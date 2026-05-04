மேற்கு வங்க தேர்தல் முடிவுகள்: 'யாரும் வெளியேற வேண்டாம்...' மம்தா பானர்ஜி போட்ட உத்தரவு

West Bengal Assembly Election Results: பவானிப்பூரில் அமைந்துள்ள மம்தா பானர்ஜியின் இல்லத்திற்கு வெளியே, காவி உடை அணிந்த இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் குழு ஒன்று "ஜெய் ஸ்ரீராம்" என முழக்கமிட்டது. இந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : May 4, 2026, 03:13 PM IST
West Bengal Assembly Election Results: மேற்கு வங்க சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகளுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. சமீபத்திய நிலவரங்களின்படி, மம்தா பானர்ஜியின் திரிணாமுல் காங்கிரஸை (TMC) பின்னுக்குத் தள்ளி, பாரதிய ஜனதா கட்சி (BJP) 191 தொகுதிகளில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. இதற்கு மாறாக, திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியால் 97 தொகுதிகளில் மட்டுமே முன்னிலை பெற முடிந்துள்ளது. 

தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது மம்தா பானர்ஜி புகார்

இதற்கிடையில், பவானிப்பூரில் அமைந்துள்ள மம்தா பானர்ஜியின் இல்லத்திற்கு வெளியே, காவி உடை அணிந்த இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் குழு ஒன்று "ஜெய் ஸ்ரீராம்" என முழக்கமிட்டது. இந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், வாக்கு எண்ணிக்கையில் வெளிவரும் தற்போதைய போக்குகள் குறித்து தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது மம்தா பானர்ஜி கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளார். மேலும், இந்த வாக்கு எண்ணிக்கை செயல்முறையின் நம்பகத்தன்மையையும் அவர் கேள்விக்குள்ளாக்கியுள்ளார். தேர்தல் ஆணையம் பாரபட்சமாகச் செயல்படுவதாகக் குற்றம் சாட்டிய அவர், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் முகவர்கள் வாக்கு எண்ணும் மையங்களுக்குள் நுழையத் தடை விதிக்கப்பட்டதாகக் கூறினார்.

வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் முறைகேடுகள்

ஒரு முக்கியக் குற்றச்சாட்டை முன்வைத்த மம்தா பானர்ஜி, "வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் நாங்கள் தடுக்கப்பட்டோம். அங்கே மிகப்பெரிய அளவில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றுள்ளன. வாக்கு எண்ணிக்கை நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. அந்த மையம் முழுவதுமாக அனைத்துப் பக்கங்களிலிருந்தும் முற்றுகையிடப்பட்டுள்ளது. எங்கள் கட்சித் தொண்டர்களும், வாக்கு எண்ணும் முகவர்களும் உள்ளே அனுமதிக்கப்பட மறுக்கப்படுகிறார்கள். இது பாரதிய ஜனதா கட்சியால் முன்கூட்டியே திட்டமிடப்பட்ட ஒரு உத்தியாகும். இந்தத் திட்டத்தின்படியே, மொத்தம் 6 முதல் 8 சுற்றுகள் நடைபெறத் திட்டமிடப்பட்டிருந்தும், முதல் 2 அல்லது 3 சுற்றுகள் முடிந்தவுடனேயே வாக்கு எண்ணிக்கை நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. 

வாக்கு எண்ணிக்கை முழுமையாக முடிவடையும் வரை, எங்கள் கட்சித் தொண்டர்கள் எந்தவொரு வாக்கு எண்ணும் மையத்திலிருந்தும் வெளியேற மாட்டார்கள். நாங்கள் தற்போது சூழ்நிலையைக் கூர்ந்து கவனித்துக்கொண்டு காத்திருக்கிறோம். இறுதிச் சுற்று வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவடைந்ததும், நாங்கள் தேர்தலில் வெற்றி பெறுவோம் என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறோம்," என்று தெரிவித்தார்.

