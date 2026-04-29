மேற்கு வங்க தேர்தல் 2026: எக்ஸிட் போலில் யாருக்கு சாதகம்? மம்தா கோட்டையை தகர்க்குமா பாஜக?

மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் இன்று இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு முடிவடைந்துள்ள நிலையில், தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் (EXIT POLL) வெளியாகி உள்ளன.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 29, 2026, 07:25 PM IST
  • மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் முதல் கட்ட வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23 அன்று நடந்தது
  • இன்று (ஏப்ரல் 29) இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்துள்ளது
  • இந்த நிலையில், தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் வெளியாகி உள்ளன

மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் மொத்தமாக 294 சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ளன. இம்மாநிலத்தில் 152 தொகுதிகளுக்கு ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதியும் 142 தொகுதிகளுக்கு ஏப்ரல் 29 ஆம் தேதியும் என இரண்டு கட்டங்களாக 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று முடிந்திருக்கிறது. ஏப்ரல் 23 அன்று நடந்த முதல் கட்ட தேர்தலில் 93.19% வாக்குப்பதிவானது. அதேபோல் இரண்டாம் கட்ட தேர்தலில் 90% வாக்குப்பதிவு நடந்துள்ளது. இந்த நிலையில், அம்மாநிலத்தில் மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கப்போவது யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. 

15 ஆண்டுகளாக முதலமைச்சர் சிம்மாசனம் 

மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் 2011 ஆம் ஆண்டு முதல் மம்தா பானர்ஜி முதலமைச்சராக இருந்து வருகிறார். 2011 ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தனது வெற்றி பயணத்தை தொடங்கிய திரிணாமுல் காங்கிரஸ், 2016, 2021 தேர்தல் என அடுத்தடுத்து வெற்றி பெற்று கோட்டையை தக்கவைத்துக்கொண்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், 2026லும் வெற்றி பெற்று மம்தா பானர்ஜி தனது முதலமைச்சர் பதவியை மீண்டும் தொடர்வாரா என்ற கேள்வி எழும்பி உள்ளது. ஆனால் அம்மாநிலத்தில் இம்முறை வழக்கமான தேர்தல் போல் இருக்காது என கூறப்படுகிறது. அங்கு இத்தேர்தலில் பாஜக பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என தெரிகிறது. இதனாலேயே அம்மாநில தேர்தல் அனைவராலும் கூர்ந்து கவனிக்கப்பட்டு வருகிறது. 

பவானியூர் தொகுதி 

மேற்கு வங்க மாநிலத்தை பிடிக்கப்போவது யார் என்ற எதிர்பார்ப்பை விட பவானியூர் தொகுதியில் யார் வெற்றி பெறுவார் என்பதுதான் அனைவரையும் உற்றுநோக்க வைத்துள்ளது. காரணம், இத்தொகுதியில் மம்தா பானர்ஜி (TMC) மற்றும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சுவேந்து அதிகாரி (BJP) ஆகியோர் நேருக்கு நேர் மோதுகின்றனர். இன்று இருவரும் ஒரே வாக்குச் சாவடி பகுதிக்கு வந்தபோது பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. 

முக்கிய அரசியல் கட்சிகள் 

திரிணாமுல் காங்கிரஸ் (TMC): மம்தா பானர்ஜி தலைமையில் மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்கப் போராடி வருகிறது. அரசின் நலத்திட்டங்களை (Lakshmi Bhandar போன்றவை) முன்வைத்து அவர்கள் மக்களிடையே பிரச்சாரம் செய்தனர். 

பாரதிய ஜனதா கட்சி (BJP): மேற்கு வங்கத்தை இதுவரை பாஜக ஆண்டதே கிடையாது. இதுவரை கமினுஸ்ட் கட்சிகள் மற்றும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தான் ஆட்சி செய்து வந்துள்ளது. அதிலும் கடந்த 3 தேர்தல்களாக TMC வென்று ஆட்சியை தக்கவைத்து வந்த நிலையில், மாநிலத்தில் ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்த பாஜக தீவிரமாக செயல்படுகிறது. வேலைவாய்ப்பின்மை, ஊழல் போன்ற புகார்களை முன்வைத்து அவர்கள் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டனர். 

இன்று (ஏப்ரல் 29) இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவும் முடிவடந்துள்ள நிலையில், தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் (EXIT Polls) இன்னும் சில நிமிடங்களில் வெளியாக உள்ளன. 

அரியணை யாருக்கு?

மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைக்கும் என ஜீ மீடியா கருத்து கணிப்புகள் தெரிவித்துள்ளன. அதாவது, பாஜக 144 முதல் 160 தொகுதி வரை வெற்றி பெறும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. மறுபக்கம் இதுவரை ஆளும்கட்சியாக இருந்த மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சி 129 முதல் 145 தொகுதிகள் வரை மட்டுமே வெற்றி பெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பிற கட்சிகள் ஒன்று முதல் 5 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற வாய்ப்புள்ளதாக ஜீ மீடியா எடுத்த தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக் கணிப்பில் தெரிய வந்துள்ளது.  

