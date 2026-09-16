/நடுக்கடலில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் கப்பல்கள் மோதல்: என்ன நடந்தது?

India Pakistan Naval Collision Explained: செப்டம்பர் 15ஆம் தேதி அன்று வடக்கு அரபிக்கடலின் சர்வதேச கடற்பரப்பில் வழக்கமான கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த இந்திய கடற்படையின் முன்னணி போர்க்கப்பலுக்கு அருகே பாகிஸ்தான் கடற்படைக் கப்பல் அதிவேகமாக வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. பாதுகாப்பற்ற மற்றும் தொழில்முறையற்ற முறையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட திசைமாற்றத்தால் இரு கப்பல்களும் மோதியதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்தச் சம்பவத்தில் பெரிய சேதம் ஏற்படவில்லை. இதையடுத்து பாகிஸ்தான் பொறுப்பு தூதரை அழைத்து இந்தியா கடும் கண்டனம் தெரிவித்ததுடன், இஸ்லாமாபாத்தில் உள்ள இந்திய பொறுப்பு தூதரும் பாகிஸ்தான் வெளியுறவு அமைச்சகத்திடம் எதிர்ப்பைப் பதிவு செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளார்.
சர்வதேச கடற்பரப்பில் இந்திய கடற்படையின் போர்க்கப்பலுடன் பாகிஸ்தான் கடற்படைக் கப்பல் மோதிய சம்பவம் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே புதிய ராஜதந்திர பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்தச் சம்பவத்தையடுத்து, புதுதில்லியில் உள்ள பாகிஸ்தான் தூதரகத்தின் பொறுப்பு தூதர் சாத் அகமது வாராய்ச்சை இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் அழைத்து கடும் எதிர்ப்பைப் பதிவு செய்துள்ளது. பாகிஸ்தான் கடற்படைப் பிரிவுகளின் நடவடிக்கை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது என்றும், தொழில்முறை நடைமுறைகளுக்கு முரணானது என்றும் இந்தியா தெரிவித்துள்ளது.
செப்டம்பர் 15, 2026 மாலை வடக்கு அரபிக்கடல் பகுதியில் இந்திய கடற்படையின் முன்னணி போர்க்கப்பல் வழக்கமான கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்ததாகச் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. அப்போது பாகிஸ்தான் கடற்படைக் கப்பல் அதிவேகமாக இந்தியக் கப்பலுக்கு அருகில் வந்து, பாதுகாப்பற்ற முறையில் திசைமாற்ற முயன்றதாக அதிகாரிகளை மேற்கோள்காட்டி வெளியான தகவல்கள் கூறுகின்றன. இந்த நடவடிக்கையின் காரணமாக இரண்டு கடற்படைக் கப்பல்களும் மோதிக்கொண்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த மோதல் சர்வதேச கடற்பரப்பில் நிகழ்ந்ததாக இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. சம்பவத்தில் பெரிய அளவிலான சேதம் ஏற்படவில்லை என்றும், இந்திய கடற்படைக் கப்பலின் செயல்பாட்டில் குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்பு ஏற்பட்டதாக இதுவரை அதிகாரப்பூர்வ தகவல் வெளியாகவில்லை என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், கடலில் ராணுவக் கப்பல்கள் செயல்படும் போது பின்பற்ற வேண்டிய பாதுகாப்பு நடைமுறைகளின் அடிப்படையில் இந்தச் சம்பவம் தீவிரமானதாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
செப்டம்பர் 16, 2026 அன்று புதுதில்லியில் உள்ள பாகிஸ்தான் உயர் ஆணையத்தின் பொறுப்பு தூதர் சாத் அகமது வாராய்ச், இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகத்திற்கு அழைக்கப்பட்டார். கடலில் பாகிஸ்தான் கடற்படைப் பிரிவுகள் வெளிப்படுத்தியதாகக் கூறப்படும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத மற்றும் தொழில்முறையற்ற நடவடிக்கைகள் குறித்து அவரிடம் இந்தியா தனது வலுவான கண்டனத்தைப் பதிவு செய்தது.
The Chargé d'Affaires of the High Commission for Pakistan in New Delhi was summoned to the Ministry of External Affairs today, and a strong protest was lodged with him over the unacceptable and unprofessional conduct of Pakistani naval units at sea that led to a collision with a… pic.twitter.com/z10Kim5svg— ANI (@ANI) September 16, 2026
இதுபோன்ற சம்பவங்கள் மீண்டும் நடைபெறாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்ய, பாகிஸ்தான் ராணுவ மற்றும் கடற்படைப் பிரிவுகள் தேவையான முன்னெச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும் என்று இந்தியா அறிவுறுத்தியுள்ளது. இரு நாடுகளுக்கும் இடையே ஏற்கெனவே நடைமுறையில் உள்ள ஒப்பந்தங்களின் விதிகளை மதிக்க வேண்டிய அவசியம் குறித்தும் பாகிஸ்தான் அதிகாரிகளிடம் தெரிவிக்குமாறு அந்த நாட்டின் பொறுப்பு தூதரிடம் இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் கேட்டுக்கொண்டது.
