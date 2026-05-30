/திருடன், திருடன்... மம்தாவின் மருமகன் மீது முட்டை வீச்சு... மேற்கு வங்கத்தில் நடந்தது என்ன?

Abhishek Banerjee Latest News : மேற்கு வங்கம் மாநிலத்தில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எம்.பி.யான அபிஷேக் பா்னர்ஜி, இன்று (மே 30) மாலை சோனர்பூர் நகருக்குச் சென்றிருந்தபோது அவர் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது.
Abhishek Banerjee Latest News : மேற்கு வங்கம் மாநிலத்தில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எம்.பி.யான அபிஷேக் பா்னர்ஜி, இன்று (மே 30) மாலை சோனர்பூர் நகருக்குச் சென்றிருந்தபோது அவர் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது.
முட்டை மற்றும் கற்களை அபிஷேக் பானர்ஜி மீது வீசி தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் அவருக்கு எதிராக 'திருடன், திருடன்' எனவும் கோஷம் எழுப்பி முழக்கமிட்டனர். இதனால் அவரின் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் அவருக்கு ஹெல்மட் அணிவித்து தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட இடத்தில் இருந்து அவரை பத்திரமாக அழைத்துச் சென்றனர்.
அபிஷேக் பானர்ஜியின் வருகையை அறிந்து, அவர் மீது நடத்தப்பட்ட இந்த தாக்குதல், பாஜகவினரால் திட்டமிடப்பட்ட ஒன்று என திரிணாமுல் காங்கிரஸ் குற்றஞ்சாட்டி உள்ளது. அபிஷேக் பானர்ஜி மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதை தொடர்ந்து, அவர் பாதுகாப்பு அதிகாரிகளால் பத்திரமாக அழைத்துச் செல்லப்பட்டாலும் அப்பகுதியில் நீண்ட நேரம் பதற்றம் நிலவியது.
#WATCH | Sonarpur, West Bengal: TMC MP Abhishek Banerjee was beaten up by locals during his visit to Sonarpur to meet the post-poll victims' families pic.twitter.com/zkXxLJydqe— ANI (@ANI) May 30, 2026
தாக்குதலை தொடர்ந்து அபிஷேக் பானர்ஜி செய்தியாளர்களை சந்தித்து, பாஜகவினரை கடுமையாக விமர்சித்தார். "இவை அனைத்தும் பாஜகவினரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. அவர்கள் என்னவெல்லாம் செய்திருக்கிறார்கள் பாருங்கள். இதுதான் அவர்களுடைய ஜனநாயகத்தின் உதாரணம். பதவியேற்றும் ஒரு மாதம் கூட ஆகவில்லை, போலீசார் சம்பவ இடத்திலேயே காணவில்லை.
Today, I visited the family of Biswajit Pattanayak in Beleghata.— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) May 30, 2026
Biswajit was a dedicated Trinamool Congress worker whose BRUTAL MURDER EXPOSED THE DANGEROUS CLIMATE OF VIOLENCE THAT HAS ENGULFED BENGAL since @BJP4Bengal CAPTURED power.
No family should have to endure such loss.… pic.twitter.com/XwlwJIYTVY
அவர்களுக்கு என்னை கொலை செய்ய வேண்டும். மொத்த சம்பவமும் கேமராவில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. உயர் நீதிமன்றத்திற்கு இந்த சம்பவத்தை நிச்சயம் கொண்டுச் செல்வோம். ஆளுநருக்கும் இதை தெரியப்படுத்துவோம். நிச்சயம் இதை நீதிமன்றத்தில் சந்திப்போம்" என உறுதியாக தெரிவித்தார்.
அபிஷேக் பானர்ஜி தனது காயம் குறித்து பேசுகையில், "எனது தலை எப்படியோ தப்பித்துவிட்டது, நல்வாய்ப்பாக ஹெல்மட் அணிந்திருந்தேன். அவர்கள் எனது உடையை கிழித்துவிட்டார்கள், எனது மூக்கு கண்ணாடியை உடைத்துவிட்டனர்.
சம்பவ இடத்தில் போலீசரே தென்படவில்லை. அவர்களுக்கு எங்களை கொல்ல வேண்டும். அவர்கள் அதை செய்யட்டும். எனது பிணம் இங்கிருந்து கண்டெடுக்கப்படலாம், ஆனால் இந்த பகுதியை விட்டு போகமாட்டேன். காவல்துறையும் பாதுகாப்பு படையினரும் இங்கு பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வரை நான் இங்கிருந்து நகர மாட்டேன். அவர்கள் எனது வீட்டை உடைக்க முயற்சிக்கின்றனர். என்னை கொல்ல விரும்புகிறார்கள்" என்றார்.
தற்போது போலீஸ் அதிகாரிகள் மற்றும் மத்திய படைகள் அப்பகுதிக்குச் சென்று, அபிஷேக் பானர்ஜியை அங்கிருந்து மீட்டனர். சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு பின்னர் நடந்த வன்முறையில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களைச் சந்திக்கவே அபிஷேக் பானர்ஜி அங்கு சென்றிருந்தார். குறிப்பாக, வன்முறையில் உயிரிழந்த திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பிரமுகர் சஞ்சு சம்ராகர் குடும்பத்தினரை நேரில் சந்திக்க சென்றார், அபிஷேக் பானர்ஜி.
"கூடுதல் காவலர்கள் வரும் வரை சஞ்சுவின் வயதான பெற்றோரை இந்த நிலையில் நான் கைவிட்டுச் செல்ல மாட்டேன். காவல்துறையை தொடர்பு கொள்ளுமாறு எங்கள் பிரதிநிதிகளை நான் மீண்டும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நாங்கள் காவல்துறைக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பி எங்கள் வருகை குறித்து தெரிவித்திருந்தோம். நாங்கள் காவல்துறையை அழைத்தோம், ஆனால் காவல்துறை அழைப்பை எடுக்கவில்லை" என்றார்.
RULERS BECAME KILLERS- shame on you BJP https://t.co/DHNsnDAc9a— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) May 30, 2026
மேற்கு வங்க முன்னாள் முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி இந்த சம்பவத்திற்கு கடும் கண்டனத்தை பதிவு செய்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது X பக்கத்தில், "ஆட்சியாளர்கள் கொலையாளியாக மாறிவிட்டனர். பாஜகவினரே... உங்களுக்கு வெட்கமாக இல்லையா...?" என கடுமையாக சாடியுள்ளார்.