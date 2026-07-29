/Reservation Hatao : இட ஒதுக்கீடுக்கு எதிராக இயக்கம்! அதுக்குள்ள 5.8 மில்லியன் Followers

Reservation Hatao Movement : இரு மாதங்களுக்கு முன்பு அபிஜித் தீப்கே காக்ரோஜ் ஜனதா கட்சியை தொடங்கிய போது, தன்னுடைய கட்சி, GenZ தலைமுறையை இவ்வளவு ஈர்க்கும் என்பது அவருக்கு தெரிந்திருக்காது. இந்தியாவில் இருக்கும் கல்வித்துறையில் நடக்கும் முறைகேடுகளை எதிர்த்து, தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்று CJPயினர் கோரிக்கை வைத்து வெடித்த போராட்டம் கடைசியில் வெற்றியில் முடிந்தது. இளைஞர்கள் நினைத்தால் எதையும் சாதிக்க முடியும் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக இருந்தது, CJP கட்சியின் இந்த போராட்டம். தற்போது அதே வழியில், காப்பி அடித்தது போல பல பிரச்சினை அடிப்படையிலான பிரச்சாரங்கள் மற்றும் பேஜ்கள் முளைத்து வருகின்றன. இவற்றின் வளர்ச்சியும் நொடிக்கு நொடி பெரிதாக மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது.
Reservation Hatao Andolan என்பது இந்தி வாக்கியமாகும். இதற்கு தமிழ் அர்த்தம் ‘இட ஒதுக்கீட்டை ஒழிப்பதற்கான இயக்கம்’ என்பதாகும். பெயருக்கு ஏற்றார் போல, இந்த இயக்கம் சாதியை அடிப்படையாக வைத்து வழங்கப்படும் இட ஒதுக்கீட்டை ஒழிப்பதற்கக இயக்கப்பட்ட இயக்கம் என சொல்லப்படுகிறது. கடந்த வாரம், CJPயினர் தங்கள் போராட்டத்தில் தீவிரமாக இறங்கியதை தொடர்ந்து, Reservation Hatao Andolan என்கிற இன்ஸ்டாகிராம் பக்கமும் கமுக்கமாக பல ஆயிரம் ஃபாலோவர்ஸை சேர்த்துக்கொண்டிருந்தது.
காக்ரோச் ஜனதா கட்சியினரின் போராட்டத்திற்கு வெற்றி கிடைத்ததை தொடர்ந்து, தற்போது இடஒதுக்கீட்டை ஒழிக்கும் இயக்கம் என்கிற பெயரில், Reservation Hatao Andolan இயக்கம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. சாதி அடிப்படையிலான பாகுபாட்டை ஒழித்து, அனைத்து குடிமக்களுக்கும் சமமான உரிமைகளை உறுதி செய்வதற்கான போராட்டத்தை இந்த இயக்கம் கையில் எடுத்துள்ளது. இதில், 120-க்கும் மேற்பட்ட பதிவுகள் இருக்கின்றன. 5.8 மில்லியன் பாலோவர்ஸ்களை கொண்டுள்ள இந்த தளம், இந்திய ராணுவத்தின் இன்ஸ்டா கணக்கை மட்டுமே பின்தொடர்கிறது.
இந்த கணக்கின் இன்ஸ்டா பயோவில், “குடிமக்களின் ஆதரவுடன், இட ஒதுக்கீட்டு அரசியலால் புறக்கணிக்கப்பட்டு, தகுதியால் உந்தப்பட்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது” என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கூடவே, கவிஞர் தின்கரின் ஒரு இந்தி கவிதையும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. “நற்பண்பு மற்றும் சுயக் கட்டுப்பாட்டின் மூலமே கண்ணியம் பெறப்படுகிறது. கோழைகளும் கொடூரமானவர்களுமே சாதியைப் பற்றித் தொடர்ந்து கூச்சலிடுகிறார்கள்” என குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. சாதிய ரீதியில் வழங்கப்படும் இட ஒதுக்கீட்டுக்கு எதிரான இயக்கம் என்றாலும், அம்பேத்கரின் "கல்வி பெறு, கிளர்ந்தெழு, அணிதிரள்" எனும் வாசகம் அதன் சின்னத்தில் காணப்படுகிறது.
இந்த இயக்கத்தை தொடங்கியதற்கு பின்னால், யார் இருக்கிறார் என்பது குறித்த கேள்வி எழுந்துள்ளது. ஆனால், அதற்கான விடை இன்னும் தெரியவில்லை. இது, குடிமக்களால் தொடங்கப்பட்ட இயக்கம் என்றும், இவர்களுக்கு எந்த அரசியல் கட்சியுடனும் தொடர்பு இல்லை என்றும் தெரிவித்திருக்கின்றனர்.
”எங்களுக்கு எந்த அரசியல் கட்சிகளுடனும் தொடர்பு இல்லை. அரசு மாறினால், இட ஒதுக்கீட்டில் மாற்றம் வரும் என ஒருமுறை நம்பினோம். பாஜக அதை செய்ய தவறி விட்டது” என்பது போன்ற பதிவுகள் இந்த பேஜில் பதிவிடப்பட்டிருக்கிறது.
யாருக்கெல்லாம் இட ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட வேண்டும் என, நான்கு பிரிவுகளை இவர்கள் வகுத்துள்ளனர். ”மாற்றுத்திறனாளிகள், தாய்-தந்தை இல்லாத ஆதரவற்றவர்கள், நாட்டுக்காக உயிர்நீத்தவர்களின் பிள்ளைகள், பொருளாதாரத்தில் கீழே இருப்பவர்கள்” என்பது இவர்கள் வைத்திருக்கும் வரைமுறை ஆகும்.
யாருக்கும் சாதிய குறியீடே இருக்க கூடாது என்பது இவர்களின் இலக்காக இருக்கிறது. “ஒரு நாடு ஒரு அடையாளம்” என்பது இவர்களின் நீண்ட கால இலக்காக இருக்கிறது.