குடியுரிமை பறிபோய்விடும் (NRC) என்ற அச்சத்தை சுட்டிக்காட்டி முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி அவரது பிரச்சாரங்களில் தொடர்ச்சியாக பேசினார். 

- இதனால், சென்னை, பெங்களூரு, மும்பை,சூரத் போன்ற வெளிமாநிலங்களில் வேலைக்குச் சென்ற லட்சக்கணக்கான மேற்கு வங்கத்தினர் சொந்த ஊர் திரும்பினர். இந்த மக்கள் அனைவரும் ஆர்வத்துடன் வாக்களித்தே வாக்குப்பதிவு 90 சதவீதத்தை தாண்ட முக்கிய காரணம். 

3. மாவட்ட ரீதியான நிலவரம்

முதற்கட்ட வாக்குப்பதிவில் தென் தினாஜ்பூர் (94.37%) மற்றும் கூச் பெஹார் (93.73%) ஆகிய மாவட்டங்களில் மிக அதிகபடியான வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன. 

பெண்கள் மற்றும் இளைஞர்களின் பங்கேற்பு இம்முறை வழக்கத்தை விட அதிகமாக இருந்ததாக தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. 

4. மத்திய படைகளின் பங்களிப்பு

- வழக்கமாக மேற்கு வங்க தேர்தல்களில் வன்முறை குறித்த அச்சம் அதிகம் இருக்கும். ஆனால் இம்முறை சுமார் 2.4 லட்சம் மத்திய ஆயுதப் படை வீரர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். 

- இது வாக்காளர்களுக்கு மிகுந்த பாதுகாப்பு உணர்வை அளித்திருக்கலாம். இதனால் அவர்கள் அச்சமின்றி வாக்குச்சாவடிகளுக்கு வாக்குச் செலுத்த வந்தனர். 

- இருப்பினும் ஓரிரு இடங்களில் வன்முறை சம்பவங்களை இன்று பார்க்க முடிந்தது.

திரிணாமுல் காங்கிரஸ் vs பாஜக

- மேற்கு வங்கத்தில் கடந்த 15 ஆண்டுகளாக திரிணாமுல் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருந்து வருகிறது. கடந்த 2021 தேர்தலில் பாஜக அதிக இடங்களை கைப்பற்றினாலும் ஆட்சியமைக்கும் அளவுக்கு வெற்றி பெறவில்லை. 

- மொத்தமுள்ள 294 தொகுதிகளில் அரசமைக்க, 148 தொகுதிகள் தேவை எனும் நிலையில், பாஜகவும், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியும் இந்த மேஜிக் நம்பரை பெற முட்டிமோதும். தற்போது 152 தொகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்திருக்கும் சூழலில், மீதம் உள்ள 142 தொகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு வரும் ஏப்ரல் 29ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது. 

- அப்படியிருக்க, இந்த அதிகபட்ச வாக்குப்பதிவு தங்களுக்கே சாதகமாக இருக்கும் என இரு தரப்பும் தெரிவிக்கின்றன. நடப்பு அரசே தொடர வேண்டும் என மக்கள் விரும்புபவதாலும், பாஜகவுக்கு கொடுத்துள்ள அடி இது என்றும் முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி தெரிவிக்கிறார். 

- அதேநேரத்தில், 15 ஆண்டுகால அரசுக்கு எதிரான மனநிலை இது என்றும் மக்கள் மாற்றத்தை எதிர்பார்க்கின்றனர் என்றும் பாஜக தெரிவிக்கிறது. இதில் யார் சொல்வது உண்மை?, அதிக வாக்குப்பதிவு யாருக்கு சாதகம்? என்பதை மே 4ஆம் தேதி தெரிந்துகொள்ளலாம்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

West BengalMamata BanerjeePM ModiWest Bengal Assembly ElectionTMC

Trending News