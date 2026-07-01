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6 வயதிலேயே பிசினஸ் ஆர்வம்..14 வயதில் துபாயில் சொந்த ஆபிஸ்! யார் இந்த ஜெயினம் ஜெயின்?

Jainam Jain : 14 வயதே நிரம்பிய இந்திய சிறுவனான ஜெயினம் ஜெயின், சொந்தமாக ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனத்தை தொடங்கி, புர்ஜ் கலிஃபாவில் தன்னுடைய ஆபிஸை தொடங்கியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவல் என்ன என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 01, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 03:50 PM IST
6 வயதிலேயே பிசினஸ் ஆர்வம்..14 வயதில் துபாயில் சொந்த ஆபிஸ்! யார் இந்த ஜெயினம் ஜெயின்?
Image Credit: Jainam Jain | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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