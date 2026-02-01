ஏப்ரல் 1 முதல் அமல்... வருமான வரிச் சட்டம் 2025... இதில் என்ன புதுசு?

Union Budget 2026, Income Tax Act 2025: மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், 2026-27 நிதியாண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை இன்று மக்களவையில் தாக்கல் செய்தார். இதில் வருமான வரி அடுக்குகளில் எவ்வித மாற்றத்தையும் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிக்கவில்லை, கடந்தாண்டுதான் வருமான வரி அடுக்குகளில் மாற்றங்கள் கொண்டுவரப்பட்டதால் இந்தாண்டு மாற்றங்கள் இருக்காது என்பது எதிர்பார்க்கப்பட்டதுதான்.
இருப்பினும், வருமான வரிச் சட்டம், 2025, வரும் ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வரும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 60 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இருக்கும் பழைய வருமான வரிச் சட்டத்திற்கு மாற்றாக இச்சட்டம் வருகிறது. புதிய விதிகள், வரி படிவங்கள் விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என்றும் வரி செலுத்துவோர் மாற்றங்கள் குறித்து முழுமையாக அறிந்துகொள்ள இது நேரத்தை கொடுக்கும் என்றும் நிர்மலா சீதாராமன் பட்ஜெட் உரையில் குறிப்பிட்டார்.
Income Tax Act 2025: நிர்மலா சீதாராமன் கூறியது என்ன?
அதில், குறிப்பிடத்தக்க நேரத்தில் நேரடி வரி குறியீடு நிறைவு செய்யப்பட்டது என்றும் வருமான வரி சட்டம் 2025, வரும் ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வரும் என்றும் தெரிவித்தார். "எளிமைப்படுத்தப்பட்ட வருமான வரி விதிகள் மற்றும் படிவங்கள் விரைவில் அறிவிக்கப்படும், வரி செலுத்துவோர் அதன் தேவைகளைப் பற்றி அறிந்துகொள்ள போதுமான நேரம் கிடைக்கும்" என்றார். புதிய வருமான வரிச் சட்டத்தில் என்ன உள்ளது?, பழைய சட்டத்திற்கும் இதற்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் என்னென்ன? என்பதை இங்கு காணலாம்.
வரும் புதிய வருமான வரிச் சட்டத்தில் (2025) வரி விகிதங்களை மாற்றவில்லை. ஆனால் வருமான வரிச் சட்டத்தை மிக எளிமையாக்கி உள்ளது, மேலும் புரிந்துகொள்வதற்கும் எளிதானதாக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. பழைய சட்டத்தில் இருந்த குழப்பமான பிரிவுகள் இதில் இருக்காது. கடந்த 1961ஆம் ஆண்டு கொண்டுவரப்பட்ட பழைய வருமான வரிச் சட்டத்துடன் ஒப்பிடும்போது விதிகளின் எண்ணிக்கையும் பாதியாகக் குறைக்கிறது. மேலும் பிரச்னைகள் மற்றும் நீதிமன்ற வழக்குகளைக் குறைப்பதை புதிய சட்டம் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
Income Tax Act 2025: முக்கிய மாற்றங்கள்
பழைய சட்டத்தில், 'முந்தைய ஆண்டு - மதிப்பீட்டு ஆண்டு' என்ற முறையை ஒற்றை வரி ஆண்டாக மாற்றப்பட்டுள்ளது, இது முக்கிய மாற்றமாகும். வரி செலுத்துவோர் தங்கள் வருமானத்தை தாமதமாக தாக்கல் செய்தாலும் கூட, எந்த அபராதமும் இன்றி TDS பணத்தைத் திரும்பப் பெறலாம் என்றும் விதிகளில் மாற்றம் வந்துள்ளது. புதிய சட்டத்தை அமல்படுத்துவதற்கான விதிகள் தயாரிக்கப்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், பட்ஜெட்டுக்குப் பிறகு அதன் விதிகள் விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என கூறப்படுகிறது. தனிநபர்கள், நிறுவனங்கள் மற்றும் இந்து கூட்டுக் குடும்பங்கள் (HUFs) ஆகியவற்றிற்கான வரிவிதிப்புகளில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் சட்டத்தில் சேர்க்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
1961ஆம் ஆண்டு கொண்டுவரப்பட்ட வருமான வரிச் சட்டத்தை மாற்றுவதற்கான முயற்சிகள் பலமுறை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. நேரடி வரிகள் குறியீடு மசோதா, 2010, ஆட்சி மாற்றத்தால் காலாவதியானதாக அறிவிக்கப்பட்டது. அதே நேரத்தில் சட்டத்தை மறுவடிவமைக்க 2017ஆம் ஆண்டு குழு அமைக்கப்பட்டது. இந்தக் குழு 2019ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் அதன் அறிக்கையை சமர்ப்பித்தது.
தற்போது ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி அமல்படுத்தப்பட இருக்கும் புதிய வருமான வரிச் சட்டம், கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 12ஆம் தேதி அன்று நாடாளுமன்றத்தால் நிறைவேற்றப்பட்டது. மேலும், ஆகஸ்ட் 21ஆம் தேதி அன்று குடியரசுத் தலைவர் அதன் ஒப்புதலைப் பெற்றது. முன்பண வரி மற்றும் TDS உள்ளிட்ட படிவங்களை இறுதி செய்துவதில் வரி அதிகாரிகள் முனைப்பு காட்டி வருகின்றனர், இது விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என கூறப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க | பட்ஜெட் 2026: தமிழ்நாட்டிற்கான புதிய அறிவிப்புகள்.. லிஸ்ட் இதோ
மேலும் படிக்க | Budget 2026: மாணவர்கள் கவனத்திற்கு! பட்ஜெட்டில் வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!
மேலும் படிக்க | Budget 2026: சீனாவுக்கு ஆப்பு... தமிழ்நாடு உள்பட 4 மாநிலங்களில் வருகிறது முக்கிய திட்டம்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