  • யார் இந்த அஜித் பவார்? கூட்டுறவுத் துறை முதல் துணை முதல்வர் வரை! 40 ஆண்டுகால சாதனை பயணம்

Ajit Pawar Politics: மகாராஷ்டிராவின் நீண்டகால துணை முதலமைச்சராக இருந்த அஜித் பவாரின் எழுச்சியூட்டும் அரசியல் வரலாறு. கூட்டுறவு வங்கி முதல் மாநிலத்தின் உயரிய பதவிகள் வரை அவர் எட்டிய மைல்கற்கள் குறித்து விரிவாக அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Jan 28, 2026, 12:07 PM IST

Ajit Pawar's Dynamic Political Career: அஜித் பவார் 1982-ல் கூட்டுறவுத் துறையில் தனது பயணத்தைத் தொடங்கி, நான்கு தசாப்தங்களுக்கும் மேலாக மகாராஷ்டிர அரசியலில் ஒரு தவிர்க்க முடியாத சக்தியாகத் திகழ்ந்தவர். ஏழு முறை சட்டமன்ற உறுப்பினர், ஆறு முறை துணை முதல்வர் எனப் பல சாதனைகளைப் படைத்த அவர், நிர்வாகத் திறமைக்கும் தொகுதி வளர்ச்சிக்கும் பெயர் பெற்றவர். அவரைப்பற்றி தெரிந்துக்கொள்ளுவோம்.

அஜித் பவார் உயிரிழப்பு

மகாராஷ்டிர அரசியலில் மிக முக்கியமான தலைவர்களில் ஒருவரான அஜித் பவார், இன்று காலை பாராமதியில் நடைபெற்ற விமான விபத்தில் காலமானார். மும்பையிலிருந்து பாராமதிக்குச் சென்ற அந்த தனியார் விமானம், காலை 8:45 மணியளவில் தரையிறங்க முயன்றபோது விபத்துக்குள்ளானது.

விமானப் போக்குவரத்து இயக்குநரகம் (DGCA) வழங்கிய தகவலின்படி, இந்த விபத்தில் அஜித் பவார், அவருடன் இருந்த ஒரு பாதுகாப்பு அதிகாரி (PSO), ஒரு உதவியாளர் மற்றும் இரண்டு விமான ஊழியர்கள் என மொத்தம் ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர். விபத்துக்குள்ளான விமானம் டெல்லியைச் சேர்ந்த 'VSR' நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமான Learjet 45 (பதிவு எண்: VT-SSK) என்ற சார்ட்டர் விமானம் ஆகும்.

அஜித் பவார் அரசியல் பயணம் ஒரு பார்வை

அஜித் பவார் மகாராஷ்டிராவின் நீண்டகால துணை முதலமைச்சராகப் பணியாற்றிய பெருமைக்குரியவர். ஆறு முறை இந்தப் பதவியை வகித்த அவர், பல்வேறு அரசியல் சூழல்களில் தனது ஆளுமையை நிரூபித்தவர்.

பிருத்விராஜ் சவான், தேவேந்திர ஃபட்னாவிஸ், உத்தவ் தாக்கரே மற்றும் ஏக்நாத் ஷிண்டே ஆகியோரின் அமைச்சரவைகளில் துணை முதலமைச்சராகப் பணியாற்றியுள்ளார்.

1982-ல் கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலை வாரிய உறுப்பினராகத் தனது அரசியல் பயணத்தைத் தொடங்கினார்.

நாடாளுமன்றம் மற்றும் சட்டமன்றம்: 1991-ல் பாராமதி தொகுதியிலிருந்து மக்களவைக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். பின்னர் தனது மாமா சரத் பவாருக்காக அந்த இடத்தைச் விட்டுக்கொடுத்தார். பாராமதி சட்டமன்றத் தொகுதியில் இருந்து ஏழு முறை வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

நவம்பர் 2019-ல், தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியில் பிளவை ஏற்படுத்தி பா.ஜ.க.வுடன் இணைந்து துணை முதலமைச்சரானார். பிப்ரவரி 2024-ல், தேர்தல் ஆணையம் இவரது தலைமையிலான அணிக்குக் கட்சியின் பெயர் மற்றும் சின்னத்தை வழங்கியது.

அஜித் பவார்  தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மற்றும் கல்வி

அவர் ஜூலை 22, 1959 ஆம் ஆண்டு பிறந்தார். அவரது மனைவி சுனேத்ரா பவார் மற்றும் மகன்கள் ஜெய், பார்த்த் பவார் ஆவார்கள். இவர் அகமதுநகரின் தியோலாலி பிரவாராவில் பள்ளிப்படிப்பை முடித்தார். தந்தையின் மறைவுக்குப் பிறகு குடும்ப பாரத்தை ஏற்றதால், கல்லூரியில் பட்டப்படிப்பை முழுமையாக முடிக்க முடியவில்லை.

விமான விபத்து எப்படி நடந்தது? 

பாராமதி விமான நிலையத்தில் தரை இறங்குவதற்குச் சில நிமிடங்களுக்கு முன்பு, விமானம் கட்டுப்பாட்டை இழந்து ரன்வேக்கு அருகிலுள்ள வயல்வெளியில் விழுந்து நொறுங்கியது. விபத்துக்குள்ளான உடனேயே விமானம் தீப்பிடித்து எரிந்ததாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

பயணத்தின் நோக்கம் என்ன?

அஜித் பவார் மும்பையிலிருந்து தனது சொந்தத் தொகுதியான பாராமதிக்கு, அங்கு நடைபெறவிருந்த மாவட்ட ஊராட்சி (Zilla Parishad) தேர்தல் தொடர்பான பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காகச் சென்றுகொண்டிருந்தார்.

விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் விவரங்கள்

  1. அஜித் பவார் (துணை முதல்வர்)
  2. அவரது தனிப்பாதுகாப்பு அதிகாரி (PSO)
  3. அவரது உதவியாளர் (Attendant)
  4. விமானி (Pilot-in-Command)
  5. துணை விமானி (First Officer)

விமான விபத்து குறித்து விசாரணை

விபத்து நடந்த இடத்திற்கு காவல்துறை மற்றும் மீட்புப் படையினர் விரைந்துள்ளனர். இந்த விபத்து குறித்து உயர்மட்ட விசாரணைக்கு விமானப் போக்குவரத்து இயக்குநரகம் (DGCA) உத்தரவிட்டுள்ளது. அஜித் பவாரின் திடீர் மறைவு மகாராஷ்டிர அரசியலில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

