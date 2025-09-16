இன்று யாருக்கு அதிர்ஷ்டம்... கேரள லாட்டரி ஸ்த்ரீ சக்தி SS-485 குலுக்கல்! முதல் பரிசு ரூ.1 கோடி

Sthree Sakthi SS-485 Result Official: வாரம் ஏழு நாட்கள் நடைபெறும் கேரள லாட்டரிகளில் ஒன்று ஸ்த்ரீ சக்தி லாட்டரி குலுக்கல் ஆகும். ஒவ்வொரு செவ்வாய்கிழமையும் மாலை 3 மணிக்கு ஸ்திரீ சக்தி லாட்டரி குலுக்கல் நடைபெறும். ஸ்ரீ சக்தி லாட்டரியின் விலை ரூ.50 ஆகும். கேரள மாநிலத்தின் ஸ்த்ரீ சக்தி லாட்டரி SS-485 (Sthree Sakthi SS-485) லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகளின் வெற்றி எண்களின் முழுமையான பட்டியலுக்காக Zee News Tamil சேனலுடன் இணைந்திருங்கள்.
கேரளா லாட்டரி முடிவுகள் எத்தனை மணிக்கு அறிவிக்கப்படும்?
கேரளாவின் ஸ்த்ரீ சக்தி லாட்டரி SS-485 குலுக்கல் முடிவுகள் இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) பிற்பகல் 2.55 மணிக்குத் தொடங்கி மாலை 4:45 மணி வரை அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் வெளியிடப்படும். கேரள லாட்டரி முடிவு ஸ்திரீ சக்தி லாட்டரி டிக்கெட் முடிவுகள் திருவனந்தபுரம், பாளையம், பேக்கரி சந்திப்புக்கு அருகிலுள்ள கோர்கி பவனில் நடைபெற உள்ளது.
ஸ்த்ரீ சக்தி எஸ்எஸ்-485 குலுக்கல் முடிவுகள்
முதல் பரிசு (ரூ. 1 கோடி)
SO 128727
2வது பரிசு (ரூ. 30 லட்சம்)
SV 923963
3வது பரிசு (ரூ. 5 லட்சம்)
SN 440696
ஆறுதல் பரிசு (ரூ. 5000)
SN 128727
SP 128727
SR 128727
SS 128727
ST 128727
SU 128727
SV 128727
SW 128727
SX 128727
SY 128727
SZ 128727
4வது பரிசு (ரூ. 5000)
0097 0099 0208 0692 1319 1462 2137 2395 3299 3889
4201 4255 4594 5988 6269 6564 6911 7996 8173 9036
5வது பரிசு (ரூ. 2000)
0770 1325 8018 8630 8890 9403
6வது பரிசு (ரூ. 1000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)
7வது பரிசு (ரூ. 500) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)
8வது பரிசு (ரூ. 200) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)
9வது பரிசு (ரூ. 100) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)
கேரளா ஸ்திரீ சக்தி எஸ்எஸ்-485 லாட்டரி பரிசு பட்டியல்
முதல் பரிசு: ₹1,00,00,000
ஆறுதல் பரிசு: ₹5,000
2வது பரிசு: ₹30,00,000
3வது பரிசு: ₹5,00,000
4வது பரிசு: ₹5,000
5வது பரிசு: ₹2,000
6வது பரிசு: ₹1,000
7வது பரிசு: ₹500
8வது பரிசு: ₹200
9வது பரிசு: ₹100
ஸ்திரீ சக்தி எஸ்எஸ்-485 லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகளை எப்படி பார்ப்பது?
படி 1: கேரள லாட்டரி முடிவுகளை statelottery.kerala.gov.in மற்றும் keralalotteriesresults.in அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் தெரிந்துக்கொள்ளலாம்.
படி 2: லாட்டரி ரிசல்ட் என்ற ஆப்ஷனை தேர்வு செய்யவும்.
படி 3: புதிய பக்கம் திறக்கப்படும்.
படி 4: வியூ (View) என்பதை கிளிக் செய்யவும்.
படி 5: லாட்டரி முடிவுகள் திரையில் காட்டப்படும்.
ஸ்திரீ சக்தி லாட்டரி பரிசுத் தொகை எங்கே பெறலாம்?
இன்றைய ஸ்திரீ சக்தி எஸ்எஸ்-485 லாட்டரி பரிசு வென்றவர்கள் பரிசுத் தொகை ரூ.5000-க்கும் குறைவாக இருந்தால் கேரளாவில் உள்ள எந்த லாட்டரி கடையிலிருந்தும் தங்கள் பரிசுத் தொகையைப் பெறுவார்கள். ரூ.5000 க்கு மேல் இருந்தால், அவர்கள் தங்கள் டிக்கெட்டுகளை வங்கி அல்லது அரசு லாட்டரி அலுவலகத்தில் அடையாளச் சான்றுடன் ஒப்படைக்க வேண்டும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது. Zee News Tamil எப்பவும் லாட்டரியை ஊக்குவிக்காது.)
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