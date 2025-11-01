English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • New CJI: யார் இந்த நீதிபதி சூர்யா காந்த்? அவரின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு தெரியுமா?

New CJI: யார் இந்த நீதிபதி சூர்யா காந்த்? அவரின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு தெரியுமா?

Justice Surya Kant Assets Worth: நீதிபதி சூர்யா காந்த் நவம்பர் 24 முதல் கிட்டத்தட்ட 15 மாதங்களுக்கு தலைமை நீதிபதியாக இருப்பார். பிப்ரவரி 9, 2027 அன்று 65 வயதை எட்டியவுடன் அவர் பதவிக்காலம் முடிவடையும். தற்போதைய தலைமை நீதிபதி பூஷண் ஆர்.கவாய் விரைவில் ஓய்வு பெறுகிறார்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Nov 1, 2025, 10:27 PM IST

New CJI: யார் இந்த நீதிபதி சூர்யா காந்த்? அவரின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு தெரியுமா?

Who Is New Chief Justice Surya Kanth: நீதிபதி சூர்யா காந்த் அவர்கள் அக்டோபர் 30, 2025 (வியாழக்கிழமை) அன்று இந்தியாவின் 53வது தலைமை நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டார். நவம்பர் 24 அன்று அவர் பொறுப்பேற்பார். பிப்ரவரி 9, 2027 வரை கிட்டத்தட்ட 16 மாதங்கள் தலைமை நீதிபதியாக இருப்பார். நவம்பர் 23 அன்று பதவி விலகும் நீதிபதி பூஷண் ஆர். கவாய்க்குப் பிறகு நீதிபதி சூர்யா காந்த் பதவியேற்கிறார். நீதிபதி சூர்யா காந்த் இந்திய சட்டத்துறைக்கு ஆற்றிய சிறப்பான பணிகளுக்காகவும், பங்களிப்புகளுக்காகவும் அறியப்படுகிறார். எனவே யார் இந்த நீதிபதி சூர்யா காந்த்? அவரின் பயணம் மற்றும் சொத்து மதிப்பு குறித்து போன்ற விவரங்களை பார்ப்போம்.

தலைமை நீதிபதி பி.ஆர். கவாய் ஓய்வு:

உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி பி.ஆர். கவாய் ஓய்வு பெற்றதைத் தொடர்ந்து, நவம்பர் 24, 2025 முதல் இந்தியாவின் 53வது தலைமை நீதிபதியாக நீதிபதி சூர்யா காந்த் பதவியேற்பார்.

தலைமை நீதிபதி நியமன செயல்முறை:

உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி என்பது, பதவி விலகும் தலைமை நீதிபதியால் உச்ச நீதிமன்றத்தின் மூத்த நீதிபதியை இந்தப் பதவிக்கு, சட்டம், அனுபவம் மற்றும் மரபைப் பின்பற்றி பரிந்துரைக்கப்படும். பின்னர் புதிய தலைமை நீதிபதி நியமனத்தை ஜனாதிபதி அரசியலமைப்பின் பிரிவு 124(2) இன் கீழ் தனது அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி புதிய தலைமை நீதிபதி குறித்த அறிவிப்பை வெளியிடுவார்.

நீதிபதி சூர்யா காந்த்தின் நியமனம் குறித்த அறிவிப்பு:

"இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் வழங்கிய அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்தி, நவம்பர் 24, 2025 முதல் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியான ஸ்ரீ நீதிபதி சூர்யா காந்தை இந்திய தலைமை நீதிபதியாக நியமிப்பதில் ஜனாதிபதி மகிழ்ச்சியடைகிறார்" என்று மத்திய சட்ட அமைச்சர் அர்ஜுன் ராம் மேக்வால் தனது X தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.  மேலும் அவருக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்," என்று அவர் கூறியுள்ளார்.

யார் இந்த நீதிபதி சூர்யா காந்த்?

