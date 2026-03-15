2021ல் 8 கட்டம்... 2026ல் 2 கட்டம்... மேற்கு வங்க தேர்தலில் இந்த மாற்றம் ஏன்?

West Bengal Assembly Election 2026: கடந்த 2021 தேர்தலில் மேற்கு வங்கத்தில் 8 கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற்ற நிலையில், தற்போது 2 கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்றது. இதுகுறித்து தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்த கருத்தை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 15, 2026, 05:34 PM IST
  • மேற்கு வங்கத்தில் 294 தொகுதிகள் உள்ளன.
  • திரிணாமுல் காங்கிரஸ் - பாஜக இடையே நேரடி மோதல்.
  • 4வது முறையாக ஆட்சியை கைப்பற்ற மம்தா பானர்ஜி தீவிரம்.

Trending Photos

ரேஷன் கடை பணியாளர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. ஊக்கத் தொகை அதிரடி உயர்வு.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு
camera icon7
TN Govt
ரேஷன் கடை பணியாளர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. ஊக்கத் தொகை அதிரடி உயர்வு.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு
அடுத்த வாரம் முதல் புதன் பெயர்ச்சி! இந்த 5 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட் உறுதி!
camera icon6
Puthan Peyarchi
அடுத்த வாரம் முதல் புதன் பெயர்ச்சி! இந்த 5 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட் உறுதி!
ரேஷன் கார்டு : கை விரல் ரேகை பதிவு முதல் புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பம் வரை - முக்கிய அப்டேட்ஸ்
camera icon12
Ration Card
ரேஷன் கார்டு : கை விரல் ரேகை பதிவு முதல் புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பம் வரை - முக்கிய அப்டேட்ஸ்
இனி நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் எக்மோர் போகாது... 3 ரயில் சேவையில் மாற்றம் - லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
camera icon8
Southern Railway
இனி நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் எக்மோர் போகாது... 3 ரயில் சேவையில் மாற்றம் - லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
2026 West Bengal Assembly Election Date: தமிழ்நாடு, கேரளா, அசாம், மேற்கு வங்கம், புதுச்சேரி ஆகியவற்றின் சட்டப்பேரவை தேர்தல் அட்டவணை இன்று (மார்ச் 15) அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மே 4-ல் வாக்கு எண்ணிக்கை

5 மாநிலங்களிலும் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறை உடனடியாக அமலுக்கு வந்தன. மேற்கு வங்கத்தில் மட்டுமே இரண்டு கட்டமாக (ஏப். 23, ஏப். 29) தேர்தல் நடைபெறுகிறது. கேரளா, புதுச்சேரி, அசாம் (ஏப். 9) ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டிலும் வழக்கம்போல் ஒரு கட்டமாக (ஏப். 23) தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற இருக்கிறது. மே 4ஆம் தேதி ஒட்டுமொத்தமாக வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற இருக்கிறது.

2021ல் 8 கட்டமாக நடந்த தேர்தல்

இந்தச் சூழலில், 2021ஆம் ஆண்டில் மேற்கு வங்கத்தில் மொத்தம் 8 கட்டமாக தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. முதல் கட்ட வாக்குப்பதிவு மார்ச் மாதம் தொடங்கிய நிலையில், ஏப்ரல் 29ஆம் தேதி அன்று இறுதி கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. சுமார் ஒரு மாதக்காலம் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது.

2 கட்டமாக குறைக்கப்பட்டது ஏன்?

ஆனால், இந்த முறை வெறும் இரண்டு கட்டமாக மட்டுமே தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற இருக்கிறது. இதுகுறித்து தேர்தல் ஆணையத்திடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்ட நிலையில், அனைவரின் வசதிக்காக இரண்டு கட்டங்களாக நடத்தப்படுகிறது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் - முழு அட்டவணை.

வேட்புமனுத் தாக்கல் தொடக்கம் - மார்ச் 30 (முதல் கட்டம்), ஏப்ரல் 2 (2ஆம் கட்டம்)

வேட்புமனுத் தாக்கல் நிறைவு - ஏப்ரல் 6 (முதல் கட்டம்), ஏப்ரல் 9 (2ஆம் கட்டம்)

வேட்புமனு பரிசீலனை - ஏப்ரல் 7 (முதல் கட்டம்), ஏப்ரல் 10 (2ஆம் கட்டம்)

வேட்புமனு திரும்பப் பெற கடைசி நாள் - ஏப்ரல் 9 (முதல் கட்டம்), ஏப்ரல் 13 (2ஆம் கட்டம்)

வாக்குப்பதிவு நாள் - ஏப்ரல் 23 (முதல் கட்டம்), ஏப்ரல் 29 (2ஆம் கட்டம்)

வாக்கு எண்ணிக்கை - மே 4

மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் 2026 - முக்கிய தகவல்கள்

நேரடிப் போட்டி யார் யாருக்கு?: மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவையில் மொத்தம் 294 தொகுதிகள் உள்ளன. இந்த மாநிலத்தில் ஆட்சி பிடிக்க ஒரு கட்சி அல்லது கூட்டணிக்கு 148 இடங்களில் வெற்றி என்ற மெஜாரிட்டி வேண்டும். ஆளும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் (TMC) மற்றும் பாஜகவுக்கு இடையே கடுமையான போட்டி நிலவும். 

வாக்காளர் பட்டியலின் சிறப்புத் தீவிரத் திருத்தப் பணி நிறைவடைந்த நிலையில், தற்போது பதற்றம் நிறைந்த இம்மாநிலத்தில் அமைதியான முறையில் பல கட்டத் தேர்தலை நடத்துவதை உறுதி செய்வதன் மீதே அனைவரின் கவனமும் குவிந்துள்ளது.

திரிணாமுல் காங்கிரஸ் (TMC): முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி தலைமையில் 2011 முதல் ஆட்சியில் இருக்கும் இக்கட்சி, தனது நான்காவது தொடர் வெற்றியைப் பதிவு செய்ய முனைப்புடன் உள்ளது. மம்தா பானர்ஜி இம்முறையும் 'வங்காளத்தின் மகள்' (Bengal's Daughter) என்ற பிம்பத்தை முன்வைத்து பிரச்சாரம் செய்கிறார்.

பாரதிய ஜனதா கட்சி (BJP): கடந்த 2021 தேர்தலில் 77 இடங்களைக் கைப்பற்றி பிரதான எதிர்க்கட்சியாக உருவெடுத்த பாஜக, இம்முறை ஆட்சியைப் பிடிக்க வேண்டும் என்ற தீவிர இலக்குடன் களம் இறங்குகிறது. சுவேந்து அதிகாரி மற்றும் பிற முக்கியத் தலைவர்கள் தலைமையில் அக்கட்சி தீவிரமாகச் செயல்பட்டு வருகிறது.

மற்ற கட்சிகள்: திரிணாமுல் மற்றும் பாஜகவை தவிர இடதுசாரி கட்சிகள் (CPI(M)) மற்றும் காங்கிரஸ் ஆகியவையும் களத்தில் உள்ளன. கடந்த தேர்தலில் இவை ஒரு இடத்தைக்கூடப் பெறவில்லை என்றாலும், இம்முறை இழந்த செல்வாக்கை மீட்கப் போராடுகின்றன. சில இடங்களில் இவை மும்முனைப் போட்டியை உருவாக்கக்கூடும்.

மேலும் படிக்க | TN Election 2026: தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு... முழு அட்டவணை இதோ!

மேலும் படிக்க | Kerala Election Date 2026: கேரளா சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு.. முழு விவரம்

மேலும் படிக்க | புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026 தேதி அறிவிப்பு! முழு விவரம்

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

