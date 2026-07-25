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தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா: அடுத்த மத்திய கல்வி அமைச்சர் யார்? வெளியான தகவல்!

Who Is Next Education Minister: மத்திய கல்வி அமைச்சராக இருந்து தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்ததை தொடர்ந்து, அடுத்து கல்வி அமைச்சராக யார் பொறுப்பேற்பார்கள் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. எனவே, அடுத்த மத்திய கல்வி அமைச்சர்  யார் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் காணலாம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 25, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 04:38 PM IST
தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா: அடுத்த மத்திய கல்வி அமைச்சர் யார்? வெளியான தகவல்!
Image Credit: Who Is Next Education Minister

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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