பிப்ரவரி 10, 1962 அன்று ஹரியானாவின் ஹிசார் மாவட்டத்தில் உள்ள பெட்வார் கிராமத்தில் பிறந்த நீதிபதி சூர்யா காந்த், 1984 இல் ரோஹ்தக்கில் உள்ள மகரிஷி தயானந்த் பல்கலைக்கழகத்தில் சட்டப் பட்டம் பெற்றார். பின்னர் அதே ஆண்டு ஹிசார் மாவட்ட நீதிமன்றங்களில் தனது பயிற்சியைத் தொடங்கினார். 1985 ஆம் ஆண்டில், அவர் ஹரியானா மற்றும் பஞ்சாப் உயர் நீதிமன்றங்களில் தனது பயிற்சியைத் தொடங்கிய அவர், சட்ட நுண்ணறிவு மற்றும் பொது நல வழக்குகளில் அர்ப்பணிப்புக்காக விரைவில் நற்பெயரைப் பெற்றார்.

ஜூலை 7, 2000 அன்று ஹரியானாவின் இளைய அட்வகேட் ஜெனரலாக நியமிக்கப்பட்டு, மூத்த வழக்கறிஞராகவும் நியமிக்கப்பட்டார். ஜனவரி 9, 2004 அன்று பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா உயர் நீதிமன்றத்தின் நிரந்தர நீதிபதியாக பதவி உயர்வு பெறும் வரை அவர் அட்வகேட் ஜெனரலாகப் பணியாற்றினார்.

நீதிபதியாக, 2007 முதல் 2011 வரை தேசிய சட்ட சேவைகள் ஆணையத்தின் (NALSA) நிர்வாகக் குழுவில் பணியாற்றினார், பின்னர் 2011 இல் சட்டத்தில் முதுகலைப் பட்டத்தில் முதல் வகுப்பு முதல் மதிப்பெண் பெற்றார். அக்டோபர் 5, 2018 அன்று இமாச்சலப் பிரதேச உயர் நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டார். 

மே 24, 2019 அன்று இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்தின் நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டார். மே 14, 2025 முதல், அவர் NALSA இன் நிர்வாகத் தலைவராகவும், இந்திய சட்ட நிறுவனத்தின் பல குழுக்களிலும் பணியாற்றுகிறார். மேலும் உச்ச நீதிமன்றத்தின் அரசியலமைப்பு விஷயங்கள், சமூக நீதி மற்றும் மனித உரிமைகள் உள்ளிட்ட பல முக்கிய தீர்ப்புகளில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

நீதிபதி சூர்யா காந்த் மொத்த சொத்து மதிப்பு என்ன?

உச்ச நீதிமன்றத்தின் 53வது தலைமை நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டு உள்ள, மூத்த நீதிபதியான சூர்யகாந்த் மற்றும் அவரது மனைவியின் மொத்த சொத்து மதிப்பு ரூ.17 கோடி என உச்ச நீதிமன்ற இணையதளத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.

இந்திய தலைமை நீதிபதியாக எத்தனை நாள் பதவி வகிப்பார்?

நீதிபதி சூர்யா காந்த் சுமார் 14 மாதங்கள் தலைமை நீதிபதியாகப் பணியாற்றுவார், பிப்ரவரி 9, 2027 அன்று ஓய்வு பெறுவார். அவரது பதவி உயர்வு அவரது சட்ட நிபுணத்துவம், நேர்மை மற்றும் சிக்கலான சட்டப் பிரச்சினைகளில் சமநிலையான அணுகுமுறைக்கு கிடைத்த சான்றாக பரவலாகக் கருதப்படுகிறது. அரசியலமைப்பின் பாதுகாவலராக உச்ச நீதிமன்றத்தின் பங்கை அவரது தலைமை மேலும் ஒருங்கிணைக்கும் என்று சட்ட சகோதரத்துவமும் தேசமும் எதிர்பார்க்கின்றன.

மேலும் படிக்க - பெற்றோரைப் புறக்கணிக்கும் அரசு ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் 10–15% பிடித்தம்.. விரைவில் சட்டம்

மேலும் படிக்க - அடுத்த தலைமை நீதிபதி இவர் தான்! யார் இந்த நீதிபதி பூஷன் ராமகிருஷ்ண கவாய்

