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யார் இந்த பிரகலாத் ஜோஷி? புதிய கல்வி அமைச்சராக இவரை தேர்ந்தெடுக்க காரணம் என்ன?

Who Is Pralhad Joshi : நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில், மாணவர்களின் தொடர் போராட்டத்தின் பிரதிபலிப்பாக மத்திய கல்வி அமைச்சராக இருந்த தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகினார். இதையடுத்து, புதிய கல்வி அமைச்சராக பிரகலாத் ஜோஷியை பிரதமர் மோடி தேர்ந்தெடுத்துள்ளார். இவர் யார்? இவரை மோடி தேர்ந்தெடுக்க காரணம் என்ன? இதோ முழு தகவலை தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 26, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 08:32 AM IST
யார் இந்த பிரகலாத் ஜோஷி? புதிய கல்வி அமைச்சராக இவரை தேர்ந்தெடுக்க காரணம் என்ன?
Image Credit: Who Is Pralhad Joshi | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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