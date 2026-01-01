English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • இந்தியாவின் முதல் புல்லட் ரயில்... எந்த தேதியில் தொடங்கும்? - அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு

இந்தியாவின் முதல் புல்லட் ரயில்... எந்த தேதியில் தொடங்கும்? - அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு

Bullet Train: மும்பை - அகமதாபாத் இடையே செயல்பாட்டுக்கு வரும் முதல் புல்லட் ரயில் எப்போது முதல் செயல்பாட்டுக்கு வரும் என ரயில்வே துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்துள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 1, 2026, 08:33 PM IST

Trending Photos

தமிழகத்தில் நாளை மின்தடை.. எங்கெல்லாம்? முழு லிஸ்ட் இங்கே!
camera icon6
Shutdown
தமிழகத்தில் நாளை மின்தடை.. எங்கெல்லாம்? முழு லிஸ்ட் இங்கே!
15 நாட்களில் 7 கிலோ குறைக்க.. டாப் 5 உடற்பயிற்சிகள் - ட்ரை பண்ணுங்க!
camera icon7
weight loss
15 நாட்களில் 7 கிலோ குறைக்க.. டாப் 5 உடற்பயிற்சிகள் - ட்ரை பண்ணுங்க!
நடிகர் விஜய்யின் கடைசி 5 படங்கள் என்னென்ன? வசூல் எவ்வளவு?
camera icon6
vijay
நடிகர் விஜய்யின் கடைசி 5 படங்கள் என்னென்ன? வசூல் எவ்வளவு?
2 வாரத்தில் எடை குறைக்க... வெறும் வயிற்றில் இந்த 5 உணவுகளை சாப்பிட்டால் போதும்
camera icon9
weight loss
2 வாரத்தில் எடை குறைக்க... வெறும் வயிற்றில் இந்த 5 உணவுகளை சாப்பிட்டால் போதும்
இந்தியாவின் முதல் புல்லட் ரயில்... எந்த தேதியில் தொடங்கும்? - அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு

Bullet Train Mumbai - Ahmedabad: இந்தியாவே எதிர்பார்க்கும் மிகப்பெரிய திட்டம் என்றால் அது புல்லட் ரயில் எனலாம். இந்தியாவின் முதல் புல்லட் ரயில் எப்போது செயல்பாட்டுக்கு என பலரும் எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.

Add Zee News as a Preferred Source

Bullet Train Mumbai - Ahmedabad: 508 கி.மீ.,க்கு புல்லட் ரயில்

மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மும்பையில் இருந்து குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத் நகர் வரை சுமார் 508 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு இந்தியாவின் முதல் புல்லட் ரயில் இயக்கப்பட இருக்கிறது. இதில் 352 கி.மீ., குஜராத், தாத்ரா மற்றும் நாகர் ஹவேலி யூனியன் பிரதேசத்தில் செல்கிறது. மீதம் உள்ள 156 கி.மீ., மகாராஷ்டிராவில் செல்கிறது. இந்த புல்லட் ரயில் அகமதாபாத், மும்பை மட்டுமின்றி வதோதரா, பருச், சூரத், வாபி, தானே உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களின் வழியாக இந்த புல்லட் ரயில் செல்கிறது.

இந்த வழித்தடத்தின் 85 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான பகுதி, சுமார் 465 கி.மீ., உயர்த்தப்பட்ட பாலங்களில் கட்டப்பட்டு வருகிறது. இதில் 326 கி.மீ., ஏற்கனவே நிறைவடைந்துள்ளது. ஆற்றுப் பாலங்களிலும் கட்டுமானம் சீராக நடந்து வருகிறது. மொத்தம் 25 பாலங்களில் 17 ஏற்கனவே நிறைவடைந்துள்ளன. நாட்டின் ரயில் உள்கட்டமைப்பில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக புல்லட் ரயில் இருக்கிறது.

Bullet Train Mumbai - Ahmedabad: 2027 சுதந்திர தினத்தன்று

இந்நிலையில், இந்தியாவின் முதல் புல்லட் ரயில் வரும் 2027ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் இன்று தெரிவித்தார். புல்லட் ரயில் திட்டம் குறித்து பேசிய அஸ்வினி வைஷ்ணவ் பேசுகையில், அடுத்தாண்டு தண்டவாளத்தில் புல்லட் ரயில் ஓடும் என்று தெரிவித்தார். "2027ஆம் ஆண்டு சுதந்திரம் தினத்தன்று புல்லட் ரயிலின் டிக்கெட்டை வாங்குங்கள், அப்போது நாட்டின் முதல் புல்லட் ரயில் செயல்பாட்டுக்கு வந்துவிடும்" என்றார். 

Bullet Train Mumbai - Ahmedabad: வந்தே பாரத் சேர் கார்

மேலும், வந்தே பாரத் சேர் கார் குறித்து "வந்தே பாரத் சேர் கார் நாடு முழுவதும் ஒரு புதிய நம்பிக்கையை உருவாக்கியுள்ளது. மக்கள் மிகவும் பாராட்டியுள்ளனர்" என்றார். மேலும் இந்தியா முழுவதும் இருந்து வந்தே பாரத் சேர் கார் ரயில் வேண்டும் என பலமான கோரிக்கைகள் பொதுமக்களிடம் இருந்து வந்து கொண்டிருப்பதாகவும் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தெரிவித்தார்.

மேலும் படிக்க | பிப்ரவரி 1 முதல் சிகரெட்டின் விலை எவ்வளவு உயரும்...? 4 மடங்கு உயராது!

மேலும் படிக்க | ஜனவரியில் ஜம்முனு டூர் போக... கும்முனு 7 சுற்றுலா தலங்கள் - விடுமுறையை கொண்டாடுங்க!

மேலும் படிக்க | ஸ்விக்கி, ஸோமாட்டோ பணியாளர்களுக்கு நல்ல செய்தி... புத்தாண்டில் மழை தான்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Bullet TrainAshwini VaishnavIndia NewsAhmedabadMumbai

Trending News