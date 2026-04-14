நிதிஷ் குமார் அவுட்! பீகாரின் புதிய முதல்வர் சாம்ராட் சௌத்ரி - இவரின் சொத்து மதிப்பு தெரியுமா?

Who Is New Bihar CM Samrat Choudhary: பீகார் அமைச்சரவையை அம்மாநில முதலமைச்சர் நிதிஷ்குமார் இன்று (ஏப்ரல் 14) கலைத்தார். மாநிலங்களவை உறுப்பினராக தேர்வான முதலமைச்சர் நிதிஷ்குமார் கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்பு எம்.பி.,யாக பதவியேற்றக் கொண்டார். இதனையடுத்து, நிதிஷ்குமார் அவரது தலைமையிலான பீகார் அமைச்சரவையை கலைத்தார்.
நிதிஷ் குமார் ராஜினாமா
அமைச்சரவையை கலைத்த நிலையில், முதலமைச்சர் பதவியை நிதிஷ் குமார் ராஜினாமா செய்தார். நிதிஷ்குமார் ராஜினாமாவுக்கு பிறகு, பாஜக தலைவர் சாம்ராட் சௌத்ரி புதிய முதலமைச்சராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். சுமார் 50 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பீகார் அரசியலில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்த நிதிஷ் குமார் தற்போது மாநில அரசியலில் இருந்து ஒதுங்கி, மாநிலங்களவை பக்கம் சென்றுவிட்டார்.
யார் இந்த சாம்ராட் சௌத்ரி?
அந்த வகையில், நிதிஷ் குமாரின் இடத்தை நிரப்ப பாஜக தேர்வு செய்திருக்கும் சாம்ராட் சௌத்ரி யார்...? அவரின் பின்னணி மற்றும் அரசியல் அனுபவம் என்ன? உள்ளிட்ட விவரங்களை இங்கு காணலாம்.
சாம்ராட் சௌத்ரி, பீகார் மாநிலத்தின் முங்கர் மாவட்டத்தில் 1968ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதத்தில் பிறந்தவர். 57 வயதான இவருக்கு குறிப்பிடத்தக்க அரசியல் பாரம்பரியமும் இருக்கிறது. சாம்ராட் சௌத்ரியின் தந்தை சகுனி, தாராபூர் தொகுதியில் ஆறு முறை எம்எல்ஏ ஆக இருந்தவர்.
அரசியல் பாரம்பரியம்
சாம்ராட்டின் தாயார் பார்வதி அதே தாராபூர் தொகுதியில் 1998ஆம் ஆண்டில் சம்தா கட்சி சார்பில் போட்டியிட்டு வென்றவர், தற்போது அந்த கட்சி செயல்பாட்டில் இல்லை. அந்த வகையில், நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு 2025ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் சாம்ராட் சௌத்ரி தனது குடும்பத்தின் கோட்டையான தாராபூர் தொகுதியை மீண்டும் கைப்பற்றினார். கடந்த 12 தேர்தல்களில் தாராபூர் தொகுதியை இவரது குடும்பம் மட்டும் 9 முறை வென்றிருக்கிறது.
சாம்ராட் சௌத்ரியின் அரசியல் பயணம்
சாம்ராட் சௌத்ரி 1980 காலகட்டத்தில் அரசியலில் கால்பதித்தார். 1999ஆம் ஆண்டில் லல்லு பிரசாத் யாதவின் மனைவி ராப்ரி தேவி தலைமையிலான ஆட்சி பீகாரில் நடைபெற்றது. அப்போது பாஜக லல்லுவின் ராஷ்டிரிய ஜனதா தளத்துடன் கூட்டணியில் இருந்தது. அந்த நேரத்தில் ராஷ்டிரிய ஜனதா தளத்தில் இருந்த சாம்ராட் சௌத்ரி, விவசாயத்துறை அமைச்சராக இருந்தார்.
ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் சார்பில் 2000 மற்றும் 2010 தேர்தல்களில் பர்பட்டா சட்டப்பேரவை தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்றார். மேலும் 2010ஆம் ஆண்டில் இவர் பீகார் சட்டப்பேரவையின் தலைமை கொறடாவாக இருந்தார். 2014இல் ஜிதன் ராம் மாஞ்சியின் தலைமையிலான அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றிருந்தார்.
தொடர்ந்து, ஆர்ஜேடியில் இருந்து விலகி நிதிஷ் குமாரின் ஐக்கிய ஜனதா தளம் கட்சியில் இணைந்தார். 2014ஆம் ஆண்டு ஆர்ஜேடி கட்சியை உடைத்துக்கொண்டு, 12 எம்எல்ஏ உடன் பாஜகவில் இணைந்தார். 2021ஆம் ஆண்டில் பாஜக உடன் ஐக்கிய ஜனதா தளம் கூட்டணி அமைத்ததும், பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சராக சாம்ராட் சௌத்ரி பொறுப்பேற்றார். ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் வீட்டுவசதித்துறை அமைச்சராகவும் இருந்தார்.
நாளை முதல்வராக பொறுப்பேற்பார்
2023ஆம் ஆண்டில் பீகார் பாஜக மாநில தலைவர் பொறுப்பை பெற்றார். தொடர்ந்து 2024ஆம் ஆண்டில் நிதிஷ் குமார் தலைமையிலான அரசில் துணை முதல்வராக பொறுப்பேற்றார். 2025ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் வென்று ஆட்சி அமைத்தபோதும் இவர் துணை முதல்வராக பொறுப்பேற்றார். கடந்த 20 ஆண்டுகளாக முதலமைச்சராக இருந்து வந்த நிதிஷ் குமார் தற்போது மாநில அரசியலில் இருந்து ஒதுங்கியிருக்கும் சூழலில், சாம்ராட் புதிய முதலமைச்சராக நாளை (ஏப். 15) பொறுப்பேற்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவர் தலைமையிலான அமைச்சரவையும் நாளை பதவியேற்கும்.
"New govt will have my full cooperation, guidance": Nitish Kumar after resigning as Bihar CM
சாம்ராட் சொத்து மதிப்பு
சாம்ராட் சௌத்ரி தேர்தலின்போது சமர்பித்த பிரமாண பத்திரத்தின் அடிப்படையில் அவரது சொத்து மதிப்பு விவரம் தெரிந்துள்ளது. சாம்ராட் சௌத்ரி மற்றும் அவரது மனைவியும் வழக்கறிஞருமான குமார் மம்தா இருவருக்கும் ரூ.11.31 கோடி மதிப்பில் சொத்துக்கள் உள்ளன.
அதில் ரூ.8.28 கோடி அளவில் அசையா சொத்துகளும், ரூ. 99.32 லட்சம் அளவில் அசையும் சொத்துகளும் உள்ளன. எஸ்பிஐ டெபாசிட்ஸ், ஹெச்டிஎப்சி உள்ளிட்ட பல முதலீடுகள் அவருக்கு உள்ளன. 200 கிராம் தங்கம் மற்றும் பொலீரோ காரை வைத்துள்ளார். இவருக்கு கடன் ஏதும் இல்லை. இவரிடம் NP-bore ரைப்பிள் மற்றும் ரிவால்வர் உள்ளிட்ட ஆயுதங்களும் உள்ளன.
பீகாரின் முதல் பாஜக முதலமைச்சராக சாம்ராட் சௌத்ரி பதவியேற்க உள்ளார். பீகார் பாஜகவின் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தினரின் முகமாக இவர் அறியப்படுகிறார்.