திரிணாமுல் காங்கிரஸின் கோட்டையான பவானிப்பூரில் பாஜக கொண்டாட்டம்

இதற்கிடையில், திரிணாமுல் காங்கிரஸின் பாரம்பரியக் கோட்டையாகத் திகழும் பவானிப்பூருக்கு ஜீ நியூஸ் செய்தியாளர் ஆயுஷ் சென்றபோது, ​​அங்கே பாஜக தொண்டர்கள் தங்கள் கட்சியின் முன்னிலையைக் கண்டு மிகுந்த உற்சாகத்துடன் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்ததையும், "ஜெய் ஸ்ரீராம்" என முழக்கமிட்டதையும் அவர் நேரில் கண்டார். அந்த இடத்தில் கூடியிருந்த பாஜக ஆதரவாளர்களிடம் அவர் உரையாடியபோது, ​​மேற்கு வங்கத்தில் ஒரு பாஜக அரசாங்கம் அமைவது மிகவும் அவசியம் என்று அவர்கள் வலியுறுத்திக் கூறினர். 

"நாங்கள் இந்துக்கள்; நாங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறோம்," என்று அவர்கள் தெரிவித்தனர். "நாங்கள் பாஜகவை ஆட்சிக்குக் கொண்டுவர விரும்பினோம். அதில் வெற்றியும் பெற்றுவிட்டோம். நாங்கள் கைப்பற்றும் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை இனி அதிகரிக்கத்தான் போகிறது." என்று பாஜக ஆதரவாளர்கள் கூறியுள்ளனர். "நாங்கள் அச்சத்துடன் வாழவில்லை. இது ஒரு தர்ம யுத்தம். அதனால்தான் நாங்கள் 'ஜெய் ஸ்ரீராம்' என்ற முழக்கத்தை எழுப்புகிறோம்," என்று அவர்கள் மேலும் உறுதியுடன் கூறினர். பாஜக ஆட்சி அமைக்கும் பட்சத்தில், சுவேந்து அதிகாரியை முதலமைச்சராகக் காண விரும்புவதாக அக்கட்சியின் தொண்டர்கள் தங்கள் விருப்பத்தையும் வெளிப்படுத்தினர்.

பவானிபூர் தொகுதியில் மம்தா பானர்ஜி முன்னிலை

தற்போதைய நிலையில், மேற்கு வங்க அரசியல் களத்தில் அதிகம் பேசப்படும் தொகுதியாக பவானிபூர் தொகுதி திகழ்கிறது. மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தொகுதியாகப் பரவலாகக் கருதப்படும் இத்தொகுதியின் மீதே அனைவரின் பார்வையும் பதிந்துள்ளது. இதுவரை ஐந்து சுற்று வாக்கு எண்ணிக்கை நிறைவடைந்துள்ளது. ஆரம்பகட்ட நிலவரங்களின்படி, முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி வலுவான முன்னிலையை எட்டி வருவதாகத் தெரிகிறது. 

மம்தா பானர்ஜி இதுவரை 25,942 வாக்குகளைப் பெற்றுள்ளார். தனது போட்டியாளரான சுவேந்து அதிகாரியை விட 16,706 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று அவர் முன்னிலையில் உள்ளார். இதற்கிடையில், சுவேந்து அதிகாரி தற்போது 9,236 வாக்குகளைப் பெற்றுள்ளார். இருப்பினும், நந்திகிராம் தொகுதியிலிருந்து சுவேந்து அதிகாரிக்குச் சற்று ஆறுதலான செய்தி வந்துள்ளது. அங்கு இரண்டு சுற்று வாக்கு எண்ணிக்கை நிறைவடைந்த நிலையில், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் (TMC) வேட்பாளரான பவித்ரா காரை விட 3,135 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று அவர் முன்னிலையில் உள்ளார். நந்திகிராமில் சுவேந்து 15,257 வாக்குகளைப் பெற்றுள்ளார். அதேவேளையில் பவித்ரா கார் 12,122 வாக்குகளைப் பெற்றுள்ளார்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

