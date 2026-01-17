English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • ஈரானில் நடப்பது என்ன? தொடரும் பதற்றம் - நாடு திரும்பிய இந்தியர்கள் பகிர்ந்த தகவல்கள்

ஈரானில் நடப்பது என்ன? தொடரும் பதற்றம் - நாடு திரும்பிய இந்தியர்கள் பகிர்ந்த தகவல்கள்

Iran Conflict: ஈரான் நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள வன்முறை காரணமாக, அங்கு இருந்து விமானம் மூலம் இந்தியா திரும்பிய நபர்கள் அங்கு நடந்தவை குறித்த மோசமான அனுபவங்களை பகிர்ந்துகொண்டனர். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 17, 2026, 03:04 PM IST

Trending Photos

தை 3, இன்றைய ராசிபலன்: எந்தெந்த ராசிகளுக்கு மகிழ்ச்சிகரமான நாள்...?
camera icon13
horoscope
தை 3, இன்றைய ராசிபலன்: எந்தெந்த ராசிகளுக்கு மகிழ்ச்சிகரமான நாள்...?
பொங்கல் பரிசு ரூ.3000: தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு.. வாங்காதவர்கள் என்ன செய்யலாம்?
camera icon7
Pongal Parisu
பொங்கல் பரிசு ரூ.3000: தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு.. வாங்காதவர்கள் என்ன செய்யலாம்?
தொடர்ச்சியாக 7 தோல்வி படங்கள்! இருந்தாலும் செம டிமாண்டில் இருக்கும் நாயகி..யார் தெரியுமா?
camera icon7
Popular actress
தொடர்ச்சியாக 7 தோல்வி படங்கள்! இருந்தாலும் செம டிமாண்டில் இருக்கும் நாயகி..யார் தெரியுமா?
8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1-5 அரசு ஊழியர்களுக்கு அட்டகாசமான சம்பள உயர்வு, யாருக்கு எவ்வளவு?
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1-5 அரசு ஊழியர்களுக்கு அட்டகாசமான சம்பள உயர்வு, யாருக்கு எவ்வளவு?
ஈரானில் நடப்பது என்ன? தொடரும் பதற்றம் - நாடு திரும்பிய இந்தியர்கள் பகிர்ந்த தகவல்கள்

Iran Conflict: ஈரான் நாட்டில் தற்போது கடும் பதற்றம் நிலவுகிறது. ஈரான் நாட்டின் அதிகாரப்பூர்வ நாணயமான ரியால் வரலாறு காணாத அளவுக்குக் கடுமையாக வீழ்ச்சியை கண்டது. 

Add Zee News as a Preferred Source

இதைத் தொடர்ந்து டிசம்பர் 28ஆம் தேதி அன்று ஈரான் நாட்டின் தலைநகர் தெஹ்ரானின் கிராண்ட் பஜார் பகுதியில் போராட்டம் வெடித்தது. இது நாடு தழுவிய போராட்டமாக உருமாறியது. குடிநீர் பற்றாக்குறை, மின் தட்டுப்பாடு, வேலையில்லா திண்டாட்டம், அதிகரித்து வரும் பணவீக்கம் உள்ளிட்ட பல அழுத்தங்களால் பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது. இவை பொதுமக்களின் கோபத்தை மேலும் தூண்டியுள்ளது.

போராட்டம் தீவிரமடைந்ததை தொடர்ந்து போராட்டக்காரர்கள் - அரசு தரப்பு இடையே வன்முறையும் வெடித்தது. இதில் மொத்தம் 2,000 - 3,000 பேர் உயிரிழந்திருக்கலாம் என அஞ்சப்படுகிறது. 1979ஆம் ஆண்டு ஈரானில் நடந்த இஸ்லாமிய புரட்சிக்கு பின் உள்நாட்டு கலவரத்தால் அதிகமானோர் உயிரிழந்தது இதுதான் என கூறப்படுகிறது. 

ஈரான் நாட்டில் நிலவும் அமைதியின்மை மற்றும் தொடர் வன்முறை சம்பவங்கள் காரணமாக அங்குள்ள இந்தியர்கள் பலரும் நேற்றிரவு விமானம் மூலம் நாடு திரும்பினார்கள். இதனால், டெல்லி இந்திரா காந்தி சர்வதேச விமான நிலையத்தில் உணர்ச்சிகரமான காட்சிகளை பார்க்க முடிந்தது. வெளியுறவு அமைச்சகம் மற்றும் ஈரானில் உள்ள இந்திய தூதரகத்தின் அறிவுரையில் பேரில் ஈரானில் இருந்த இந்தியாவைச் சேர்ந்த மாணவர்கள், மத யாத்திரை மேற்கொண்டவர்கள், தொழிலதிபர்கள், சுற்றுலா பயணிகல் ஆகியோர் விமானம் மூலம் இந்தியா திரும்பினர்.

ஈரானில் நடக்கும் நிகழ்வுகள், சம்பவங்கள் குறித்து நாடு திரும்பியவர்கள் பல்வேறு அதிர்ச்சிகர தகவல்களை அளித்தனர். ஈரானில் இருந்து இந்தியா வந்த ஒருவர் கூறுகையில், "நிலைமை அங்கு மிக மோசமாக இருக்கிறது. இந்திய அரசு சிறப்பாக ஒத்துழைக்கிறது, ஈரானை விட்டு சிக்கிரம் வெளியேறுவதற்கான தகவல்களை இந்திய தூதரகம் எங்களுக்கு அளித்தது. மோடி இருந்தால் எல்லாமே சாத்தியம்" என்றார்.

மற்றொரு நபர் ஈரான் நிலைமை குறித்து பேசுகையில், "நாங்கள் ஒரு மாதம் அங்கே இருந்தோம். ஆனால் கடந்த ஒன்று அல்லது இரண்டு வாரங்களாக மட்டுமே நாங்கள் பிரச்சினைகளை எதிர்கொண்டோம். நாங்கள் வெளியே சென்றபோது, ​​போராட்டக்காரர்கள் காரின் முன் வந்து பிரச்சனை செய்தார்கள். இணையம் சுத்தமாக இல்லை. அதனால்தான் எங்கள் குடும்பத்தினரிடம் எந்த தகவலையும் பகிர முடியவில்லை. நாங்கள் கவலையில் ஆழ்ந்தோம். தூதரகத்தை கூட தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை" என அவரது மோசமான அனுபவத்தை பகிர்ந்தார். ஜம்மு காஷ்மீரைச் சேர்ந்த ஒருவர், ஈரானில் போராட்டங்கள் ஆபத்தானவை என்றும் இந்திய அரசு மிகச் சிறந்த முயற்சியை மேற்கொண்டு மாணவர்களை மீண்டும் அழைத்து வந்துள்ளது என்றார்.

மேலும் படிக்க | இன்று முதல் வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில்... இதன் சிறப்பம்சங்கள் என்னென்ன தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | அமெரிக்கா vs ஈரான் மோதல்: இந்திய ஏற்றுமதிக்கு செம அடி...! எல்லை மீறும் டிரம்ப்!

மேலும் படிக்க | ஈரான் வன்முறைக்கு யார் காரணம்? 2000 பேர் பலி! ட்ரம்ப்பின் 25% வரி மிரட்டல் -போர் மூளுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

IranIndia NewsWorld NewsDelhi

Trending News