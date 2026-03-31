இனி போக்குவரத்து காவலர் அபராதம் விதித்தால் உடனே இத பண்ணுங்க!

தினமும் அனைவரும் சாலைகளில் பயணம் செய்யும்போது கண்டிப்பாக போக்குவரத்து விதிகளை கடைப்பிடிப்பது அவசியம். இருசக்கர வாகனம் அல்லது நான்கு சக்கர வாகனம் என எதில் சென்றாலும் அதற்கேற்ற விதிகளை பின்பற்ற வேண்டும். அப்படி பின்பற்றவில்லை என்றால் அதற்கான அபராதங்களும் காவல்துறையால் விதிக்கப்படும். இந்தியா போன்ற நாடுகளில் போக்குவரத்து தொடர்பான குற்றங்கள் தினசரி அதிகரித்துக்கொண்டே தான் இருக்கின்றன. குடித்துவிட்டு வாகனம் ஓட்டுவது, செல்போன் பேசியபடியே வாகனம் ஓட்டுவது, ஹெல்மெட் போடாமல் வாகனம் ஓட்டுவது என தொடர்ந்து பல்வேறு விதிமீறல்கள் நடைபெற்றுக்கொண்டு தான் வருகின்றன. இதற்கான அபராதங்களை அரசு உயர்த்தினாலும் குற்றங்கள் குறைவதாக இல்லை. விபத்துகளில் ஏற்படும் மரணங்களும் இந்தியாவில் தான் அதிகமாக உள்ளன.
நம்மில் பலரும் போக்குவரத்து காவலர்களை தூரத்தில் பார்த்தாலே வண்டியை நிறுத்தி திரும்பி போவது வழக்கம். ஏனெனில், நம்மிடம் அனைத்தும் சரியாக இருந்தாலும் போக்குவரத்து காவல்துறையினர் அபராதம் விதிப்பார்களோ என்ற அச்சத்தில் தான் இதுபோன்று செய்வது வழக்கம். இந்நிலையில், மோட்டார் வாகன சட்டத்தின் கீழ் வாகன ஓட்டிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள சட்ட உரிமைகளை தெரிந்துகொள்வது மிகவும் அவசியமாகும்.
போக்குவரத்து காவலர்கள்
உண்மையில் சாலையில் போக்குவரத்து காவலர்கள் நமது வாகனங்களை நிறுத்தும்போது, அனைவராலும் உடனடியாக அபராதம் விதிக்க முடியாது. அதற்கும் சில சட்டங்கள் உண்டு. போக்குவரத்து காவல்துறையில் உள்ள ஒவ்வொரு அதிகாரிகளுக்கும் அவர்களின் பதவிக்கேற்ப தனித்தனி அதிகார வரம்புகள் உள்ளன. இவை மோட்டார் வாகன சட்டத்தில் தெளிவாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன. உங்களை சாலையில் ஒரு காவலர் தடுத்து நிறுத்தும்போது, முதலில் அவருடைய சீருடையை கவனிக்க வேண்டும். அவருடைய சீருடையில் உள்ள நட்சத்திரங்களை பொறுத்து அவருக்கு அபராதம் விதிக்க அதிகாரம் இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை நம்மால் எளிதாக தெரிந்துகொள்ள முடியும்.
அபராதம் வசூலிக்கும் அதிகாரம் யார் யாருக்கு உள்ளது?
போக்குவரத்து நெரிசலை கட்டுப்படுத்தவும், வாகனங்களை முறைப்படுத்தவும் சாலையில் பணியமர்த்தப்படும் காவலர்களுக்கும், தலைமை காவலர்களுக்கும் நேரடியாக அபராதம் விதிக்க அதிகாரம் இல்லை என்று சட்டம் கூறுகிறது. மோட்டார் வாகனச் சட்டத்தின்படி, உதவி காவல் ஆய்வாளர் அல்லது அதற்கு மேலான பதவியில் உள்ள காவல் அதிகாரிகள் மட்டுமே நேரடியாக விதிமீறல்களுக்கு சம்பவ இடத்திலேயே அபராதம் விதிக்க முடியும். இவர்களை தவிர கீழ் நிலையில் உள்ள காவலர் யாராவது உங்களை தடுத்து நிறுத்தினால், உங்களிடம் ஓட்டுநர் உரிமம், வண்டியின் ஆவணங்கள், இன்சூரன்ஸ், புகைச்சான்று போன்ற ஆவணங்களை கேட்டு வாங்கலாம். ஆனால், அவர்கள் நேரடியாக விதிமீறல்களுக்கு அபராதம் விதிக்க முடியாது. அப்படி அபராதம் விதிக்க வேண்டும் என்றால், அவர்களுடன் மூத்த அதிகாரிகள் அல்லது உதவி ஆய்வாளர் இருக்க வேண்டும். அவர்கள் மூலமாக மட்டுமே அபராதம் விதிக்க முடியும்.
