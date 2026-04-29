பவானிப்பூரில் நள்ளிரவில் நடந்தது என்ன? மம்தாவும் அபிஷேக்கும் விடிய விடிய விழித்திருந்தது ஏன்?

மேற்கு வங்கம் பவானிப்பூர்: மேற்கு வங்க இரண்டாம் கட்டத் தேர்தலின் போது, பவானிப்பூர் தொகுதியில் மம்தா பானர்ஜி நேரடியாகக் களமிறங்கினார். மத்திய படைகள் பாஜகவின் ஏஜெண்டுகளைப் போலச் செயல்படுவதாகவும், திரிணாமுல் தொண்டர்களை அச்சுறுத்துவதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். நள்ளிரவில் கவுன்சிலர் அசிம் போஸ் தாக்கப்பட்டதாகவும், இதனால் தாம் இரவு முழுவதும் தூங்கவில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். பவானிப்பூர் மக்களைக் காக்க மம்தா பானர்ஜி எடுத்த அதிரடி முடிவு என்ன? பார்ப்போம்.
மேற்கு வங்க சட்டமன்றத் தேர்தலின் இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு தொடங்கி நடைபெற்று வரும் நிலையில், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைவரும் அம்மாநில முதலமைச்சருமான மம்தா பானர்ஜி, தனது சொந்தத் தொகுதியான பவானிப்பூரில் (Bhawanipur) நேரடியாகக் களமிறங்கியுள்ளார். புதன்கிழமை (ஏப்ரல் 29) காலை வாக்குப்பதிவு தொடங்கியவுடன் வீதிகளில் இறங்கி ஆய்வு செய்த மம்தா, மத்திய படைகள் மற்றும் தேர்தல் பார்வையாளர்கள் மீது கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளார்.
தேர்தலா அல்லது அட்டூழியமா? மம்தாவின் வெடிப்பு
பவானிப்பூரின் சௌக் (Chetla) உள்ளிட்ட பல்வேறு சந்துகளில் ஆய்வு செய்த மம்தா பானர்ஜி, செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் மிகவும் ஆவேசமாகக் காணப்பட்டார். "நேற்று இரவு நடந்த அட்டூழியங்கள் குறித்து உங்களுக்குத் தெரியாது. தேர்தலின் பெயரால் மத்திய படைகளும், தேர்தல் பார்வையாளர்களும் பெரும் அராஜகத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதனால் நானும், அபிஷேக் பானர்ஜியும் இரவு முழுவதும் கண் இமைக்காமல் விழிப்புடன் இருந்து நிலைமையைக் கண்காணித்து வந்தோம்" என்று அவர் தெரிவித்தார்.
மத்திய பாதுகாப்புப் படையினர் (CRPF) மற்றும் தேர்தல் ஆணையத்தின் பார்வையாளர்கள் நீதிமன்ற உத்தரவுகளை மதிக்காமல் செயல்படுவதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார். திரிணாமுல் காங்கிரஸின் தீவிர தொண்டர்களைத் திட்டமிட்டு குறிவைத்து அச்சுறுத்துவதாகவும் அவர் புகார் அளித்துள்ளார்.
கவுன்சிலர் மீது தாக்குதல்: பகீர் கிளப்பிய மம்தா
பவானிப்பூர் தொகுதியின் நிலவரம் குறித்துப் பேசிய மம்தா, திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கவுன்சிலர் அசிம் போஸ் (Asim Bose) வீட்டிலிருந்து வெளியேற விடாமல் தடுக்கப்பட்டதாகக் கூறினார். நேற்று நள்ளிரவு 1:30 மணியளவில் அசிம் போஸ் மற்றும் அவரது மனைவி மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாகவும், அவர்கள் அநாகரீகமாகத் தள்ளப்பட்டதாகவும் மம்தா குற்றம் சாட்டினார். செட்லா உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் திரிணாமுல் காங்கிரஸின் தேர்தல் போஸ்டர்கள் மற்றும் பேனர்கள் கிழித்து எறியப்பட்டுள்ளதாக அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
பாஜகவின் ஏஜெண்டுகளாகச் செயல்படும் பார்வையாளர்கள்
வெளியூர் மாநிலங்களிலிருந்து வந்துள்ள தேர்தல் பார்வையாளர்கள், பாஜகவின் நேரடி உத்தரவின் பேரில் செயல்படுவதாக மம்தா பானர்ஜி பகிரங்கமாகச் சாடினார். "வாக்களிக்க வேண்டியது மக்கள். ஆனால் புதிய சில அதிகாரிகள் வந்து மக்களைப் பயமுறுத்துகிறார்கள் (Terrorizing). காவல்துறையையும் மத்திய படைகளையும் பயன்படுத்தி எங்களை முடக்கப் பார்க்கிறார்கள். இப்படி ஒரு சூழலில் எப்படி நேர்மையான தேர்தல் நடக்கும்?" என்று அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.
