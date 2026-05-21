/கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி என்றால் என்ன? இதை உருவாக்கியது யார்? அரசியல் அலசல்!

Cockroach Janata Party : இணையத்தில், கடந்த சில நாட்களாக ‘கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி’ என்கிற கட்சி ஒன்று ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கிறது. இது உருவாவதற்கு காரணமாக இதன் பின்னணியில் 28 வயது இளைஞர் ஒருவர் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
Cockroach Janata Party : சமீபத்தில், நீதிமன்ற விசாரணை ஒன்றின் போது இந்தியாவின் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், சமீபத்தில் சர்ச்சைக்குரிய ஒரு கருத்தினை தெரிவித்ததாக ஒரு தகவல் வெளியானது. அவர், “வேலையில்லாத சில இளைஞர்கள், சமூக ஆர்வார்கள் போல செயல்பட்டு கரப்பான்பூச்சி போல அமைப்பை தாக்குவதாக அவர் கூறுவதாக குறிப்பிடப்பட்டு இருந்தது. இதை தான் கூறவில்லை என்று அவர் விளக்கமளித்தும், ஏற்கனவே இப்படி தலைமை நீதிபதி கூறிவிட்டதாக சர்ச்சை வெடித்தது.
இந்தியாவை பொறுத்தவரை, பாரதிய ஜனதா கட்சி, ராஷ்ட்ரிய் ஜனதா தளம், ஐக்கிய ஜனதா தளம் என பல்வேறு ஜனதா கட்சிகள் இருக்கின்றன. இவற்றிற்கு டஃப் கொடுக்கும் வகையில், இன்னொரு கட்சியும் உருவாகி இருக்கிறது. அந்த கட்சியின் பெயர்தான் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி.
தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த்,, தான் அவ்வாறு பேசவில்லை என எவ்வளவு கூறினாலும், இணையதளம் அவரை விட்டபாடில்லை. மக்களின் கருத்துகளுக்கும், கருத்துரிமைக்கும் மதிப்பளிக்க வேண்டிய உச்ச நீதிமன்றத்தின் பதவியில் இருப்பவே, இளைஞர்களை கரப்பான் பூச்சிகளுடன் ஒப்பிட்டது பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது. இது குறித்து விளக்கமளித்த நீதிபதி, தான் பொதுவாக இளைஞர்களை சொல்லவில்லை என்றும் வேலையில்லாத இளைஞர்களைத்தான் அப்படி குறிப்பிட்டதாகவும் ’கரப்பான் பூச்சிகள் போன்ற சமூக ஒட்டுண்ணிகள்’ தெரிவித்தார்.
தலைமை நீதிபதியின் இந்த பேச்சுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில், அரசியல் வர்ணனையாளராக இருக்கும் அபிஜீத் தீப்கே என்பவர் தனது எக்ஸ் தளத்தில் “அனைத்து கரப்பான் பூச்சி எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்தால் என்னவாகும்” என பதிவிடிருந்தார். அதன் தொடர்சியாக, அதிகார வர்க்கத்தின் முகத்திரையை கிழித்தெரியவும் கலாய்க்கும் வகையிலும் இந்த காகோர்ச் ஜனதா கட்சியானது உருவாக்கப்பட்டது. இந்த போலி அரசியல் கட்சியின் இணையதளம், கடந்த 16ஆம் தேதி ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
ஆம் ஆதி கட்சியின் சமூக ஊடகப்பிரிவில் இடம் பெற்றிருந்தவர்தான், இந்த அபிஜித் தீப்கே. இந்த கட்சியை நிறுவியிருக்கும் அவர், வேலையில்லாத இளைஞர்களை கரப்பாம்பூச்சி என்று விமர்சித்த நிலையில் அவர்களுக்காக இந்த கட்சியை தொடங்கியிருப்பதாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
இந்த கரப்பான்பூச்சி கட்சியின் கொள்கைகளை கேட்கவும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாகத்தான் இருக்கிறது. மதச்சார்பற்ற, சோசியலிச, ஜனநாயக, சோம்பேறி என்பதுதான் இந்த கட்சியின் கொள்கையாக இருக்கிறது. இந்த கொள்கைகளால் ஈர்க்கப்பட்டு, பல ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் தங்களை இந்த கட்சியில் இணையதளம் மூலம் இணைத்துக்கொண்டு இருக்கின்றனர். இந்த கட்சி தொடங்கப்பட்ட நான்கு நாட்களுக்குள், இதன் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தை கிட்டத்தட்ட 33 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர் பின் தொடர்ந்திருக்கின்றனர். அதே சமயத்தில், 2 லட்சம் பேர் இந்த கட்சியில் பதிவும் செய்துள்ளனர்.
இந்த கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியில், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எம்.பிக்கள் மஹூவா மெய்த்ரா, கீர்த்தி அசாத் போன்றவர்களும் இணைந்திருப்பதுதான் இந்த சம்பவத்தின் ஹைலைட்டாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த கட்சியில், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை உயர்த்த்ப்படாமலேயே பெண்களுக்கு 50% இட ஒதுக்கீடு, கட்சித்தவும் எம்.எல்.ஏ எம்பிக்கள் 20 ஆண்டுகள் தேர்தலில் போட்டியிட தடை போன்ற பல வாக்குறுதிகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி, இன்னும் தேர்தல் ஆணையத்தில் பதிவு செய்யப்படாத கட்சியாகத்தான் இருக்கிறது. இதையடுத்து, இந்த கட்சி அரசியல் கட்சியாக பதிவு செய்யப்படுமா? அல்லது டிஜிட்டல் புரடியில் ஈடுபட்டு பிற கட்சிகளின் மீதிருக்கும் அதிருப்திகளை மக்கள் குரலாக வெளிப்படுத்துமா என்பது கேள்விக்குறியாக உள்ளது. இதில் இன்னொரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னவென்றால், கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சிக்கு எதிர்கட்சியாக ‘தேசிய ஒட்டுண்ணி முன்னணி’ என்கிற தளமும் தொடங்கப்பட்டுள்ளது என்பதுதான். இனி என்னவெல்லாம் நடக்கப்பாேகிறது என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.