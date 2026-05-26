/உள்ளாடையுடன் ஊர்வலம் சென்ற குற்றவாளிகள்! காலம் மாறியவுடன் காவலர்கள் செய்த செயல்..

மேற்கு வங்கத்தில், சமீபத்தில் குற்றவாளிகளை உள்ளாடையுடன் போலீசார் ஊர்வலமாக அழைத்து சென்ற விவகாரம், விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
எந்தெந்த மாநிலங்களில் புதிதாக ஆட்சி மாறினால், பல புதிய மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்படும். அந்த வகையில், நடந்து முடிந்த மேற்கு வங்க சட்டமன்ற தேர்தலில், முதல்முறையாக பாஜக கட்சி ஆட்சியமைத்துள்ளது. இதையடுத்து, இங்கு குற்றவாளிகளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தண்டனை குறித்த பேச்சுதான் தற்போது எங்கு பார்த்தாலும் ஒலித்துக்கொண்டிருக்கிறது.
மேற்கு வங்கத்தில் சமீபத்தில் சட்டமன்ற டேர்தல் நடைப்பெற்று முடிவடைந்தது. இங்கு, கிட்டத்தட்ட 15 ஆண்டுகள் மம்தா பானர்ஜியின் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் ஆட்சி அகற்றாப்பட்டத். இந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற பாஜக அரசு, முதல் முறையாக இம்மாநிலத்தில் ஆட்சியமைத்துள்ளது. இதில் சமீபத்தில், சுவேந்து அதிகாரி முதல்வராக பதவியேற்றார்.
இந்த சூழலில், மாநிலத்தில் பல அதிரடி மாற்றங்களையும் அவர் கொண்டு வந்திருக்கிறார். இதையடுத்து, சமீப காலமாக குற்றம்சாட்டப்பட்ட நபர்களை காவல்துறையினர் உள்ளாடைகளுடன் ஊர்வலமாக பொது வெளியில் அழைத்து சென்று வருகின்றனர்.
ஹவுராவின் முக்கிய குற்றவாளியாக கருதப்படுபவர் ஆகாஷ் சிங். இவர், ஹவுராவில் வழிப்பறி செய்து, மிரட்டி பணம் பறிக்கும் கும்பலை நடத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது. அதே சமயத்தில் இவர் மீது வழக்குப்பதிவுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதைத்தவிர், இவர் காவல்துறை அதிகாரி ஒருவர் மீது துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இதை தொடர்ந்து, இவருடன் தொடர்புடைய அனைத்து நபர்களையும் நிலுவையில் இருக்கும் வழக்குகளையும் காவல்துறை தற்போது எடுத்து விசாக்க தொடங்கியுள்ளனர்.
மாலிபஞ்ச்கரா மற்றும் கோலபாரி காவல் நிலையங்களை சேர்ந்த காவலர்கள், ஆகாஷ் சிங்கை விசாரணைக்காக குற்றம் நடத்தப்பட்ட பழைய இடங்களுக்கு அழைத்து சென்று விசாரித்தனர். அப்போது, அவருடன் பலத்த பாதுகாப்போடு போலீசார் வந்தனர். அப்போது ஆகாஷ் சிங், பனியன் மற்றும் டவுசர் (அரைக்கால் சட்டை) மட்டுமே அணிந்து கொண்டிருந்தார்.
West Bengal Police after getting free from shackles of TMC govt, Now catching Goons and Culprits.— Megh Updates (@MeghUpdates) May 24, 2026
The don of Howrah, Akash Singh, accused of shooting policemen in 2021 and hurling more than 20 bombs was paraded in his underwear on the streets of Howrah to send a strong message pic.twitter.com/EBypfNzOTZ
ஆகாஷ் சிங், இவ்வாறு உள்ளாடைகளுடன் மட்டும் போலீசாருடன் ஊர்வலமாக வந்தது, இணையத்தில் வைரலானது. இதற்கு முன்னதாகவும் இதேபோன்று இன்னொரு நபரும் அழைத்து செல்லப்பட்ட சம்பவமும் நடந்தது. காவல்துறையின் இந்த நடவடிக்கை தற்போது மாநிலத்தின் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது. இது, சமூக ஆர்வலர்கள், அரசியல் விமர்சகர்களிடையே கடுமையான விமர்சனத்தையும் பெற்று வருகிறது.
பாஜக-வின் தரப்பு: "கடந்த ஆட்சியில் குற்றவாளிகளுக்கு அரசியல் பாதுகாப்பு இருந்தது. ஆனால் இப்போது சட்டம் ஒழுங்கை நிலைநாட்டவும், குற்றவாளிகளுக்கு பயத்தை ஏற்படுத்தவும் தான் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது" என்று புதிய அரசின் ஆதரவாளர்கள் கருதுகின்றனர்.
திரிணாமுல் காங்கிரஸ் (TMC) மற்றும் எதிர்க்கட்சிகளின் விமர்சனம்: "இது பழிவாங்கும் அரசியல் மற்றும் காவல்துறையை தவறாக பயன்படுத்தி மக்களை அச்சுறுத்தும் முயற்சி" என்று எதிர்க்கட்சிகள் வைக்கும் குற்றச்சாட்டுகளாக இருக்கிறது.