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காதலனுடன் சேர்ந்து வருங்கால கணவனை கொன்ற பெண்! யார் இந்த சியா கோயல்?

Lonavala Murder Case: இந்த கொலைச் சதி வெளிச்சத்திற்கு வந்ததிலிருந்து, இக்குற்றத்தில் சியா கோயலுக்கு உள்ளதாகக் கூறப்படும் பங்கு மற்றும் கொலையை விபத்து மரணமாகக் காட்ட அவர் மேற்கொண்ட முயற்சிகள் ஆகியவை அவரைப் பொதுவெளியில் பேசுபொருளாக்கியுள்ளன.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 24, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 05:13 PM IST
காதலனுடன் சேர்ந்து வருங்கால கணவனை கொன்ற பெண்! யார் இந்த சியா கோயல்?
Image Credit: Lonavala Murder Case, Who is Siya Goyal (Photo: Social Media)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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