பாகிஸ்தான் கடற்படைக் கப்பலின் நடவடிக்கை, 1991 ஏப்ரலில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் இடையே கையெழுத்தான ராணுவப் பயிற்சிகள், போர் ஒத்திகைகள் மற்றும் படைகளின் நகர்வு குறித்த முன்கூட்டிய அறிவிப்பு ஒப்பந்தத்தின் 10-வது பிரிவுக்கு நேரடியான முரண்பாடாக இருப்பதாக இந்தியா கூறியுள்ளது. இந்த ஒப்பந்தம் இரு நாடுகளின் ராணுவப் பிரிவுகளுக்கு இடையே தவறான புரிதல்கள் அல்லது எதிர்பாராத மோதல்கள் உருவாவதைத் தடுக்க வடிவமைக்கப்பட்டது.
குறிப்பாக சர்வதேச கடற்பரப்பில் செயல்படும் இந்திய மற்றும் பாகிஸ்தான் கடற்படை கப்பல்கள், நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கள் ஆகியவை ஒன்றுக்கொன்று பாதுகாப்பான இடைவெளியைப் பின்பற்ற வேண்டும் என்பதே அதன் முக்கிய நோக்கமாகும். முதல் கட்ட செய்தி அறிக்கையின்படி, கப்பல்கள் குறைந்தபட்சம் மூன்று கடல் மைல் இடைவெளியைப் பராமரிக்க வேண்டும் என்ற பாதுகாப்பு விதியும் இதில் இடம்பெற்றுள்ளது.
|விவரம்
|தற்போதைய தகவல்
|சம்பவம் நடந்த நாள்
|செப்டம்பர் 15, 2026
|சம்பவம் நடந்த பகுதி
|வடக்கு அரபிக்கடலில் சர்வதேச கடற்பரப்பு
|சம்பந்தப்பட்ட தரப்புகள்
|இந்திய கடற்படை மற்றும் பாகிஸ்தான் கடற்படை
|இந்தியாவின் குற்றச்சாட்டு
|ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத, பாதுகாப்பற்ற மற்றும் தொழில்முறையற்ற நடவடிக்கை
|ஏற்பட்ட சேதம்
|பெரிய அளவிலான சேதம் இல்லை என வெளியுறவு அமைச்சகம் தகவல்
|குறிப்பிடப்பட்ட ஒப்பந்தம்
|இந்தியா, பாகிஸ்தான் 1991 ராணுவ நடவடிக்கைகள் முன் அறிவிப்பு ஒப்பந்தம்
|இந்தியா எடுத்த நடவடிக்கை
|பாகிஸ்தான் பொறுப்பு தூதரை அழைத்து கடும் எதிர்ப்பு பதிவு
இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக புதுதில்லியில் மட்டும் எதிர்ப்பைப் பதிவு செய்வதுடன் இந்தியா நிறுத்திக்கொள்ளவில்லை. இஸ்லாமாபாத்தில் உள்ள இந்திய பொறுப்பு தூதரும் பாகிஸ்தான் வெளியுறவு அமைச்சகத்திடம் இதேபோன்ற கடுமையான ராஜதந்திர எதிர்ப்பைப் பதிவு செய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளார். இதன் மூலம் சம்பவத்தை இந்தியா அதிகாரப்பூர்வமாகவும், இருதரப்பு ராஜதந்திர வழிமுறைகளின் மூலமாகவும் எடுத்துச் சென்றுள்ளது.
புதுதில்லியில் அழைக்கப்பட்ட பாகிஸ்தான் தூதரிடம், இந்தியாவின் கவலைகளை இஸ்லாமாபாத்தில் உள்ள சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு நேரடியாக எடுத்துரைக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. கடற்படை உள்ளிட்ட அனைத்து ராணுவப் பிரிவுகளும் மிகுந்த கவனத்துடன் செயல்படுவதுடன், இருதரப்பு ஒப்பந்தங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை மதிக்க வேண்டும் என்பதே இந்தியாவின் மையக் கோரிக்கையாக உள்ளது.
