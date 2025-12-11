English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • இந்தியாவில் அதிக 'குடிமகன்கள்' உள்ள மாநிலம் எது? வெளியானது அதிர்ச்சி ரிப்போர்ட்!

இந்தியாவில் அதிக 'குடிமகன்கள்' உள்ள மாநிலம் எது? வெளியானது அதிர்ச்சி ரிப்போர்ட்!

சமீபத்திய தேசிய குடும்ப நல ஆய்வின் படி, இந்தியாவில் அதிக அளவில் மது அருந்தும் மாநிலங்களின் பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது. இதில் சில ஆச்சரியமூட்டும் தகவல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 11, 2025, 06:12 PM IST
  • இந்தியாவில் மது அருந்துபவர்கள்...
  • அதிகம் உள்ள மாநிலம் எது?
  • ஆய்வு கூறும் அதிர்ச்சி தகவல்!

இந்தியாவில் மது அருந்துவோரின் எண்ணிக்கை மாநிலத்திற்கு மாநிலம் வேறுபடுகிறது. கலாச்சாரம், பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் மதுபான கொள்கைகள் இதற்கு முக்கிய காரணமாக அமைகின்றன. சமீபத்திய தேசிய குடும்ப நல ஆய்வின் படி, இந்தியாவில் அதிக அளவில் மது அருந்தும் மாநிலங்களின் பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது. இதில் சில ஆச்சரியமூட்டும் தகவல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.

மேலும் படிக்க | ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம்: இனி மாதா மாதம் இதுவும் கிடைக்கும்.. வந்தது முக்கிய அறிவிப்பு

அருணாச்சல பிரதேசம் (Arunachal Pradesh)

இந்த பட்டியலில் முதலிடத்தை பிடிப்பது அருணாச்சல பிரதேசம். இங்கு ஆண்கள் (53%) மற்றும் பெண்கள் (24%) என இரு பாலினத்தவரும் அதிக அளவில் மது அருந்துகின்றனர். இங்குள்ள பழங்குடியின கலாச்சாரத்தில் மது அருந்துவது ஒரு முக்கிய அங்கமாகும். Apong எனப்படும் அரிசி பீர் விருந்தினர்களுக்கு பரிமாறுவது கௌரவமாக கருதப்படுகிறது. திருவிழாக்கள் மற்றும் சடங்குகளில் மதுபானம் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

தெலங்கானா (Telangana)

தென்னிந்திய மாநிலங்களில் தெலங்கானா முன்னிலை வகிக்கிறது. இங்கு சுமார் 43.3% ஆண்கள் மது அருந்துகின்றனர். கிராமப்புறங்கள் மற்றும் நகர்ப்புறங்களில் மது எளிதாக கிடைப்பது மற்றும் சமூக கொண்டாட்டங்களில் மது அருந்துவது சாதாரண விஷயமாக மாறிவிட்டது. இங்குள்ள கள்ளு கடைகளும் பிரபலம்.

சிக்கிம் (Sikkim)

வடகிழக்கு மாநிலமான சிக்கிம் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது. இங்கு சுமார் 40% ஆண்கள் மற்றும் 16% பெண்கள் மது அருந்துகின்றனர். குளிர்ந்த தட்பவெப்பநிலை மற்றும் கலாச்சார ரீதியாக 'சாங்' (Chhaang) போன்ற தினை பீர் வகைகள் இங்கு அன்றாட வாழ்வில் ஒரு பகுதியாகவே உள்ளன.

கோவா (Goa)

சுற்றுலா தலமான கோவாவில் மது அருந்துவது மிகவும் சாதாரணம். இங்கு சுமார் 36.9% ஆண்கள் மது அருந்துகின்றனர். இங்கு மதுபானங்களின் விலை குறைவு மற்றும் 'ஃபெனி' (Feni) போன்ற உள்ளூர் தயாரிப்புகள் மிகவும் பிரபலம். சுற்றுலா பயணிகள் மற்றும் உள்ளூர் மக்களிடையே மது பயன்பாடு அதிகம்.

பிற மாநிலங்கள்

ஜார்க்கண்ட் & சத்தீஸ்கர்: இங்குள்ள பழங்குடியின மக்களிடையே 'மஹுவா' (Mahua) மலரிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் மதுபானம் மிகவும் பிரபலம். இது அவர்களது சமூக நிகழ்வுகளில் முக்கிய இடம்பிடிக்கிறது.

தமிழ்நாடு

தென்னிந்தியாவில் டாஸ்மாக் விற்பனை அதிகம் இருந்தாலும், தேசிய அளவிலான சதவீதத்தில் தமிழ்நாடு சற்று பின்தங்கியுள்ளது. இங்கு சுமார் 32.8% ஆண்கள் மது அருந்துவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. வழக்கமாக ஆண்கள் மட்டுமே மது அருந்துவார்கள் என்ற பிம்பத்தை உடைத்து, அருணாச்சல பிரதேசம் மற்றும் சிக்கிம் மாநிலங்களில் பெண்களும் கணிசமான அளவில் மது அருந்துகின்றனர். இது அங்குள்ள கலாச்சார பின்னணியை உணர்த்துகிறது. மறுபுறம், குஜராத், பீகார் போன்ற மாநிலங்களில் மதுவிலக்கு அமலில் உள்ளதால், அங்கு மது அருந்துவோரின் சதவீதம் மிகக் குறைவாகவே உள்ளது.

மேலும் படிக்க | New Labour Codes: கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் குறையாது.... தொழிலாளர் அமைச்சகம் விளக்கம்

