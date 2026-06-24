/வாட்ஸ்-அப் புதிய CEO குணால் ஷா! யார் இவர்? தலைமை பொறுப்புக்கு வந்தது எப்படி?

ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஐபோன் உபயோகிக்கும் பெரும்பாலான இந்தியர்கள் உபயோகிக்கும் செயலிகளில் டாப்பில் இருக்கிறது, வாட்ஸ் அப் (WhatsApp). இதன் புதிய சர்வதேச முதன்மை செயல் அதிகாரியாக கிரெட் நிறுவனத்தின் தலைவர் குணால் ஷா நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்.
2019ஆம் ஆண்டு முதல் வாட்ஸ் அப் நிறுவனத்தை வெற்றிகரமாக நடத்தி வந்தவர், வில்கேத் கார்ட். இவர், தலைவர் பதவியில் இருந்து விலகியதை அடுத்து, புதிய சரவதேச முதன்மை செயல் அதிகாரியாக கிரெட் நிறுவனத்தின் தலைவர் குணால் ஷா நியமிக்கப்பட்டு இருக்கிறார். பதவி விலகினாலும் முன்னாள் தலைவரான வில்கேத் கார்ட், மெட்டா நிறுவனத்திலேயே நீடித்து வருகிறார். ஏஐ எனப்படும் செயற்கை நுண்ணறிவு சார்ந்த நுகர்வோர் செயலிகளின் தயாரிப்புகளை உருவாக்கும் புது பிரிவின் தலைமை பதவி இவருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது.
இது குறித்து தன்னுடைய எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருந்த குணால் ஷா, தான் மிக விரைவில் பதவியேற்க இருப்பதாக குறிப்பிட்டிருந்தார். இவர் குறித்த செய்தி வெளியானதில் இருந்து, யார் இந்த குணால் ஷா என்று பலரும் தேடி வருகின்றனர்.