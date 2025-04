வக்பு மசோதாவை கொண்டு வர என்ன காரணம்? - புட்டு புட்டு வைத்த அமித் ஷா

Waqf Amendment Bill 2025: வக்பு சட்டத்திருத்த மசோதா கடந்தாண்டு தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிலையில், எதிர்க்கட்சிகளின் கடும் எதிர்ப்பை தொடர்ந்து அதில் மாற்றங்களை செய்ய நாடாளுமன்ற கூட்டுக் குழு அமைக்கப்பட்டது.

Waqf Amendment Bill 2025: மசோதா மீதான விவாதத்தில் அமித் ஷா

இதையடுத்து, நாடாளுமன்ற கூட்டுக் குழுவின் பரிந்துரைக்கப்பட்ட 25 மாற்றங்களுக்கும் இன்று இந்த மசோதாவின் புதிய வரைவு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதாவது, வக்பு சட்டத்திருத்த மசோதா 2025, மத்திய சிறுபான்மை நலத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூவால் இன்று மக்களவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இந்த மசோதாவுக்கு இன்றும் திமுக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகளிடம் கடும் எதிர்ப்பு எழுந்தது. இந்த மசோதாவின் மீது விவாதம் செய்ய சுமார் 8 மணிநேரம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், வக்பு சட்டத்திருத்த மசோதா மீதான விவாதத்தில் பேசிய மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பேசினார்.

Waqf Amendment Bill 2025: வேறொருவரின் சொத்தை தானம் செய்ய இயலாது

அப்போது, அவர் வக்பு வாரியத்திற்காக வழங்கப்பட்டதாக கூறப்பபடும் சொத்துக்களின் நீண்ட பட்டியலை வாசித்தார். அந்தப் பட்டியலில் கோயில்களின் நிலங்கள், பிற மதங்களின் நிலங்கள், அரசாங்கத்தின் நிலங்கள் மற்றும் மற்றவர்களுக்கு சொந்தமான நிலங்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தன. குறிப்பாக, அவர் "நீங்கள் வேறொருவரின் சொத்தை தானம் செய்ய முடியாது. உங்களுடையதை தானம் செய்ய முடியும்" என்றார்.

#WATCH | #WaqfAmendmentBill | Union Home Minister Amit Shah says, "...Had Waqf not been amended in 2013, this (Amendment Bill) Bill would not have been needed. Everything was going well. But there were elections in 2014, and overnight in 2013, the Waqf Act was turned extreme for… pic.twitter.com/mfI0iv4vtK

