/காதலனுடன் சேர்ந்து வருங்கால கணவனை கொன்ற பெண்! யார் இந்த சியா கோயல்?

Lonavala Murder Case: புனேயைச் சேர்ந்த 26 வயதான ரியல் எஸ்டேட் நிறுவன இயக்குனர் கேதன் அகர்வாலின் மரணம், மனிதர்களின் பல திடுக்கிடும் பரிமாணங்களை நம் கண்முன் கொண்டுவந்து நிறுத்தியுள்ளது. அழகுக்கு பின்னால் உள்ள ஆபத்தின் மொத்த உருவமாய், சுயநலத்தின் சொந்தக்காரியாய் நிற்கிறார் சியா கோயல்!! யார் இந்த சியா கோயல்?
சியா கோயல் கேதன் அகர்வாலுக்கு நிச்சயிக்கப்படட் பெண். சியா மற்றும் கேதன் ஆகியோர் பிப்ரவரி மாதத்தில் தங்கள் நிச்சயதார்த்தத்தை அறிவித்திருந்தனர். தனியார் விமானங்கள், அரண்மனைகள், ஆடம்பரம், விஐபி விருந்தினர்கள் என நவம்பர் மாதத்தில் நடைபெறத் திட்டமிடப்பட்டிருந்த திருமணத்திற்கு பிரம்மாண்டமான ஏற்பாடுகள் நடந்துகொண்டிருந்தன. ஆனால், மணமகள் சியாவின் மனதில் வேறு சில ஏற்பாடுகள் நடந்துகொண்டிருந்ததை யாராலும் கண்டறியமுடியவில்லை.
இவ்வழக்கில் இதுவரை வெளிவந்துள்ள விவரங்கள், குற்றச்சாட்டுகள் மற்றும் தகவல்கள் ஆகியவை, கடந்த ஆண்டு மேகாலயாவில் தேனிலவின்போது மனைவியால் கொல்லப்பட்ட ராஜா ரகுவன்ஷியின் கொலைச் சம்பவத்துடன் வியக்கத்தக்க வகையில் ஒத்துப் போகின்றன. தொடக்கத்தில் விபத்தால் ஏற்பட்ட மரணமாகக் கருதப்பட்ட புனே வழக்கு, பின்னர் கொலை வழக்காக மாறியுள்ளது. சியா கோயல் மற்றும் அவரது காதலன் சேதன் சவுத்ரி ஆகியோர் ஜூன் 18 அன்று லோனாவாலா அருகே உள்ள லோஹாகட் கோட்டையிலிருந்து அகர்வாலைக் கீழே தள்ளியதை ஒப்புக்கொண்டுள்ளனர். அவர்களது வாக்குமூலத்தின் மூலம் பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளன.
இந்த கொலைச் சதி வெளிச்சத்திற்கு வந்ததிலிருந்து, இக்குற்றத்தில் சியா கோயலுக்கு உள்ளதாகக் கூறப்படும் பங்கு மற்றும் கொலையை விபத்து மரணமாகக் காட்ட அவர் மேற்கொண்ட முயற்சிகள் ஆகியவை அவரைப் பொதுவெளியில் பேசுபொருளாக்கியுள்ளன.
20 வயதான சியா கோயல், புனேவைச் சேர்ந்த ஒரு வசதியான வணிகக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர். இவரது வருங்கால கணவரான கேதன் அகர்வாலும், குடும்பத்தால் நடத்தப்படும் 'சக்சஸ் குரூப்' (Success Group) என்ற ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனத்தின் இயக்குநராகப் பணியாற்றி வந்தவர். புனேவின் பிப்வேவாடி (Bibwewadi) பகுதியைச் சேர்ந்த இவரது குடும்பம், உலர் பழங்கள் (dry fruits) வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டுள்ளது. கேதனின் தாய்மாமன் இரு குடும்பங்களுக்கும் இடையே திருமண ஏற்பாடுகளைச் செய்ததைத் தொடர்ந்து, இந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் சியாவுக்கும் கேதனுக்கும் நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்றது.
