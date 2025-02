யார் இந்த பர்வேஷ் வர்மா? கெஜ்ரிவாலை வீழ்த்தியவரின் சொத்து மதிப்பு இவ்வளவா?

70 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை கொண்ட டெல்லி யூனியன் பிரதேச சட்ட பேரவை தேர்தல் கடந்த 5-ஆம் தேதி நடைபெற்றது. பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ஆம் ஆத்மி கட்சி இந்த தேர்தலில் போட்டியிட்டது. ஆனால் டெல்லியின் முன்னாள் முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் இந்த தேர்தலில் நாடெல்லி சட்டமன்றத் தொகுதியில் தோல்வியை சந்தித்துள்ளார். அவர் மட்டும் இன்றி அவரது கட்சியும் தோல்வியை சந்தித்துள்ளது. மீண்டும் ஆட்சியைப் பிடிக்கும் முயற்சியில், பாரதிய ஜனதா கட்சி 70 தொகுதிகளிலும் ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கு எதிராக வலிமையான வேட்பாளர்களை நிலைநிறுத்தியது. அதன் காரணமாக தற்போது டெல்லியில் மீண்டும் ஆட்சியை பிடித்துள்ளது.

அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தோல்வி

டெல்லி சட்டசபை தேர்தலில் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு கடும் போட்டியை அளிக்கும் நோக்கில் பர்வேஷ் சர்மாவை வேட்பாளராக நியமித்தது பாஜக. இது அந்த பகுதியில் ஆச்சரியமூட்டும் நடவடிக்கையாக காணப்பட்டது. பர்வேஷ் வர்மா அரசியல் செல்வாக்கு மிக்க குடும்பத்தில் இருந்து வந்தவர். இவரது தந்தை சாஹிப் சிங் வர்மா பாஜகவின் முன்னாள் தலைவர் மற்றும் டெல்லி முதல்வராகவும் பொறுப்பில் இருந்துள்ளார். கூடுதலா, பர்வேஷ் வர்மாவின் மாமா ஆசாத் சிங், வடக்கு தில்லி மாநகராட்சியின் மேயராக பதவி வகித்து, 2013ல் நடைபெற்ற தேர்தலில் முண்ட்கா தொகுதியில் போட்டியிட்டார். 1977ல் பிறந்த பர்வேஷ் வர்மா ஆர்.கே.புரத்தில் உள்ள தில்லி அரசுப் பள்ளியில் தனது ஆரம்பக் கல்வியைப் பெற்று மால் கல்லூரியில் பட்டப்படிப்பை முடித்தார். பிரபல ஜாட் தலைவராக இருக்கும் பர்வேஷ் வர்மா இரண்டு முறை பாராளுமன்றத்திற்கும் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

#WATCH | Daughters of BJP candidate from the New Delhi assembly constituency Parvesh Verma, Trisha and Sanidhi say, "We thank the people of New Delhi for their support. The people of Delhi will never make the mistake of giving a second chance to a person who runs govt by telling… pic.twitter.com/jOze2sKzkx

— ANI (@ANI) February 8, 2025