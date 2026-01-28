சரத் ​​பவார் மற்றும் அஜித் பவார் ஆகியோருக்கு இடையேயான உறவு என்ன? கடந்து வந்த பாதை!

Ajit Pawar vs Sharad Pawar: மகாராஷ்டிர அரசியலின் இரு துருவங்களாக விளங்கும் சரத் பவார் மற்றும் அஜித் பவார் இடையிலான மாமா-மருமகன் உறவு. 2023-ல் ஏற்பட்ட அரசியல் பிளவு மற்றும் அவர்களின் குடும்பப் பிணைப்பு ஆகியவற்றை பற்றி விரிவாக பார்ப்போம்.
அஜித் பவார் - சரத் பவார் உறவுமுறை
சரத் பவார் மற்றும் அஜித் பவார் இடையிலான உறவு, மகாராஷ்டிர அரசியலை பல தசாப்தங்களாக வடிவமைத்து வரும் ஒரு சிக்கலான மாமா-மருமகன் (சித்தப்பா-பெரியப்பா முறை) உறவாகும்.
அஜித் பவார், சரத் பவாரின் மூத்த சகோதரரின் மகன் ஆவார். குடும்ப ரீதியாக இவர்கள் இருவருக்கும் இடையே நெருக்கமான பிணைப்பு உண்டு. அரசியல் ரீதியாக கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தாலும், தனிப்பட்ட முறையில் இவர்கள் நல்ல உறவைப் பேணி வந்தனர். "பொது வாழ்வில் பிரிந்திருந்தாலும், வீட்டில் ஒன்றாகவே இருக்கிறார்கள்" என்று இவர்களது நெருங்கிய வட்டாரங்கள் குறிப்பிடுவதுண்டு.
சரத் பவார் vs அஜித் பவார் மோதல்
பல ஆண்டுகளாக தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியில் (NCP) சரத் பவாரின் முக்கிய அரசியல் வாரிசாக அஜித் பவார் பார்க்கப்பட்டார். ஆனால், 2023 ஜூலை மாதம் இந்தச் சூழல் மாறியது.
அஜித் பவார் துணை முதல்வர் ஆன கதை
தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியில் அஜித் பவார் ஒரு கலகத்தை முன்னெடுத்து, கட்சியிலிருந்து பிரிந்துச் சென்று பாஜக மற்றும் சிவசேனா தலைமையிலான என்டிஏ (NDA) கூட்டணியில் இணைந்தார். அந்த கூட்டணி கடந்த மகாராஷ்டிரா சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிக இடங்களை கைப்பற்றி ஆட்சி அமைத்தது. இதன் காரணமாக என்டிஏ தலைமையிலான மகாராஷ்டிரா அரசாங்கத்தில் துணை முதல்வராகப் பதவியேற்றார்.
இரண்டாக உடைந்த என்சிபி
தேசியவாத காங்கிரஸில் இருந்து தனது ஆதரவாளர்களுடன் அஜித் பவார் பிரிந்து சென்றதால், என்சிபி (NCP) கட்சி இரண்டாக உடைந்தது. இதன் விளைவாக தேசியவாத காங்கிரஸில் இரண்டு அணிகள் உருவாகின. சரத் பவார் தலைமையிலான தேசியவாத காங்கிரஸ் (சரத்சந்திர பவார் அணி) என்றும், அஜித் பவார் தலைமையிலான தேசியவாத காங்கிரஸ் (அஜித் பவார் அணி) என 2 அணிகள் செயலபடத் தொடங்கின.
கொள்கை வேறு குடும்பம் வேறு
இந்த அரசியல் பிளவு காரணமாக இருவருக்கும் இடையே ஒரு போட்டியை உருவாக்கியிருந்தாலும், இரு தரப்பு தலைவர்களும் குடும்ப உறவுகள் பாதிக்கப்படவில்லை என்றே கூறி வருகின்றனர். உறவு முறையையும், அரசியல் பகையையும் ஒன்றாகக் கையாளுவது இவர்களது தனித்துவமான பாணியாகும்.
பிரச்சாரப் பணிகளுக்காக பாராமதிக்குச் சென்றபோது அஜித் பவார் பயணித்த விமானம் விபத்துக்குள்ளானதாக செய்திகளுக்கு மத்தியில் இந்த உறவு மீண்டும் கவனத்திற்கு வந்துள்ளது. விமான விபத்து குறித்து விசாரணைகள் நடைபெற்று வருவதாகவும், விவரங்கள் தொடர்ந்து வெளிவருவதால் அதிகாரப்பூர்வ உறுதிப்படுத்தல்களுக்காகக் காத்திருப்பதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
மகாராஷ்டிரா துணை முதல்வர் அஜித் பவார் மரணம்
இந்தநிலையில், மகாராஷ்டிராவின் முன்னாள் துணை முதல்வர் அஜித் பவார், இன்று மகாராஷ்டிராவின் பாராமதியில் விமானம் தரையிறங்க முயன்றபோது விபத்துக்குள்ளானதில் உயிரிழந்தார். மகாராஷ்டிராவின் மும்பையிலிருந்து பாராமதிக்குச் சென்ற தனி விமானம், இன்று காலை 8.45 மணியளவில் தரையிறங்கும்போது விபத்துக்குள்ளானதில், விமானப் பணியாளர்கள் உட்பட ஐந்து பேர் உயிரிழந்ததாக இந்திய விமானப் போக்குவரத்து இயக்குநரகம் (DGCA) தெரிவித்துள்ளது.
மும்பை-பாராமதி தனி விமானம் பாராமதியில் உள்ள ஓடுபாதையின் தொடக்கத்தில் விபத்துக்குள்ளானது. அந்த விமானத்தில் பவாருடன் மேலும் 2 பணியாளர்கள் (1 தனிப் பாதுகாப்பு அதிகாரி மற்றும் 1 உதவியாளர்) மற்றும் 2 விமானப் பணியாளர்கள் இருந்தனர். விமான விபத்தில் அஜித் பவார் உயிரிழந்தார்.