மத்திய படைகளின் அதிகப்படியான குவிப்பு மற்றும் அவர்களின் செயல்பாடுகள் குறித்து திரிணாமுல் காங்கிரஸ் ஏற்கனவே தேர்தல் ஆணையத்திடம் புகார் அளித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
அரசியல் களம் சூடுபிடிப்பதன் பின்னணி
மேற்கு வங்கத்தில் ஆட்சியைத் தக்கவைக்க மம்தா பானர்ஜியும், ஆட்சியைப் பிடிக்க பாஜகவும் கடுமையாகப் போராடி வரும் நிலையில், மம்தாவின் இந்த நேரடி கள ஆய்வு அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக பவானிப்பூர் தொகுதியில் 'மண்ணின் மகள்' (Ghorer Meye) என்ற பிம்பத்துடன் அவர் வலம் வருவது அவரது ஆதரவாளர்களிடையே உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அதேநேரம் மம்தாவின் இந்தக் குற்றச்சாட்டுகளை பாஜக மறுத்துள்ளது. தேர்தல் ஆணையம் நடுநிலையாகச் செயல்படுவதாகவும், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தோல்வி பயத்தில் இத்தகைய புகார்களைக் கூறுவதாகவும் பாஜக தரப்பு விமர்சித்துள்ளது.
மேற்கு வங்க சட்டமன்றத் தேர்தல்: மம்தா பானர்ஜியின் பவானிப்பூர் வருகையின் முக்கிய அம்சங்கள்
1. மம்தா பானர்ஜி பவானிப்பூர் தொகுதியில் திடீர் ஆய்வு மேற்கொள்ளக் காரணம் என்ன?
மம்தா பானர்ஜி பவானிப்பூர் தொகுதியின் வேட்பாளர் மற்றும் அந்த 'மண்ணின் மகள்' (Ghorer Meye). இரண்டாம் கட்டத் தேர்தலின் போது தனது தொகுதியில் மத்திய படைகள் மற்றும் தேர்தல் அதிகாரிகள் முறைகேடாகச் செயல்படுவதாக வந்த புகார்களைத் தொடர்ந்து, அவர் நேரடியாகக் களத்தில் இறங்கி ஆய்வு செய்தார்.
2. மத்திய படைகள் (CRPF) மீது மம்தா பானர்ஜி சுமத்தியுள்ள முக்கியக் குற்றச்சாட்டு என்ன?
மத்திய படைகள் மற்றும் தேர்தல் ஆணையப் பார்வையாளர்கள் பாஜகவிற்கு ஆதரவாகச் செயல்படுவதாகவும், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் (TMC) தொண்டர்களைத் திட்டமிட்டு அச்சுறுத்தி (Terrorizing) வருவதாகவும் மம்தா பானர்ஜி குற்றம் சாட்டியுள்ளார். நீதிமன்ற உத்தரவுகளை மீறி நள்ளிரவில் வீடுகளுக்குள் புகுந்து தொண்டர்களைத் துன்புறுத்துவதாக அவர் கூறுகிறார்.
3. கவுன்சிலர் அசிம் போஸ் தொடர்பாக மம்தா கூறிய புகார் என்ன?
திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கவுன்சிலர் அசிம் போஸ் மற்றும் அவரது மனைவி நள்ளிரவு 1:30 மணியளவில் மத்திய படைகளால் தள்ளுமுள்ளு செய்யப்பட்டு அச்சுறுத்தப்பட்டதாகவும், அசிம் போஸை வீட்டை விட்டு வெளியே வரவிடாமல் தடுத்ததாகவும் மம்தா பானர்ஜி பகிரங்கமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
4. மம்தா பானர்ஜியுடன் அபிஷேக் பானர்ஜி இரவு முழுவதும் விழித்திருந்தது ஏன்?
தேர்தலுக்கு முந்தைய நாள் இரவு பவானிப்பூர் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பெரும் 'தாண்டவம்' (அராஜகம்) நடந்ததாக மம்தா குறிப்பிடுகிறார். நிலைமையைக் கண்காணிக்கவும், உடனுக்குடன் தகவல்களைப் பெறவும் தாமும், அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் அபிஷேக் பானர்ஜியும் இரவு முழுவதும் தூங்காமல் இருந்ததாக அவர் கூறினார்.
5. தேர்தல் பார்வையாளர்கள் குறித்து மம்தாவின் கருத்து என்ன?
வெளியூர் மாநிலங்களிலிருந்து வந்துள்ள தேர்தல் பார்வையாளர்கள் பாஜகவின் ஏஜெண்டுகளைப் போலச் செயல்படுகிறார்கள் என்றும், அவர்கள் ஜனநாயக ரீதியான தேர்தலை நடத்த அனுமதிக்காமல் மக்களைப் பயமுறுத்துகிறார்கள் என்றும் மம்தா பானர்ஜி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
6. இந்தச் சம்பவத்திற்கு பாஜகவின் பதில் என்ன?
இந்தக் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து பாஜக தரப்பு கூறுகையில், மம்தா பானர்ஜி தோல்வி பயத்தில் இது போன்ற ஆதாரமற்ற புகார்களைக் கூறுவதாகவும், தேர்தல் ஆணையம் தனது கடமையைச் சரியாகச் செய்வதாகவும் தெரிவித்துள்ளது.
