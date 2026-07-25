/தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா: அடுத்த மத்திய கல்வி அமைச்சர் யார்? வெளியான தகவல்!

Who Is Next Education Minister: நாடு முழுவதும் நீட் தேர்வுக்கு எதிராக போராட்டங்கள் வெடித்தது. தலைநகர் டெல்லியில் ஜந்தர் மந்தரில் காக்ரோஜ் ஜனதா கட்சியினர் (CJP) போராட்டத்தில் கடந்த சில நாட்ளாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர். நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிந்ததை கண்டித்தும், அதற்கு மத்திய கல்வி அமைச்சராக இருந்த தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக கோரியும் காக்ரோஜ் ஜனதா கட்சியினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.
ஜூலை 23ஆம் தேதி நாடாளுமன்றம் நோக்கி பேரணி செல்ல முயன்ற இளைஞர்கள் மீது போலீசார் தடியடி நடத்தினர். மேலும், கண்ணீர் குண்டுகள் வீசினர். இதனால், இளைஞர்கள் பலரும் பாதிக்கப்பட்டனர். இளைஞர்கள் மீது நடத்திய தாக்குதலை கண்டித்து நாடு முழுவதும் தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் போராட்டங்கள் நடந்தது.
நாளுக்கு நாள் காக்ரோஜ் ஜனதா கட்சியின் போராட்டம் தீவிரம் அடைந்தது. இதனால், ஆளும் பாஜக அரசுக்கு கடும் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியது. அதோடு, காக்ரோஜ் ஜனதா கட்சியினரை அழைத்து, மத்திய அரசும் பல முறை பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது. ஆனால், காக்ரோஜ் ஜனதா கட்சி தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் திட்டவட்டமாக கூறினர்.
இதனை அடுத்து, தர்மேந்திர பிரதான் இன்று (ஜூலை 25) தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார். இதனால், இளைஞர்கள் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். 4 பக்கம் கடிதத்தை அளித்து, ராஜினாமா செய்தார். மோடியின் 12 ஆண்டுகால ஆட்சியில் முதல் அமைச்சரின் ராஜினாமா நடந்துள்ளது. தர்மேந்திர பிரதான் மத்திய கல்வி அமைச்சர் பதவியில் இருந்து விலகிய நிலையில், அடுத்த மத்திய கல்வி அமைச்சர் யார் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
அடுத்த கல்வி அமைச்சர் பட்டியலில் ஐந்து பேரின் பெயர்கள் அடிப்பட்டு வருகிறது. அதாவது, மாநிலங்களவை எம்பியான ராகவ் சதா, நரேஷ் பால் கங்வார், ஜே.பி.நட்டா, பியூஷ் கோயல், ஸ்ரீகாந்த் ஷிண்டே, தேவேந்திர ஃபட்னாவிஸ் ஆகியோரின் பெயர்கள் அடிப்பட்டு வருகிறது.
ராகவ் சதா - மாநிலங்களவை எம்பியான இவர், சமீபத்தில் பாஜகவில் இணைந்தார். இவர் இளம் முகமாக கருதப்படுகிறார். இவர் மாணவர்கள் மத்தியிலும் மிகவும் பிரபலமானவர். இவரை மத்திய அமைச்சராக பதவியேற்க வாய்ப்புள்ளது.
நரேஷ் பால் கங்வார் - ஐஎஏஸ் அதிகாரியான இவர், உயர்கல்விச் செயலாளராக தற்போது உள்ளார். இவர் கல்வி துறையின் சீர்திருத்தத்திற்கு முக்கியமானவராக உள்ளாராம்.
ஜே.பி.நட்டா - பாஜக தேசியத் தலைவரான இவர், பிரதமர் மோடியின் நம்பிக்கைக்குரியவராகவும், மாணவர்களின் போராட்டத்தின்போது மத்தியஸ்தராகப் இருந்தார்.
பியூஷ் கோயல் - வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சரான இவர், நிர்வாக திறமைக்காக பாராட்டப்பட்டவர். இவருக்கு மத்திய கல்வி அமைச்சர் பதவி வழங்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது.
தேவேந்திர பட்னாவிஸ் - மகாராஷ்ராவின் முதல்வரான இவர், பாஜகவில் மிகவும் செல்வாக்கு மிக்கமிவம். இளம் முகமாக அறியப்படும் இவருக்கு, மத்திய கல்வி அமைச்சர் பதவி வழங்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது.'
ஸ்ரீகாந்த் ஷிண்டே - மகாராஷ்டிர துணை முதல்வர் ஏக்நாத் ஷிண்டேயின் மகனான 39 வயதான இவர், மகாராஷ்டிராவின் கல்யாண் தொகுதியின் மக்களவை உறுப்பினர் ஆவார். இவருக்கு மத்திய கல்வி அமைச்சர் பதவி வழங்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது.
இதற்கிடையில், மகாராஷ்டிர முதலமைச்சர் தேவேந்திர ஃபட்னாவிஸ் மற்றும் ஏக்நாத் ஷிண்டே ஆகியோர் டெல்லிக்கு புறப்பட்டுள்ளனர். அங்கு அவர்கள், ஸ்ரீகாந்த் ஷிண்டேவை மத்திய அமைச்சரவையில் சேர்ப்பது குறித்து மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவார்கள் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது. ஆனால், இந்த பட்டியலில் யார் மத்திய கல்வி அமைச்சராக தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் என்பது தெரியவில்லை. வேறு யாருக்கு மத்திய கல்வி அமைச்சர் பதவி வழங்கப்படலாம் என்ற தகவலும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.