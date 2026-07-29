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Reservation Hatao : இட ஒதுக்கீடுக்கு எதிராக இயக்கம்! அதுக்குள்ள 5.8 மில்லியன் Followers

Reservation Hatao Movement : சமீபத்தில் தொடங்கப்பட்ட காக்ரோச் ஜனதா கட்சி, சில நாட்களில் அதிக ஃபாலோவர்ஸை பெற்றதை தொடர்ந்து, இட ஒதுக்கீட்டுக்கு எதிராக “Reservation Hatao Andolan" எனும் இயக்கம் தொடங்கப்பட்டு, இதுவும் பல மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ்களை ஈட்டியிருக்கிறது. இதற்கு பல  ஆயிரம் பேர் ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர். இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 29, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 03:53 PM IST
Reservation Hatao : இட ஒதுக்கீடுக்கு எதிராக இயக்கம்! அதுக்குள்ள 5.8 மில்லியன் Followers
Image Credit: Reservation Hatao Movement | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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