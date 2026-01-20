English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Nitin Nabin: யார் இந்த நிதின் நபின்? 45 வயதில் பாஜக தேசிய தலைவர் ஆனது எப்படி?

அடுத்த சில மாதங்களில் தமிழ்நாடு, கேரளா, மேற்குவங்கம், அசாம் மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய மாநிலங்களில் சட்டமன்றத் தேர்தல்கள் நடைபெற உள்ளது. இதில் பாஜகவின் தேசிய தலைவரின் பங்கு மிகவும் முக்கியமானது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 20, 2026, 06:01 PM IST
பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தேசிய தலைவராக 45 வயதான நிதின் நபின் போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். முந்தைய தலைவராக இருந்த ஜே பி நட்டாவின் பதவிக்காலம் முடிவடைந்ததை தொடர்ந்து, புதிய தலைவராக நிதின் நபின் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். இளம் வயதில் நாட்டின் மிகப்பெரிய கட்சியின் தலைவர் பொறுப்பை ஏற்க உள்ளதால் இவரின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. கட்சியில் பல்வேறு மூத்த மற்றும் முக்கிய தலைவர்கள் இருந்தும் அடுத்த தலைமுறைக்கு இந்த வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்தியா முழுவதும் பேசு பொருளாகியுள்ளது. 

மேலும் படிக்க - நெய்யை ரயிலில் கொண்டுபோக கட்டுப்பாடு... ரயில்வேயின் இந்த ரூல்ஸ் தெரியுமா?

ஒருமனதாக தேர்வு 

பாஜக கட்சியில் உள்ள உயர்மட்ட தலைவர்கள் அனைவரும் நிதின் நபின்க்கு தங்களது ஆதரவை அளித்துள்ளனர். இதன் மூலம் போட்டியின்றி பாஜகவின் தேசிய தலைவராக நிதின் நபின் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். கடந்தாண்டு டிசம்பர் மாதம் தேசிய செயல் தலைவராக இவர் நியமிக்கப்பட்டார். அப்போதே அடுத்த தலைவராக இவர் தான் தேர்வு செய்யப்படுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. அதேபோல தற்போது தலைவராக பொறுப்பேற்றுள்ளார். 

நிதின் நபின் முன்பு இருக்கும் பெரிய சவால்கள் 

அடுத்த சில மாதங்களில் தமிழ்நாடு, கேரளா, மேற்குவங்கம், அசாம் மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய மாநிலங்களில் சட்டமன்றத் தேர்தல்கள் நடைபெற உள்ளது. இதில் பாஜகவின் தேசிய தலைவரின் பங்கு மிகவும் முக்கியமானது. அதை அவர் எப்படி சமாளிக்க போகிறார் என்பதை காண அனைவரும் ஆவலுடன் உள்ளனர். மற்ற மாநிலங்களை விட தமிழ்நாடு மற்றும் கேரளாவில் பாஜக இன்னும் வளர்ச்சியடையாமல் இருந்து வருகிறது. அந்த வகையில் இந்த பகுதிகளில் கட்சியின் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தி, எப்படி தேர்தலை சந்திக்கப் போகிறார் என்பதும் சவாலாக இருக்கும். மேலும் அசாம் மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய பகுதிகளில் ஏற்கனவே பாஜக கூட்டணி கட்சிகளுடன் ஆட்சி அமைத்துள்ளது. இந்த இடங்களையும் தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். மேற்கு வங்கத்தில் பாஜக மற்றும் மம்தா பானர்ஜி இடையே கடும் போட்டி நிலவி வருகிறது. இந்த தேர்தலில் எப்படியாவது ஆட்சியைப் பிடிக்க வேண்டும் என்று பாஜக முயற்சி செய்து வருகிறது. இதுவும் நிதின் நபின்க்கு பெரிய சவாலாக இருக்கும். 

யார் இந்த நிதின் நபின்?

45 வயதே ஆகும் நிதின் நபின் பாஜகவில் வளர்ந்து வரும் தலைவர்களில் ஒருவர். பல்வேறு மாநிலங்களில் இளைஞர்களின் சக்தி அதிகரித்து வரும் நிலையில், அவர்களை கவர்வதற்கும் கட்சியில் உள்ள மூத்த தலைவர்களை ஒருங்கிணைத்து செல்வதற்கும் இவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் என்று கூறப்படுகிறது. கட்சியில் உள்ள மற்ற பொறுப்புகளில் சீனியர்கள் இருந்தாலும், தலைவர் பொறுப்பில் இளம் வயதினரை அமர வைப்பது மற்ற கட்சிகளுக்கும் ஒரு முன் உதாரணமாக அமைந்துள்ளது. கடந்த மூன்று முறையாக பாஜக ஆட்சியில் இருந்தாலும், அரசுக்கும் கட்சிக்கும் இடையே ஒரு நல்ல உறவை பேணுவது அவசியம். அதனை முறையாக கொண்டு சொல்ல நிதின் நபின் போன்ற ஒருவர் தேவை என்று கூறப்படுகிறது. 

பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தேசிய தலைவராக பொறுப்பேற்கும் முன்பே, செயல் தலைவராக பொறுப்பேற்று இருந்தார் நிதின் நபின். அந்த சமயத்தில் தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, அசாம் ஆகிய மாநிலங்களுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு அங்குள்ள கள நிலவரங்கள், கட்சியின் பலம் மற்றும் பலவீனங்களை தெரிந்து கொண்டுள்ளார். இதனை மனதில் வைத்தும் தேர்தல் வியூகங்களை அவர் அமைப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க - யூடியூப் பார்த்து எடை குறைக்க முயற்சித்த பெண்..பரிதாப பலி! கதறும் தந்தை..நடந்தது என்ன?