காவலர்களின் சீருடையை வைத்து பதவியை எப்படி கண்டுபிடிப்பது?
காவலர்களின் சீருடையில் உள்ள நட்சத்திரங்களை வைத்து ஒரு காவல் அதிகாரியின் பதவியைக் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஒரு காவலரின் சீருடையில் எந்தவிதமான நட்சத்திரமும் இல்லை என்றால் அவர் சாதாரண காவலர் ஆவார். இவர்களுக்கு போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்துவது மட்டுமே முக்கிய பணியாக இருக்கும். இவர்களால் நேரடியாக அபராதம் விதிக்க முடியாது. அதேசமயம் காவலரின் தோள்பட்டையில் ஒரு நட்சத்திரம் இருந்தால் அவர் உதவி காவல் ஆய்வாளராக இருப்பார். இவருக்கு போக்குவரத்து விதிமீறல்களுக்கு அபராதம் விதிக்க முழு உரிமை உண்டு. இரண்டு நட்சத்திரங்கள் இருந்தால் அவர் காவல் உதவி ஆய்வாளராக இருப்பார். மூன்று நட்சத்திரங்கள் இருந்தால் அவர் காவல் ஆய்வாளராக இருப்பார். இந்த மூன்று அதிகாரிகளுமே வாகன ஓட்டிகளிடம் நேரடியாக அபராதம் வசூலிக்கும் அதிகாரத்தை கொண்டுள்ளனர்.
காவலர்களுக்கு உங்களின் சாவியை பறிக்க உரிமை உள்ளதா?
தற்போது பல்வேறு இடங்களிலும் காவல்துறையினர் வாகனங்களை நிறுத்தினால், உடனடியாக அவர்கள் நம்மிடமிருந்து வாங்குவது வாகனத்தின் சாவியைத்தான். ஒருசில பொதுமக்கள் சாவியை கொடுக்க மறுத்தாலும், வலுக்கட்டாயமாக பிடுங்கி செல்லும் சம்பவங்களும் ஆங்காங்கே நடைபெறுவது வழக்கம். ஆனால், மோட்டார் வாகன சட்டங்களின்படி எந்த ஒரு காவலரும் வலுக்கட்டாயமாக பொதுமக்களிடம் இருந்து சாவியை பறிக்கக் கூடாது. அதே சமயம், பொதுமக்களும் சாலையில் பயணம் செய்யும்போது காவல்துறையினரை கண்டால் உடனடியாக தப்பித்துவிட முயற்சிக்காமல் வண்டியை நிறுத்தி அவர்களிடம் பேச வேண்டும். அவர்கள் அதிகாரத்தை மீறி வாகனத்திலிருந்து சாவியை பிடுங்கினால் சட்ட ரீதியான முறையில் அதனை எதிர்கொள்ளலாம்.
போக்குவரத்து காவலர்கள் விதிமீறலில் ஈடுபட்டால் எப்படி புகார் அளிப்பது?
விதிமீறல்களுக்கு நேரடியாக அபராதம் விதிக்கும் அதிகாரம் இல்லாத ஒரு காவலர் அபராதம் செலுத்த சொன்னால் அல்லது தகாத முறையில் நடந்துகொண்டால், உடனடியாக அந்த இடத்தில் சண்டை போடுவதை தவிர்த்துவிட்டு, சம்பந்தப்பட்ட காவலரின் பெயர் மற்றும் பதவியை தெரிந்துகொண்டு பின்னர் அருகில் உள்ள காவல் நிலையத்திற்கு சென்று எழுத்துப்பூர்வமாக புகார் அளிக்கலாம். தற்போது டிஜிட்டல் யுகத்தில் ஆன்லைன் மூலமாக புகார் அளிக்கும் வசதிகளும் வந்துள்ளன. மேலும், சமூக வலைத்தளங்கள் மூலமும் உங்களது புகாரை தெரிவிக்க முடியும். உயர் அதிகாரிகள் பொதுமக்களின் புகார்களுக்கு உடனடியாக நடவடிக்கையும் எடுப்பார்கள். நமது உரிமைகளை தெரிந்துகொள்வது எவ்வளவு அவசியமோ, அதேசமயம் நமது சட்டத்தை மதிப்பதும் முக்கியமாகும்.
