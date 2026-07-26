/யார் இந்த பிரகலாத் ஜோஷி? புதிய கல்வி அமைச்சராக இவரை தேர்ந்தெடுக்க காரணம் என்ன?

Who Is Pralhad Joshi : இது இந்தியாவா? என கேட்கும் அளவிற்கு கடந்த 30 நாட்களாக யாரும் எதிர்பார்க்காத மிகப்பெரிய மாற்றம் ஒன்று நடைப்பெற்றது. ஒரு உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியால், ‘கரப்பான்பூச்சி’ என அழைக்கப்பட்ட ஒரே காரணத்துக்காக அதே பெயரில் ‘கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி’யாக உருவெடுத்த இளைஞர்கள், பல ஆயிரம் பேரை சேர்த்து போராட்டம் செய்து, முதல்முறையாக NDA அரசாங்கத்தின் கீழ் பதவியில் இருந்த அமைச்சர் ஒருவரை ராஜினாமா செய்ய வைத்துள்ளனர். நாடு முழுவதும், இளைஞர்களின் இந்த போராட்டம் வெற்றி பெற்றதை பெரிதாக கொண்டாடி வருகின்றனர். இந்த சமயத்தில், புதிதாக இன்னொரு கல்வி அமைச்சர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார். அவர் யார்? அவர் பின்னணி என்ன? என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
63 வயதாகும் பிரகலாத் ஜோசி, ஏற்கனவே மத்திய அரசின் உணவுப்பொருள் வழங்கல் துறை மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறை அமைச்சராக பதவியில் இருக்கிறார். இவருக்கு கூடுதல் பொறுப்பாக, கல்வித்துறை ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. கர்நாடகாவின் தார்வாட் மக்களவை தொகுதியிலிருந்து கடந்த 22 வருடங்களில் 5 முறை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கிறார் பிரகலாத் ஜோஷி. இதற்கு முந்தைய பிரதமர் மோடியின் அமைச்சரவையில், நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள், நிலக்கரி மற்றும் சுரங்கத்துறை அமைச்சராக பதவியில் இருந்திருக்கிறார்.
எத்தனையோ அமைச்சர்கள் இருக்கும் போது, பிரகலாத் ஜோஷிக்கு மட்டும் கூடுதல் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டது ஏன்? என்று மக்களுக்கு கேள்வி எழுந்துள்ளது. இவர், 2019 முதல் 2024 வரையிலான மத்திய ஆசின் நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சராக இருந்தவர். இவர், பிரச்சனைகளை திறம்பட கையாளக்கூடியவர் எனும் பெயர் பெற்றவராகவும் இருக்கிறார். எதிர்கட்சிகள் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு, சரியான பதிலளிக்கும் திறன் இவருக்கு உண்டு என சொல்லப்படுகிறது. அரசியல் அனுபவம் + பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் திறன் கொண்டவர் என்பதால், இவர் பிரதமர் மோடியின் விருப்பத்தேர்வில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதன் அடிப்படையில்தான், அவருக்கு கல்வி அமைச்சகமும் கூடுதல் பொறுப்பாக வழங்கப்பட்டிருக்கலாம் என தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.
நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில், மாணவர்களுக்கு தற்போதைய அரசாங்கம் மீது கடும் நம்பிக்கையின்மை ஏற்பட்டதன் காரணமாகத்தான், CJP-ன் போராட்டமானது இவ்வளவு பெரிதாக வெடித்தது. தற்போது புதிதாக மத்திய கல்வி அமைச்சகத்தை கையிலெடுத்திருக்கும் பிரகலாத் ஜோசிக்கு இருக்கும் மிகப்பெரிய சவால் இதுதான். மாணவர்களுக்கு நீட் தேர்வு நடத்தும் அரசாங்கத்தின் மீது ஏற்பட்டிருக்கும் நம்பிக்கையின்மையை போக்க வேண்டியது பிரகலாத் ஜோசி முதலில் சந்திக்கப்போகும் மிகப்பெரும் சவால்களில் ஒன்றாக இருக்கிறது. தற்போதைய இந்த நெருக்கடியையும் சமாளித்து, எதிர்காலத்திலும் இத்தேர்வில் எந்த குளறுபடியையும் நடக்க விடாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டிய பொறுப்பு அவரிடம் இருக்கிறது. இதை அவர் சிறப்பாக கையாளுவார் என்பதை நம்பிதான் அவரிடம் இந்த கூடுதல் பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.
பிரகலாத் ஜோசி, கல்வி அமைச்சர் பொறுப்பு வழங்கப்பட்ட பின், பிரதமர் நரேந்திர மோடி, தன் மீது நம்பிக்கை வைத்து இவ்வளவு பெரிய பொறுப்பை கொடுத்ததற்கு நன்றி கூறியதோடு, தன் மீது வைத்திருக்கும் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்வேன் என்று கூறினார். மேலும், நேர்மை மற்றும் பணிவுடன் தன் கடமையை செய்வேன் என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
பிரகலாத் ஜோஷி, புதிதாக ஒரு எக்ஸ் தள பதிவையும் வெளியிட்டிருக்கிறார். அதில், “தர்மேந்திர பிரதான் அவர்கள் பல தசாப்தங்களாக நீடித்த சிறப்பான அரசியல் வாழ்க்கையைக் கொண்டுள்ளார். நாட்டின் வளர்ச்சிக்கான அவரது அர்ப்பணிப்பு என்றும் நினைவுகூரப்படும்.
Shri @dpradhanbjp Ji has had an illustrious political career spanning decades. His commitment to the development of the Nation will always be remembered.— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) July 25, 2026
His tenure witnessed the successful implementation of NEP 2020 along with over 100 big and small reforms in the field of…
அவரது பதவிக்காலத்தில், கல்வித் துறையில் 100-க்கும் மேற்பட்ட பெரிய மற்றும் சிறிய சீர்திருத்தங்களுடன், தேசியக் கல்விக் கொள்கை 2020 (NEP 2020) வெற்றிகரமாகச் செயல்படுத்தப்பட்டது. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக நாட்டின் நலனையே கருத்தில் கொண்டு அவர் பதவியிலிருந்து விலகும் முடிவு, நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு அவர் தொடர்ந்து பங்காற்றுவதை எந்த வகையிலும் தடுக்காது. நாட்டின் வளர்ச்சிக்கான பயணத்தில் எங்கள் பாதைகள் மீண்டும் சந்திக்கும்” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.