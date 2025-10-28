English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
தீவிர புயலாக வலுப்பெற்ற மோந்தா: எப்போது கரையை கடக்கும்.. தமிழகத்தில் எங்கெல்லாம் மழை!

Montha cyclone: மோந்தா புயல் தீவிர புயலாக வலுப்பெற்ற நிலையில், எங்கு, எப்போது கரையை கடக்கிறது என்ற முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Oct 28, 2025, 12:34 PM IST

தீவிர புயலாக வலுப்பெற்ற மோந்தா: எப்போது கரையை கடக்கும்.. தமிழகத்தில் எங்கெல்லாம் மழை!

வங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள மோந்தா புயல் தீவிர புயலாக வலுப்பெற்று, ஆந்திர மாநிலம் மற்றும் ஒடிஸாவின் கடலோரங்களில் பலத்த காற்று மற்றும் கனமழையை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இந்த புயல் வலுப்பெற்றதாக இன்று (அக்டோபர் 28) செவ்வாய்க்கிழமை காலை இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. 

எப்போது கரையை கடக்கும்

இந்த புயல் தென்மேற்கு மற்றும் தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு 11.30 மணிக்கு உருவானது. மச்சிலிப்பட்டணம் நகரிலிருந்து தெற்கு-தென்கிழக்கில் 190 கி.மீ. தொலைவு, காக்கிநாடாவில் இருந்து தெற்கு-தென்கிழக்கில் 270 கி.மீ. தொலைவில் மையம்கொண்டுள்ளது. தற்போது, மோந்தா புயல் வடக்கு-வடமேற்கு திசையில் மணிக்கு 15 கி.மீ. வேகத்தில் நகர்வது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த புயல் இன்று மாலை அல்லது இரவு நேரத்தில் காக்கிநாடா அருகே கரையைக் கடக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கரை கடக்கும் போதும், மணிக்கு 110 கி.மீ. வரை பலத்த தரைகாற்று வீசக்கூடும். புயல் கரையை கடந்தவுடன் படிப்படியாக வலுவிழக்கும்.

தற்போது ஆந்திரம் மற்றும் ஒடிசா கடற்கரைகளில் பலத்த காற்று வீசத் தொடங்கியுள்ளது. கடலோர மாவட்டங்களில் கனமழையும் வெளுத்து வாங்கி வருகிறது. மீனவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க புயல் எச்சரிக்கை வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புயல் காரணமாக வட தமிழக மாவட்டங்களிலும் மழை வாய்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. 

முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்

'மோந்தா புயல் காரணமாக விமானங்கள் மற்றும் ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. அதேபோல் சில ரயில்களின் நேரங்களில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. காக்கிநாடா துறைமுகத்தில் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டு உள்ளது. கடல் கொந்தளிப்புடன் காணப்படுவதால் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆந்திரம் மற்றும் ஒடிஸா பகுதிகளில் மக்கள் பாதுகாப்புக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்பட்டு, பேரிடர் மேலாண்மை குழுக்கள் தயார் நிலையில் உள்ளன. புயல்களுக்கு பெயர் சூட்டும் தேசிய மற்றும் சர்வதேச முறைப்படி, "மோந்தா" என பெயரிடப்பட்டது. இந்த பெயரை தாய்லாந்து நாடு பரிந்துரைத்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

தமிழகத்தில் எங்கெல்லாம் கனமழை? 

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும், ராணிப்பேட்டை, சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், தேனி, தென்காசி, கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. 

தமிழகத்தில் பள்ளுகளுக்கு விடுமுறை 

மோந்தா புயல் காரணமாக ஏற்கனவே ஆந்திரா மாநிலத்தின் பல்வேறு இடங்களில் மூன்று நாட்கள் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த சூழலில், நேற்று இரவு தமிழகத்தின் சென்னை, திருவள்ளூர் மற்றும் ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று (அக்டோபர் 28) விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டது.  

