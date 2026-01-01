இந்தியாவின் முதல் புல்லட் ரயில்... எந்த தேதியில் தொடங்கும்? - அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு

Bullet Train Mumbai - Ahmedabad: இந்தியாவே எதிர்பார்க்கும் மிகப்பெரிய திட்டம் என்றால் அது புல்லட் ரயில் எனலாம். இந்தியாவின் முதல் புல்லட் ரயில் எப்போது செயல்பாட்டுக்கு என பலரும் எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.
Bullet Train Mumbai - Ahmedabad: 508 கி.மீ.,க்கு புல்லட் ரயில்
மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மும்பையில் இருந்து குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத் நகர் வரை சுமார் 508 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு இந்தியாவின் முதல் புல்லட் ரயில் இயக்கப்பட இருக்கிறது. இதில் 352 கி.மீ., குஜராத், தாத்ரா மற்றும் நாகர் ஹவேலி யூனியன் பிரதேசத்தில் செல்கிறது. மீதம் உள்ள 156 கி.மீ., மகாராஷ்டிராவில் செல்கிறது. இந்த புல்லட் ரயில் அகமதாபாத், மும்பை மட்டுமின்றி வதோதரா, பருச், சூரத், வாபி, தானே உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களின் வழியாக இந்த புல்லட் ரயில் செல்கிறது.
இந்த வழித்தடத்தின் 85 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான பகுதி, சுமார் 465 கி.மீ., உயர்த்தப்பட்ட பாலங்களில் கட்டப்பட்டு வருகிறது. இதில் 326 கி.மீ., ஏற்கனவே நிறைவடைந்துள்ளது. ஆற்றுப் பாலங்களிலும் கட்டுமானம் சீராக நடந்து வருகிறது. மொத்தம் 25 பாலங்களில் 17 ஏற்கனவே நிறைவடைந்துள்ளன. நாட்டின் ரயில் உள்கட்டமைப்பில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக புல்லட் ரயில் இருக்கிறது.
Bullet Train Mumbai - Ahmedabad: 2027 சுதந்திர தினத்தன்று
இந்நிலையில், இந்தியாவின் முதல் புல்லட் ரயில் வரும் 2027ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் இன்று தெரிவித்தார். புல்லட் ரயில் திட்டம் குறித்து பேசிய அஸ்வினி வைஷ்ணவ் பேசுகையில், அடுத்தாண்டு தண்டவாளத்தில் புல்லட் ரயில் ஓடும் என்று தெரிவித்தார். "2027ஆம் ஆண்டு சுதந்திரம் தினத்தன்று புல்லட் ரயிலின் டிக்கெட்டை வாங்குங்கள், அப்போது நாட்டின் முதல் புல்லட் ரயில் செயல்பாட்டுக்கு வந்துவிடும்" என்றார்.
Bullet Train Mumbai - Ahmedabad: வந்தே பாரத் சேர் கார்
மேலும், வந்தே பாரத் சேர் கார் குறித்து "வந்தே பாரத் சேர் கார் நாடு முழுவதும் ஒரு புதிய நம்பிக்கையை உருவாக்கியுள்ளது. மக்கள் மிகவும் பாராட்டியுள்ளனர்" என்றார். மேலும் இந்தியா முழுவதும் இருந்து வந்தே பாரத் சேர் கார் ரயில் வேண்டும் என பலமான கோரிக்கைகள் பொதுமக்களிடம் இருந்து வந்து கொண்டிருப்பதாகவும் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தெரிவித்தார்.
