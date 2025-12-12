டிசம்பர் 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ஆகிய நாட்கள் இங்கு பள்ளிகள் செயல்படாது! காரணம் என்ன?

December Holidays News: டிசம்பர் 13, 14, 15, 16, 17, 18 மற்றும் 19 ஆகிய நாட்களில் நாடு முழுவதும் சில பகுதிகளில் பள்ளிகள் செயல்படாது. குளிர்பரவலாக அதிகமாகி வருவதால், மாணவ - மாணவிகளுக்கு பள்ளி விடுமுறைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. எங்கே பள்ளிகளுக்கு நீண்ட விடுமுறை? மற்றும் பள்ளி விடுமுறை கால அட்டவணை குறித்து பார்ப்போம்.
நாடு முழுவதும் குளிர் அதிகரித்து வரும் நிலையில், பெரும்பாலான மாநிலங்களில் பள்ளிகளுக்கு குளிர்கால விடுமுறைகள் இன்னும் சில காலங்களில் தொடங்கவிருக்கும் நிலையில், ஜம்மு காஷ்மீரின் குளிர்கால மண்டலப் பள்ளிகளுக்கு உடனடியாக விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், குழந்தைகள் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.
கடும் குளிர்: பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை
ஜம்மு காஷ்மீரின் குளிர்கால மண்டலத்தில் (முக்கியமாக மலைப்பகுதிகளில்) உள்ள பள்ளிகளுக்கு டிசம்பர் 13, 14, 15, 16, 17, 18, மற்றும் 19 ஆகிய தேதிகளில் பள்ளி விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கடும் குளிர், பனிப்பொழிவு மற்றும் அடர்ந்த மூடுபனி ஆகியவற்றின் காரணமாக இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
எத்தனை நாட்களுக்கு விடுமுறை
இந்த குறுகிய கால விடுமுறை மட்டுமின்றி, ஜம்மு காஷ்மீரின் குளிர்கால மண்டலப் பள்ளிகள் டிசம்பர் மாதம் முழுவதும் மூடப்பட்டிருக்கும். இதன்மூலம் குழந்தைகளுக்கு நீண்ட கால குளிர்கால விடுமுறையை அளிக்கிறது.
குளிர்கால விடுமுறை அட்டவணை:
LKG/UKG (முன்பருவப் பள்ளிகள்): நவம்பர் 26, 2025 முதல் பிப்ரவரி 28, 2026 வரை.
வகுப்புகள் 1 முதல் 8 வரை: டிசம்பர் 1, 2025 முதல் பிப்ரவரி 28, 2026 வரை.
வகுப்புகள் 9 முதல் 12 வரை: டிசம்பர் 11, 2025 முதல் பிப்ரவரி 22, 2026 வரை.
வட மாநிலங்களில் குளிர்கால விடுமுறை அட்டவணை
டெல்லி: ஜனவரி 1 முதல் ஜனவரி 15 வரை 2026
அரியானா: ஜனவரி 1 முதல் ஜனவரி 15 வரை 2026
உத்தரப் பிரதேசம்: டிசம்பர் 20 முதல் டிசம்பர் 31 2025 வரை
பஞ்சாப்: டிசம்பர் 22 2025 முதல் ஜனவரி 10 2026 வரை
மத்தியப் பிரதேசம்: டிசம்பர் 23, 2025 முதல் தொடங்கி, ஜனவரி முதல் வாரம் வரை நீடிக்க வாய்ப்பு
இமாச்சலப் பிரதேசம்: டிசம்பர் கடைசி வாரத்தில் தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நீண்ட விடுமுறைக்கு என்ன காரணம்?
மாணவ, மாணவிகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் பயண வசதியை கருத்தில் கொண்டு, முதன்மையாக மாணவர்களின் நலனுக்காக சமூக மற்றும் கல்வி நிர்வாகம் இத்தகைய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது.
மாணவ - மாணவிகள் மகிழ்ச்சி
ஜம்மு காஷ்மீர் பள்ளி மாணவ - மாணவிகள் மிக நீண்ட குளிர்கால விடுமுறையை அனுபவிக்க உள்ளனர். விடுமுறை நாட்கள் அவர்களுக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியையும், ஓய்வையும் அளிக்கும். எனவே இந்த நீண்ட குளிர் விடுமுறையால் ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரிலுள்ள பல குழந்தைகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர். பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்களும் இந்த நீண்ட விடுமுறையால் சற்று நிம்மதி அடைந்துள்ளனர்.
