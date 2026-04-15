  • ரயில் பெட்டிகளில் உள்ள இந்த கோடுகளின் அர்த்தம் என்ன தெரியுமா?

ரயில் பெட்டிகளில் உள்ள இந்த கோடுகளின் அர்த்தம் என்ன தெரியுமா?

இந்திய ரயில் பெட்டிகளில் உள்ள வண்ணக் கோடுகளின் அர்த்தம் என்ன? பயணிகளுக்கான முக்கிய வழிகாட்டி! முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 15, 2026, 08:25 AM IST
ரயில் பெட்டிகளில் உள்ள இந்த கோடுகளின் அர்த்தம் என்ன தெரியுமா?

இந்தியாவில் தினமும் சுமார் 2 கோடிக்கும் அதிகமான மக்கள் ரயில்களில் பயணிக்கிறார்கள். ஆசியாவின் மிகப்பெரிய ரயில் நெட்வொர்க்காக விளங்கும் இந்திய ரயில்வே, 1853ம் ஆண்டு மும்பை - தானே வழித்தடத்தில் தனது முதல் சேவையை தொடங்கியது. பின்னர் 1951ம் ஆண்டு இது தேசிய மயமாக்கப்பட்டது. இன்று உலகின் இரண்டாவது பெரிய ரயில்வே நெட்வொர்க்காக இந்தியா திகழ்கிறது. இவ்வளவு காலமாக ரயிலில் பயணிக்கும் நீங்கள், ஒவ்வொரு ரயில் பெட்டியின் வெளியேயும் வரையப்பட்டிருக்கும் மஞ்சள், வெள்ளை, பச்சை மற்றும் சிவப்பு நிறக் கோடுகளின் உண்மையான அர்த்தம் என்னவென்று எப்போதாவது யோசித்ததுண்டா? அவை வெறும் அழகுக்காக வரையப்பட்டவை அல்ல; பயணிகளின் வசதிக்காகவும், அவசரகாலங்களில் எளிதாக அடையாளம் காணவுமே இந்த வண்ணக் குறியீடுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

குழப்பத்தைத் தவிர்க்கும் வண்ணங்கள்

ஒரு பெரிய ரயில் நிலையத்திற்கு ரயில் வரும்போது, நூற்றுக்கணக்கான பயணிகள் பிளாட்பாரத்தில் காத்திருப்பார்கள். ரயில் வந்து நின்றதும் எந்த பெட்டி பொது பெட்டி? எது மகளிருக்கான பெட்டி? மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பெட்டி எங்கே உள்ளது? என்று பலரும் குழம்பி தவிப்பார்கள். இந்த குழப்பத்தை நிரந்தரமாக தவிர்க்கவே இந்திய ரயில்வே ஒவ்வொரு வகையான பெட்டிக்கும் தனித்தனி வண்ணக் குறியீட்டை வழங்கியுள்ளது.

நீல நிறப் பெட்டியில் வெள்ளைக் கோடுகள்

இந்தியாவில் இயக்கப்படும் விரைவு மற்றும் அதிவிரைவு ரயில்களின் பெட்டிகள் பொதுவாக நீல நிறத்தில் இருக்கும். இந்த நீல நிறப் பெட்டிகளின் ஜன்னல்களுக்கு மேல் அல்லது பக்கவாட்டில் வெள்ளைக் கோடுகள் வரையப்பட்டிருந்தால், அது முன்பதிவு இல்லாத பொதுப் பெட்டி என்று அர்த்தம். இந்த கோடுகளின் மிகப்பெரிய பயன் என்னவென்றால், படிக்க தெரியாத சாமானியர்கள் கூட இந்த வெள்ளை கோடுகளை பார்த்தே, தாங்கள் ஏற வேண்டிய முன்பதிவில்லாத பெட்டியை உடனடியாக கண்டறிந்துவிடலாம்.

நீல அல்லது சிவப்பு பெட்டிகளில் மஞ்சள் கோடுகள்

ரயில் பெட்டியின் நான்கு கடைசி ஜன்னல்களுக்கு மேல் அல்லது பக்கவாட்டில் மஞ்சள் நிறக் கோடுகள் வரையப்பட்டிருந்தால், அது மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் நோய்வாய்ப்பட்ட பயணிகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட சிறப்பு பெட்டி என்பதை குறிக்கிறது. இந்த பெட்டிகள் பொதுவாக ரயிலின் முன் பகுதியிலோ அல்லது எஞ்சினுக்கு அருகிலோ அமைக்கப்பட்டிருக்கும். சக்கர நாற்காலியில் வரும் பயணிகளுக்கும், மருத்துவ உதவி தேவைப்படுவோருக்கும் விரைவாக அணுக வசதியாக இவ்வாறு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அவசரகால சூழல்களிலும் ரயில்வே ஊழியர்கள் இந்த மஞ்சள் கோடுகளை வைத்து உடனடியாக அந்த பெட்டியை அடையாளம் காண முடியும்.