இவர்களது திருமணம் இந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் உதய்பூரில் நடைபெறத் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. இதற்கான ஹோட்டல் முன்பதிவுகளும் ஏற்கனவே செய்யப்பட்டிருந்தன. திருமணக் கொண்டாட்டங்களுக்காக இரு குடும்பங்களும் சுமார் ₹14 கோடி வரை செலவிடத் திட்டமிட்டிருந்தன.
திருமண ஏற்பாடுகள் மும்முரமாக நடக்க, சியா கோயலோ, சேதன் சவுத்ரி என்பவருடன் காதலில் இருந்தார். சேதனின் குடும்பமும் சியாவின் தந்தை தொழில் செய்யும் அதே நகரத்தில் வணிகம் செய்து வந்தது. இவர்கள் இருவரும் சுமார் ஓராண்டு காலமாக காதலில் இருந்ததாகக் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. தொழில் வட்டாரங்கள் மூலம் ஒருவருக்கொருவர் அறிமுகமான இவர்கள், தொடர்ந்து தொடர்பில் இருந்து வந்துள்ளனர். சியாவுக்கு கேதனுடன் திருமணம் நிச்சயம் ஆன பிறகு குடும்பத்தை எதிர்க்காமல், அதே சமயம், கேதனையும் தங்கள் வழியிலிருந்து அகற்ற இருவரும் திட்டமிட்டனர். ஆனால், அவர்கள் போட்ட முதல் திட்டம் தோல்வியுற்றது.
கேதன் இறப்பதற்கு நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு, இந்த ஜோடி மலையேற்றத்திற்காக லோஹாகட் கோட்டைக்குச் சென்றிருந்தது. அப்போது, ஒரு பாம்பைப் பார்த்து பயந்ததைப் போல் நாடகமாடி, கேதனை மலையிலிருந்து கீழே தள்ள சியா முயன்றதாகக் காவல்துறை கூறியது. அப்போது விழாமல் கேதன் தப்பிவிட்டார். ஆனால், அந்த நேரத்திலும் அவருக்கு சியா மீது சந்தேகமே வரவில்லை. பின்னர், தனது பிறந்தநாளுக்கு முந்தைய நாளான ஜூன் 18 அன்று, மீண்டும் ஒருமுறை அதே கோட்டைக்குச் செல்ல சியா கேதனை வற்புறுத்தினார்; அந்தப் பயணத்தின்போது கேதனை அவர் கீழே தள்ளி கொலை செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
கேதனை சுமார் 400 அடியிலிருந்து கீழே தள்ளிய பின், கோட்டைக்கு அருகில் புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டிருந்தபோது கேதன் வழுக்கி விழுந்ததாக அவர் பின்னர் குடும்ப நபர்களுக்கும் காவல்துறையிடமும் தெரிவித்தார்.
ஜூன் 19 அன்று வரவிருந்த சியாவின் 20-வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, கேதன் அகர்வால் அதற்கான பிரம்மாண்டமான கொண்டாட்டங்களை ஏற்பாடு செய்வது போன்ற காணொளிகள் சமூக ஊடகங்களில் வெளியாகியுள்ளன. இந்தக் கொண்டாட்டங்களைத் திட்டமிடுவதற்காக கேதன் ஏறக்குறைய ஒரு மாத காலம் செலவிட்டதாகக் குடும்பத்தினர் தெரிவித்தனர். இதற்கிடையில், சியாவின் நடத்தை குறித்துத் தனது மகன் கவலை தெரிவித்திருந்ததாகவும், ஆனால் குடும்பத்தினர் அதைப் பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை என்றும் கேதன் அகர்வாலின் தந்தை விஷால் அகர்வால் ஊடகங்களிடம் தெரிவித்துள்ளார்.
பாரதிய நியாய சன்ஹிதாவின் (BNS) 103 மற்றும் 61(2) ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ், கொலை மற்றும் சதித்திட்டம் தீட்டியதாக சியா மற்றும் கேதன் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இவர்கள் இருவரும் செவ்வாய்க்கிழமை அன்று goyalகைது செய்யப்பட்டு, ஏழு நாள் காவல் காவலில் (police custody) வைக்கப்பட்டனர்.