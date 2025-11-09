4 வயது சிறுமிக்கு வன்கொடுமை... சாலையில் தூங்கியவரை கடத்திச் சென்று கொடூரம்!

West Bengal Crime News: மேற்கு வங்கத்தில் மற்றுமொரு பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவம் நடந்தேறியுள்ளது. நேற்று முன்தினம் (நவ. 7) கொல்கத்தா அருகே உள்ள ஹூக்ளி நகரில், பாட்டியுடன் உறங்கிக் கொண்டிருந்த நான்கு வயது சிறுமியை கடத்திச் சென்று, பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கிய சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
West Bengal Crime News: வீடுகள் இன்றி வாழும் மக்கள்
போலீசார் இச்சம்பவம் குறித்து கூறுகையில், பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி பஞ்சாரா சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர் என்றும் அவர் தாரகேஷ்வர் பகுதியில் ரயில்வே ஷெட் ஒன்றில் கொசு வலையின் கீழ் தூங்கிக் கொண்டிருந்தபோது இச்சம்பவம் நிகழ்ந்திருக்கிறது. இச்சமூகத்தினர் வீடுகளின்றி வீதிகளில் தங்குபவர்கள். வறுமையில் வாடும் இவர்கள் இதுபோன்று பல்வேறு வகையில் கடுமையாக பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
West Bengal Crime News: ஆடைகள் இன்றி கண்டெடுக்கப்பட்ட சிறுமி
சிறுமியின் குடும்பத்தினர் கூறுகையில், கொசுவலையை கிழித்து, குற்றவாளி சிறுமியை கடத்திச் சென்றிருக்கிறார் என்றார்கள். தொடர்ந்து, தரகேஷ்வர் ரயில்வே பகுதி ஒன்றில், அச்சிறுமி ரத்த வெள்ளத்தில் நேற்று (நவ. 8) மதியம் கண்டெடுத்துள்ளனர். சிறுமியின் அருகே தூங்கிக் கொண்டிருந்த பாட்டிக்கு தெரியாமல் குற்றவாளிகள் இச்சம்பவத்தில் ஈடுபட்டிருக்கின்றனர்.
இதுகுறித்து பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் பாட்டி கூறுகையில், "அவள் என்னுடன்தான் தூங்கிக் கொண்டிருந்தாள். அதிகாலை 4 மணியளவில், யாரோ அவளை தூக்கிச் சென்றிருக்கிறார்கள். அவள் எப்போது தூக்கிச் செல்லப்பட்டாள் என்று கூட எனக்குப் தெரியவில்லை. அவளை தூக்கிச் சென்றவர்கள் யார் என்றும் எனக்குத் தெரியவில்லை. அவர்கள் கொசு வலையை வெட்டி தூக்கிச் சென்றுள்ளனர். அவளை ஆடைகள் ஏதுமின்றி கண்டெடுத்தோம்" என்றார். மேலும், "எங்களின் வீடுகளை அழித்துவிட்டதால், நாங்கள் தெருக்களில்தான் தூங்குகிறோம். நாங்கள் எங்கே போவது? எங்களுக்கு என எந்த வீடும் இல்லை" என கண்ணீர் மல்க பேசினார், சிறுமியின் பாட்டி.
West Bengal Crime News: போக்சோ வழக்குப்பதிவு
பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி தற்போது ஆபத்தான நிலையில் தாரகேஸ்வர் கிராமின் மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சையை பெற்று வருகிறார். மேலும், இச்சம்பவத்தில் அடையாளம் தெரியாத நபர் மீது போக்சோ வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தரப்பில் தெரிவித்துள்ளனர்.
West Bengal: பாஜக கடும் குற்றச்சாட்டு
இருப்பினும், இந்த வழக்கில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு பதிவு செய்யவில்லை என்று மேற்கு வங்கத்தை ஆளும் மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான திரிணாமூல் காங்கிரஸ் அரசை, எதிர்க்கட்சியான பாஜக கடுமையாக குற்றஞ்சாட்டியிருக்கிறது. இதுகுறித்து மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவரான சுவேந்து அதிகாரி அவரது X தளத்தில், "தர்கேஷ்வரில் 4 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டுள்ளார். குடும்பத்தினர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர், ஆனால் வழக்குப்பதிவு செய்யப்படவில்லை! பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி சந்தன்நகரில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார்.
தர்கேஷ்வர் காவல்துறை குற்றத்தை மறைப்பதிலேயே மும்முரமாக உள்ளது. மம்தா பானர்ஜியின் அனைவருக்கும் இலவச ஆட்சியின் உண்மையான முகம் இதுதான். ஒரு குழந்தையின் வாழ்க்கை சிதைந்துள்ளது, ஆனால் காவல்துறை உண்மையை மறைப்பதன் மூலம் மாநிலத்தின் போலி சட்ட ஒழுங்கு பிம்பத்தை பாதுகாக்கிறது" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
West Bengal Crime News: மம்தா பானர்ஜி அரசுக்கு அதிகரிக்கும் நெருக்கடி
மேற்கு வங்கத்தில் சமீப காலங்களில் பல பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள் நடந்தேறி வரும் நிலையில், அம்மாநிலத்தின் சட்ட ஒழுங்கு கேள்விக்குள்ளாகிறது. இவை ஒருபுறம் இருக்க, வரும் 2026 ஏப்ரல் - மே மாதத்தில் தமிழ்நாட்டைப் போல் மேற்கு வங்கத்திலும் சட்டப்பேரவை தேர்தல் வர இருப்பதால், எதிர்க்கட்சியான பாஜக திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு கடும் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இது கடந்த 15 ஆண்டுகளாக ஆட்சி செய்து வரும் மம்தா பானர்ஜிக்கு பெரும் அழுத்தத்தை கொடுக்கும் எனலாம்.
