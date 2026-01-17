ஈரானில் நடப்பது என்ன? தொடரும் பதற்றம் - நாடு திரும்பிய இந்தியர்கள் பகிர்ந்த தகவல்கள்

Iran Conflict: ஈரான் நாட்டில் தற்போது கடும் பதற்றம் நிலவுகிறது. ஈரான் நாட்டின் அதிகாரப்பூர்வ நாணயமான ரியால் வரலாறு காணாத அளவுக்குக் கடுமையாக வீழ்ச்சியை கண்டது.
இதைத் தொடர்ந்து டிசம்பர் 28ஆம் தேதி அன்று ஈரான் நாட்டின் தலைநகர் தெஹ்ரானின் கிராண்ட் பஜார் பகுதியில் போராட்டம் வெடித்தது. இது நாடு தழுவிய போராட்டமாக உருமாறியது. குடிநீர் பற்றாக்குறை, மின் தட்டுப்பாடு, வேலையில்லா திண்டாட்டம், அதிகரித்து வரும் பணவீக்கம் உள்ளிட்ட பல அழுத்தங்களால் பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது. இவை பொதுமக்களின் கோபத்தை மேலும் தூண்டியுள்ளது.
போராட்டம் தீவிரமடைந்ததை தொடர்ந்து போராட்டக்காரர்கள் - அரசு தரப்பு இடையே வன்முறையும் வெடித்தது. இதில் மொத்தம் 2,000 - 3,000 பேர் உயிரிழந்திருக்கலாம் என அஞ்சப்படுகிறது. 1979ஆம் ஆண்டு ஈரானில் நடந்த இஸ்லாமிய புரட்சிக்கு பின் உள்நாட்டு கலவரத்தால் அதிகமானோர் உயிரிழந்தது இதுதான் என கூறப்படுகிறது.
ஈரான் நாட்டில் நிலவும் அமைதியின்மை மற்றும் தொடர் வன்முறை சம்பவங்கள் காரணமாக அங்குள்ள இந்தியர்கள் பலரும் நேற்றிரவு விமானம் மூலம் நாடு திரும்பினார்கள். இதனால், டெல்லி இந்திரா காந்தி சர்வதேச விமான நிலையத்தில் உணர்ச்சிகரமான காட்சிகளை பார்க்க முடிந்தது. வெளியுறவு அமைச்சகம் மற்றும் ஈரானில் உள்ள இந்திய தூதரகத்தின் அறிவுரையில் பேரில் ஈரானில் இருந்த இந்தியாவைச் சேர்ந்த மாணவர்கள், மத யாத்திரை மேற்கொண்டவர்கள், தொழிலதிபர்கள், சுற்றுலா பயணிகல் ஆகியோர் விமானம் மூலம் இந்தியா திரும்பினர்.
ஈரானில் நடக்கும் நிகழ்வுகள், சம்பவங்கள் குறித்து நாடு திரும்பியவர்கள் பல்வேறு அதிர்ச்சிகர தகவல்களை அளித்தனர். ஈரானில் இருந்து இந்தியா வந்த ஒருவர் கூறுகையில், "நிலைமை அங்கு மிக மோசமாக இருக்கிறது. இந்திய அரசு சிறப்பாக ஒத்துழைக்கிறது, ஈரானை விட்டு சிக்கிரம் வெளியேறுவதற்கான தகவல்களை இந்திய தூதரகம் எங்களுக்கு அளித்தது. மோடி இருந்தால் எல்லாமே சாத்தியம்" என்றார்.
மற்றொரு நபர் ஈரான் நிலைமை குறித்து பேசுகையில், "நாங்கள் ஒரு மாதம் அங்கே இருந்தோம். ஆனால் கடந்த ஒன்று அல்லது இரண்டு வாரங்களாக மட்டுமே நாங்கள் பிரச்சினைகளை எதிர்கொண்டோம். நாங்கள் வெளியே சென்றபோது, போராட்டக்காரர்கள் காரின் முன் வந்து பிரச்சனை செய்தார்கள். இணையம் சுத்தமாக இல்லை. அதனால்தான் எங்கள் குடும்பத்தினரிடம் எந்த தகவலையும் பகிர முடியவில்லை. நாங்கள் கவலையில் ஆழ்ந்தோம். தூதரகத்தை கூட தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை" என அவரது மோசமான அனுபவத்தை பகிர்ந்தார். ஜம்மு காஷ்மீரைச் சேர்ந்த ஒருவர், ஈரானில் போராட்டங்கள் ஆபத்தானவை என்றும் இந்திய அரசு மிகச் சிறந்த முயற்சியை மேற்கொண்டு மாணவர்களை மீண்டும் அழைத்து வந்துள்ளது என்றார்.
