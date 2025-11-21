தேஜஸ் விமானம் விபத்துக்குள்ளானது எப்படி? துபாய் கண்காட்சியில் நடந்த சோகம்

2025 ஆம் ஆண்டு துபாய் விமானக் கண்காட்சியில், ஆகாய சாகசத்தின் போது தேஜஸ் போர் விமானம் விபத்துக்குள்ளானதில் இந்திய விமானப்படை விமானி ஒருவர் உயிரிழந்தார். இன்று (நவம்பர் 21, 2025 வெள்ளிக்கிழமை) நடந்த இந்த விபத்து, பார்வையாளர்கள் மற்றும் விமானத்துறை அதிகாரிகளிடையே பெரும் அதிர்ச்சியையும், துக்கத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தேஜஸ் விமான விபத்து எத்தனை மணிக்கு நடந்தது?
தேஜஸ் விமான விபத்து குறித்த ஆரம்ப தகவல்களின்படி, தேஜஸ் விமானம் உள்ளூர் நேரப்படி மதியம் 2:10 மணியளவில் விமான சாகச நிகழ்ச்சியை நடத்தும்போது கீழே விழுந்தது. புறப்பட்ட சிறிது நேரத்திலேயே இந்த விபத்து நிகழ்ந்ததால், வானில் அடர்ந்த கருப்பு புகை மண்டலம் சூழ்ந்தது. விமானக் கண்காட்சியில் திரண்டிருந்த ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இந்த துயர சம்பவத்தை நேரில் கண்டனர்.
தேஜஸ் விமான விபத்து எப்படி நடந்தது?
தேஜஸ் விமான விபத்தை நேரில் கண்ட சாட்சிகளின் கூற்றுப்படி, விமானம் ஓடுபாதையில் இருந்து கிளம்பிய சிறிது நேரத்திலேயே கட்டுப்பாட்டை இழந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. உடனடியாக தீயணைப்பு வீரர்கள் மற்றும் ஹெலிகாப்டர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தன. அவசரகால மீட்புக் குழுவினர் விரைந்து செயல்பட்டு அப்பகுதியை பாதுகாத்தனர்.
இந்திய விமானப்படை அறிக்கை:
விமானி உயிரிழந்ததை இந்திய விமானப்படை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து விமானப்படை வெளியிட்ட அறிக்கையில், "இந்த உயிரிழப்பிற்கு ஆழ்ந்த வருத்தத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த கடினமான நேரத்தில், உயிரிழந்த விமானியின் குடும்பத்தினருடன் நாங்கள் உறுதியாக நிற்கிறோம்" என்று தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், விபத்துக்கான சரியான காரணத்தைக் கண்டறிய ஒரு விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டு உள்ளதாகவும் விமானப்படை அறிவித்துள்ளது.
துபாய் விமானக் கண்காட்சி 2025
இந்த விபத்தைத் தொடர்ந்து, விமானக் கண்காட்சி தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டது. பாதுகாப்பு கருதி பார்வையாளர்கள் அனைவரும் கண்காட்சி பகுதியில் இருந்து திருப்பி அனுப்பப்பட்டனர். சுமார் 45 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு நிலைமை கட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
தேஜஸ் விமான விபத்து குறித்து விசாரணை:
விபத்துக்கான காரணங்களாக தொழில்நுட்ப கோளாறுகள், விமானியின் செயல்பாடு மற்றும் சுற்றுப்புற காரணிகள் ஆகியவை விசாரணையில் ஆராயப்படும். விசாரணை முன்னேறும்போது கூடுதல் விவரங்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன
தேஜஸ் விமான விபத்து வீடியோ:
சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வரும் புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களில், தரையில் எரிந்து கொண்டிருக்கும் விமானத்தின் சிதைவுகளும், வானில் புகை மண்டலமும் காணப்படுகின்றன.
முக்கிய குறிப்பு:
சமூக வலைதளங்களில் விபத்து குறித்த வீடியோக்கள் பரவி வரும் நிலையில், அதிகாரப்பூர்வ விசாரணை முடிவுகள் வரும் வரை வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
தேஜஸ் விமானம் (LCA Tejas) முக்கிய அம்சங்கள்:
இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடெட் (HAL) நிறுவனத்தால் உள்நாட்டிலேயே வடிவமைக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்ட பெருமைக்குரிய விமானம் இதுவாகும்.
1. வகை: இலகு ரக போர் விமானம் (Light Combat Aircraft - LCA) பல்நோக்கு பயன்பாடு
2. வடிவமைப்பு: டெல்டா இறக்கை (Delta Wing) அமைப்பு, வால் பகுதி இல்லாதது (Tailless)
3. இன்ஜின்: ஒற்றை இன்ஜின் (GE F404 டர்போஃபேன்)
4. வேகம்: மேக் 1.6 முதல் 1.8 வரை (ஒலியை விட 1.6 மடங்கு வேகம்)
5. எடை: மிகவும் எடை குறைவானது (வெற்று எடை சுமார் 6,500 கிலோ)
6. கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு: டிஜிட்டல் ஃப்ளை-பை-வயர் (Digital Fly-by-Wire System)
7. சிறப்பம்சம்: நவீன ரேடார், ஏவுகணைகளை தாங்கிச் செல்லும் திறன், வானிலேயே எரிபொருள் நிரப்பும் வசதி.
மேலும் படிக்க - தேஜாஸ் போர் விமானத்தில் பறந்த பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்!
மேலும் படிக்க - இந்திய விமானப்படையில் தேஜஸ் போர் விமானங்கள் சேர்ப்பு!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