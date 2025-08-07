English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

தேர்தல் ஆணயத்தின் மீது ராகுல் காந்தி வைத்த 10 முக்கிய குற்றச்சாட்டுகள் இதுதான்

Election Commission Voter Fraud Allegations: சுதந்திரம் அடைந்த இந்திய வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு தேர்தல் ஆணையம் மீது அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகளை வைத்து நாடு முழுவதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளார் ராகுல் காந்தி. இச்சம்பவம் பெரும் அதிர்விலைகளை ஏற்படுத்தி உள்ளது தேர்தல் ஆணையம் மற்றும் பாஜகவின் அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை குறித்து எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Aug 7, 2025, 05:58 PM IST

தேர்தல் ஆணயத்தின் மீது ராகுல் காந்தி வைத்த 10 முக்கிய குற்றச்சாட்டுகள் இதுதான்

Rahul Gandhi Allegations Against ECI: இந்திய அரசியல் வரலாற்றிலேயே இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது ஆதாரபூர்வமான பரபரப்பான குற்றச்சாடுகளை மக்களவை எதிர்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி வைத்துள்ளார். டெல்லியில் செய்தியாளர்கள் மத்தியில், மகாராஷ்டிரா மாநில சட்டசபைத் தேர்தல், ஹரியானா சட்டசபைத் தேர்தல் மற்றும் 2024 மக்களவை தேர்தல் ஆகியவற்றில் என்னென்ன முறைகேடுகள் நடைபெற்றன என்பது குறித்த 10 முக்கிய குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளார். தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது ராகுல் காந்தி வைத்த குற்றச்சாட்டுகளை பற்றி விரிவாக பார்ப்போம்.

தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது ராகுல் காந்தி வைத்த 10 முக்கிய குற்றச்சாட்டுகள்:

1. புல்வாமா தாக்குதல் மற்றும் சிந்தூர் நடவடிக்கை போன்ற காரணங்களினால் அதற்கு பின்னர் நடைபெற்ற மாநிலங்களின் தேர்தல் உள்ளிட்டவற்றில் கருத்து கணிப்புகளின் முடிவு ஒரு மாதிரியாக இருந்தது. ஆனால் அதன் பின்னர் தேர்தல் முடிவு வேறு மாதிரியாக இருந்ததற்கு காரணம் வாக்காளர் பட்டியலில் நிகழ்த்தப்பட்ட முறைகேடுதான் என்று ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டி இருக்கிறார். 

2. பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு மட்டும் ஆட்சிக்கு எதிரான மனநிலை எந்த மாநில தேர்தலிலும் இல்லை. அதற்கு காரணம் தேர்தல் ஆணையத்தின் உடந்தையோடு அங்கு வாக்காளர் பட்டியலில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றது என்ற பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை ஆதாரத்துடன் கூறியிருக்கிறார். 

3. ராகுல் காந்தி கூறியுள்ள குற்றச்சாட்டில் தேர்தலுக்கு முந்தைய கருத்துக்கணிப்பு மற்றும் பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பு ஆகியவை முடிவுகள் ஒரு மாதிரி இருந்தாலும், தேர்தல் முடிவுகள் வேறொரு மாதிரி இருந்ததற்கு காரணம் வாக்காளர் பட்டியலில் பல முறைகேடுகள் செய்யப்பட்டதுதான் காரணம் என்பதையும் ராகுல் காந்தி விளக்கி இருக்கிறார். 

4. மகாராஷ்டிரா, பீகார் போன்ற மாநிலங்களில் திட்டமிட்டு வாக்காளர் பட்டியலில் வாக்காளர்களை சேர்ப்பதில் குளறுபடி நடந்திருக்கிறது என்ற பகிரங்க குற்றச்சாட்டை ராகுல் காந்தி வைத்திருக்கிறார். 

