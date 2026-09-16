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நடுக்கடலில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் கப்பல்கள் மோதல்: என்ன நடந்தது?

சர்வதேச கடற்பரப்பில் இந்திய கடற்படைக் கப்பலுடன் பாகிஸ்தான் கடற்படைக் கப்பல் மோதிய சம்பவம் புதிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பாகிஸ்தான் கடற்படைப் பிரிவுகளின் செயல்பாடு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாததாகவும், தொழில்முறையற்றதாகவும் இருந்ததாகக் கூறிய இந்தியா, புதுதில்லியில் உள்ள பாகிஸ்தான் பொறுப்பு தூதர் சாத் அகமது வாராய்ச்சை அழைத்து கடும் எதிர்ப்பைப் பதிவு செய்துள்ளது. இந்தச் சம்பவம் 1991 இந்தியா–பாகிஸ்தான் ராணுவ ஒப்பந்தத்தின் 10-வது பிரிவை மீறியதாகவும் இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Sep 16, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 02:39 PM IST
நடுக்கடலில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் கப்பல்கள் மோதல்: என்ன நடந்தது?
Image Credit: India Pakistan Naval Collision | AI Generated Image : ChatGPT

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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