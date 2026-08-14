/Independence Day 2026: ஆகஸ்ட் 15, 2026 79-வது சுதந்திர தினமா? 80-வது சுதந்திர தினமா? சரியான கணக்கீடு என்ன?

Independence Day 2026: இந்தியா 1947 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15 ஆம் தேதி விடுதலை பெற்றது. நாளை நாம் நமது சுதந்திர தினத்தைக் கொண்டாடவுள்ளோம். ஆனால், இது 79-வது சுதந்திர தினமா அல்லது 80-வது சுதந்திர தினமா என்பதில் பலருக்குக் குழப்பம் உள்ளது.
1947-க்குப் பிறகு 2026-ஆம் ஆண்டு 79 ஆண்டுகள் நிறைவடையும் என்பதால் இது 79-வது நிகழ்வு என்று சிலர் வாதிடுகின்றனர். அதேவேளையில், நாடு தனது 80-வது சுதந்திர தினத்தைக் கொண்டாடுகிறது என்று மற்றவர்கள் கருதுகின்றனர். இந்தக் குழப்பம் கொண்டாட்டங்களை எப்படிக் கணக்கிடுகிறோம் என்பதிலிருந்து எழுகிறது.
கணக்கீட்டு விளக்கம்:
சுதந்திர தினக் கொண்டாட்டங்களின் எண்ணிக்கைக்கும், சுதந்திர நாடாக இந்தியா நிறைவு செய்த முழு ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கைக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தைப் புரிந்துகொள்வதே இந்தக் கணக்கீட்டை அறிந்துகொள்வதற்கான எளிய வழியாகும்.
"வந்தே மாதரம்" பாடலின் 150-வது ஆண்டு நினைவுகூரலுடன் இணைந்து, "விக்சித் பாரத்@2047-க்கான யுவ சக்தி" (Yuva Shakti for Viksit Bharat@2047) என்ற கருப்பொருளுடன் இந்தியா தனது 80-வது சுதந்திர தினத்தைக் கொண்டாடும்.
2047-ஆம் ஆண்டில் சுதந்திரத்தின் 100 ஆண்டுகளை இந்தியா நிறைவு செய்யும்போது, நாட்டை ஒரு வளர்ந்த நாடாக மாற்றுவதில் இந்தியாவின் இளைஞர்கள் ஆற்றும் முக்கியப் பங்கை இந்தக் கருப்பொருள் பிரதிபலிக்கிறது.
இது தொழில்நுட்ப முன்னேற்றம், பசுமை ஆற்றலுக்கான மாற்றம், பாதுகாப்புத் துறையில் தன்னிறைவு மற்றும் இளைஞர்கள் தலைமையிலான புத்தாக்கம் போன்ற முக்கிய அம்சங்களில் கவனம் செலுத்துகிறது.
சுதந்திரப் போராட்டத்தின் போது லட்சக்கணக்கான இந்தியர்களுக்கு உத்வேகம் அளித்த தேசிய கீதமான 'வந்தே மாதரம்' பாடலை கௌரவிக்கும் வகையிலும் இந்த நிகழ்வுக்கான கருப்பொருள் அமைந்துள்ளது.
இந்த ஆண்டு சுதந்திர தினக் கொண்டாட்டங்களுக்கு இந்தியா தயாராகி வரும் நிலையில், பிரம்மாண்டமான விழாவில் பங்கேற்கவுள்ள பார்வையாளர்களுக்காக அதிகாரிகள் பல்வேறு ஏற்பாடுகளைச் செய்துள்ளனர். டெல்லியில் உள்ள வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க செங்கோட்டையிலிருந்து, ஆகஸ்ட் 15 அன்று நடைபெறும் 80-வது சுதந்திர தினக் கொண்டாட்டங்களுக்குப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமை தாங்குவார்.
தேசிய கீதமான 'வந்தே மாதரம்' பாடலின் 150-வது ஆண்டைக் குறிக்கும் வகையில், இந்த ஆண்டு கொண்டாட்டங்களின் போது அப்பாடல் முதன்முறையாகப் பாடப்படவுள்ளது. இந்நிகழ்ச்சியில் சுமார் 27,000 பேர் பங்கேற்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதில் இளைஞர் புத்தாக்கக் கலைஞர்கள், பயிற்சிப் பணியாளர்கள், தொழில்முனைவோர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் ஆகியோர் அழைக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று பாதுகாப்புத் துறைச் செயலாளர் ராஜேஷ் குமார் சிங் திங்களன்று செய்தியாளர் சந்திப்பில் தெரிவித்தார்.
"என்.சி.சி (NCC) மற்றும் 'மை பாரத்' (My Bharat) அமைப்பைச் சேர்ந்த மொத்தம் 2,500 ஆண் மற்றும் பெண் கேடட்டுகள், செங்கோட்டை கொத்தளத்திற்கு எதிரே உள்ள 'ஞானபத்' (Gyanpath) பகுதியில் 'வந்தே மாதரம்' என்ற வாசகத்தை தங்கள் அணிவகுப்பு மூலம் வடிவமைப்பார்கள். இந்திய விமானப்படையின் Mi-17 ஹெலிகாப்டர் ஒன்று 'வந்தே மாதரம்' பாடலின் 150-வது ஆண்டைக் குறிக்கும் பதாகையை ஏந்திச் செல்லும்; மேலும் செங்கோட்டையில் கூடியிருக்கும் மக்கள் மீது மலர் தூவும் நிகழ்வையும் மேற்கொள்ளும்," என்று பி.ஐ.பி (PIB) செய்திக்குறிப்பு தெரிவித்தது.