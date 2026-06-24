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வாட்ஸ்-அப் புதிய CEO குணால் ஷா! யார் இவர்? தலைமை பொறுப்புக்கு வந்தது எப்படி?

வாட்ஸ் அப் செயலியின் சர்வதேச முதன்மை செயல் அதிகாரியாக, இந்தியரும் கிரெட் நிறுவனத்தின் தலைவருமான குணால் ஷா நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார். இவர் யார், இவர் தலைமை பொறுப்புக்கு வந்தது எப்படி என்பது குறித்த விவரங்களை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 24, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 05:40 PM IST
வாட்ஸ்-அப் புதிய CEO குணால் ஷா! யார் இவர்? தலைமை பொறுப்புக்கு வந்தது எப்படி?
Image Credit: WhatsApp New CEO Kunal Shah | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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