5. மகாராஷ்டிரா உள்ளிட்ட மாநிலத்தில் மக்கள் தொகையை விட வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்தது என்றும் 40 லட்சம் வாக்காளர்கள் மர்மமான முறையில் திடீரென வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்ற குற்றச்சாட்டையும் ராகுல் காந்தி வைத்திருக்கிறார். 

6. வாக்காளர் பட்டியலை யாரும் ஆய்வு செய்யக்கூடாது என்பதற்காக டிஜிட்டல் வாக்காளர் பட்டியலை தேர்தல் ஆணையம் தர மறுக்கிறது என்ற மற்றொரு மிக முக்கியமான குற்றச்சாட்டையும் ராகுல் காந்தி தேர்தல் ஆணயத்தின் மீது வைத்திருக்கிறார்.

7. தேர்தல் ஆணையம் மூலமாக வாக்காளர் பட்டியலில் போலியான வாக்காளர்கள் சேர்க்கப்படுகிறார்கள். மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் 40 லட்சம் வாக்காளர்கள் இதுபோல போலியாக சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அது மக்கள் தொகையை விட அதிகமான வாக்காளரின் எண்ணிக்கை மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் இருந்தது என்ற குற்றச்சாட்டையும் ராகுல் காந்தி ஆதாரமாக செய்தியாளர்களின் முன் காண்பித்து உள்ளார்.

8. மத்திய பாஜக அரசின் பல்வேறு முறைகேடுகளுக்கு தேர்தல் ஆணையமே துணை போகிறது என்ற ஒரு மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டை ராகுல் காந்தி முன் வைத்திருக்கிறார். 

9. ராகுல் காந்தி தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது வைத்துள்ள மிக முக்கிய முக்கியமான மற்றும் முன் உதாரணமான எடுத்துக்காட்டாக, "கர்நாடக மாநிலத்தின் மகாதேவபுரா தொகுதியில் கிட்டத்தட்ட 12000 வாக்குகள் போலியான வாக்குகள் பதிவாகி இருக்கின்றன என்பதற்கான சான்றுகளையும் செய்தியாளர் சந்திப்பில் சமர்ப்பித்திருக்கிறார். 

10. மற்றொரு மிக முக்கியமான குற்றச்சாட்டாக ஒரே ஒரு படுக்கறையை கொண்ட சிங்கிள் பெட்ரூம் வீட்டில் அதிகபட்சமாக இரண்டு மூன்று பேர் தான் வசிக்க முடியும் அல்லது அதிகபட்சமாக ஐந்து பேர் வரை கூட இருக்கலாம். ஆனால் சிங்கிள் பெட்ரூம் வீட்டில் மட்டும் 48 வாக்காளர்கள் இருக்கின்றன என்றும் அதற்கான ஆதாரத்தையும் புகைப்படத்தையும் பட்டியலோடு ராகுல் காந்தி சமர்ப்பித்திருக்கிறார். 

தேர்தல் ஆணையம் மற்றும் மத்திய அரசு இடையே தொடர்பு

இதுவரை தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது இந்திய வரலாற்றிலேயே இல்லாத அளவுக்கு மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவரான ராகுல் காந்தி மிக முக்கியமான அணுகுண்டை வீசியுள்ளார். தேர்தல் ஆணையம் மற்றும் மத்திய அரசு இரண்டுக்கும் இடையே போலி வாக்காளர் பட்டியலில் தொடர்பு இருக்கிறது என்ற குற்றச்சாட்டை வைத்திருப்பது நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்விலைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. 

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம்

பீகார் மாநிலத்தில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தின் (SIR)  அடிப்படையில் நாடு முழுவதும் எழுந்த பல்வேறு சந்தேகங்களின் அடிப்படையில் இந்த கணக்கெடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதில் சிக்கிய ஒரு சிறுபகுதி தான் இது என்றும் ராகுல் காந்தி கூறியிருக்கிறார் .

Rahul GandhiElection CommissionCongressVoter FraudBJP