இந்த மோதலில் பெரிய சேதம் ஏற்படவில்லை என்றாலும், அணு ஆயுதங்களைக் கொண்ட இரண்டு அண்டை நாடுகளின் ராணுவப் பிரிவுகள் நேரடியாக தொடர்புபடும் சம்பவங்கள் இயல்பாகவே பாதுகாப்பு சார்ந்த கவலைகளை உருவாக்குகின்றன. கடலில் ஏற்படும் கணக்கீட்டுத் தவறு, தவறான தகவல் பரிமாற்றம் அல்லது பாதுகாப்பற்ற திசைமாற்றம் ஆகியவை எதிர்பாராத ராணுவப் பதற்றமாக மாறக்கூடிய அபாயம் உள்ளது. அதனால்தான் 1991 ஒப்பந்தம் போன்ற நம்பிக்கையை வலுப்படுத்தும் ஏற்பாடுகள் தொடர்ந்து முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன.
இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் கடற்படைகள் அரபிக்கடல் பகுதியில் கண்காணிப்பு, பயிற்சி மற்றும் பிற கடல்சார் நடவடிக்கைகளில் தொடர்ந்து ஈடுபடுகின்றன. அத்தகைய சூழலில், குறிப்பிட்ட பாதுகாப்பான இடைவெளியைப் பராமரிப்பது, கப்பல்களின் இயக்கம் குறித்த தெளிவான தகவல் தொடர்பை உறுதிசெய்வது மற்றும் சர்வதேச கடல் விதிகளைப் பின்பற்றுவது ஆகியவை அவசியமாகின்றன.
மோதலில் பெரிய சேதம் ஏற்படவில்லை என்று இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ள போதிலும், பாகிஸ்தான் கடற்படையின் செயல்பாடு 1991 ஒப்பந்தத்தை மீறியதாக இந்தியா குற்றம்சாட்டி, இரு தலைநகரங்களிலும் அதிகாரப்பூர்வ எதிர்ப்பைப் பதிவு செய்ய நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
சம்பவத்திற்கான பாகிஸ்தான் அரசின் விரிவான அதிகாரப்பூர்வ விளக்கம் குறித்த தகவல்கள் ஆரம்பகட்ட செய்தி அறிக்கைகளில் தெளிவாக இடம்பெறவில்லை. எனவே, கப்பல்கள் மோதிய விதம், சம்பவத்திற்கு முன்பாக இரு தரப்புக்கும் இடையே நடைபெற்ற தகவல் பரிமாற்றம் மற்றும் கடற்படை மட்டத்தில் விசாரணை நடத்தப்படுமா என்பது போன்ற கேள்விகளுக்கு அடுத்தடுத்த அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கைகள் மூலம் கூடுதல் விளக்கம் கிடைக்கலாம். இது தொடர்ந்து வளர்ந்து வரும் செய்தியாக இருப்பதால், புதிய தகவல்கள் வெளியாகும்போது சம்பவத்தின் முழுமையான பின்னணி தெளிவாகும்.
அனைத்து ராணுவப் பிரிவுகளும் தேவையான கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும், இருதரப்பு ஒப்பந்தங்களை மதிக்க வேண்டும், கடலில் தவறான கணிப்புகளால் மோதல்கள் ஏற்படாதவாறு பாதுகாப்பு நடைமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும் என்பதே இந்தியா வழங்கியுள்ள முக்கியமான எச்சரிக்கை. குறிப்பாக, இதுபோன்ற சம்பவம் மீண்டும் நிகழக்கூடாது என்ற செய்தியை பாகிஸ்தான் அதிகாரிகளிடம் தெளிவாக எடுத்துச் செல்லுமாறு அந்த நாட்டின் பொறுப்பு தூதரிடம் கூறப்பட்டுள்ளது.
பெரிய சேதம் தவிர்க்கப்பட்டிருப்பது ஆறுதலான விஷயமாக இருந்தாலும், சர்வதேச கடற்பரப்பில் ராணுவக் கப்பல்களுக்கிடையே ஏற்பட்ட இந்த மோதல் அலட்சியப்படுத்தக்கூடிய ஒன்றல்ல. கடலில் பாதுகாப்பான இடைவெளி, தொழில்முறை அணுகுமுறை, தெளிவான தகவல் தொடர்பு மற்றும் ஏற்கெனவே கையெழுத்திடப்பட்ட ஒப்பந்தங்களுக்கு மதிப்பளித்தல் ஆகியவையே இதுபோன்ற சம்பவங்கள் பெரிய நெருக்கடியாக மாறாமல் தடுக்கும் முக்கியமான பாதுகாப்பு அம்சங்களாகும்.