பச்சை மற்றும் சாம்பல் நிறக் கோடுகள்

பெட்டிகளில் பச்சை நிறமோ அல்லது சாம்பல் நிறக் கோடுகளோ வரையப்பட்டிருந்தால், அது பெண்களுக்கு மட்டுமே ஒதுக்கப்பட்ட சிறப்பு பெட்டி என்று அர்த்தம். மும்பை, டெல்லி, சென்னை போன்ற பெருநகரங்களில் இயக்கப்படும் புறநகர் ரயில்களில் இந்த பெட்டிகளை அதிகம் காணலாம். நெரிசல் மிகுந்த நேரங்களிலும், இரவு நேரங்களிலும் பெண்கள் பாதுகாப்பாக பயணிக்க இந்த சிறப்பு பெட்டிகள் மிகவும் உதவியாக இருக்கின்றன.

சிவப்பு நிறக் கோடுகள்

புறநகர் ரயில் பெட்டிகளில் சிவப்பு நிறக் கோடுகள் இருந்தால், அது முதல் வகுப்புப் பெட்டி என்று உணர்த்துகிறது. இந்த பெட்டிகளில் பயணம் செய்வதற்கு சாதாரண பெட்டிகளை காட்டிலும் அதிக கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். மேலும் பிரீமியம் வசதிகளும், சற்று விசாலமான இடவசதியும் இந்த பெட்டிகளில் உறுதிப்படுத்தப்படும்.

ICF நீலம் vs LHB சிவப்பு - என்ன வித்தியாசம்?

கோடுகளை தவிர்த்து, ரயில் பெட்டிகளின் முழுமையான நிறம் குறித்தும் நீங்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். நீல நிறத்தில் இருக்கும் பெட்டிகள் ஐ.சி.எஃப் தொழில்நுடபத்தில் தயாரிக்கப்பட்டவை. ஆனால், தற்போது இந்திய ரயில்வே விபத்துகளை தவிர்க்கும் நோக்கில் எல்.எச்.பி எனப்படும் நவீன பெட்டிகளை அதிகளவில் பயன்படுத்தி வருகிறது. இந்த LHB பெட்டிகள் சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும். இவை ICF பெட்டிகளை விட அதிக வலிமையானவை மற்றும் தடம் புரளும் வாய்ப்பு மிகவும் குறைவானவை என்று ரயில்வே கூறுகிறது. இனிமேல் நீங்கள் ரயில் நிலையத்திற்கு செல்லும்போது, ஒவ்வொரு நிறக் கோட்டின் அர்த்தத்தையும் தெரிந்துகொண்டு, உங்களின் ரயில் பயணத்தை மேலும் சுலபமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் மாற்றிக்கொள்ளுங்கள்!

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

1. இந்திய ரயில் பெட்டிகளில் ஏன் வெவ்வேறு நிறங்களில் கோடுகள் வரையப்பட்டுள்ளன?

ஒரு பெரிய ரயில் நிலையத்தில் நூற்றுக்கணக்கான பயணிகள் கூடும்போது, அவர்கள் ஏறுவதற்கான சரியான பெட்டியை எளிதாகவும் விரைவாகவும் அடையாளம் காணவே இந்திய ரயில்வே இந்த வண்ணக் குறியீடுகளை பயன்படுத்துகிறது. கூட்ட நெரிசலில் குழப்பத்தைத் தவிர்க்கவே இந்த வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. 

2. நீல நிற ரயில் பெட்டியில் வரையப்பட்டுள்ள 'வெள்ளைக் கோடுகள்' எதைக் குறிக்கின்றன?

நீல நிறத்தில் இருக்கும் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் பெட்டிகளின் ஜன்னல்களுக்கு மேல் வெள்ளைக் கோடுகள் வரையப்பட்டிருந்தால், அது 'முன்பதிவு இல்லாத பொதுப் பெட்டி' என்பதை குறிக்கிறது. படிக்கத் தெரியாதவர்கள் கூட இதை வைத்து எளிதாகத் தங்கள் பெட்டியை அடையாளம் காணலாம்.

