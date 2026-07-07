/400 உயிர்களை பலிவாங்கிய அதே இடத்தில் கொடூரம்... வயநாடு விபத்துக்கு உண்மையில் யார் காரணம்?

வயநாடு: கேரள மாநிலம் வயநாடு மேப்பாடி (கல்லாடி) பகுதியில், கட்டப்பட்டு வரும் அனக்கம்பொயில் - கல்லாடி - மேப்பாடி இரட்டைச் சுரங்கப்பாதை (Twin Tunnel Project) கட்டுமானப் பகுதியில் இன்று (ஜூலை 7, 2026) காலை ஒரு பயங்கர நிலச்சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த விபத்தில் தொழிலாளர்கள் சிலர் சிக்கியுள்ள நிலையில், மீட்புப் பணிகள் தீவிரமாக நடந்து வருகின்றன. இந்த வயநாடு விபத்துக்குப் பின்னால் இருக்கும் உண்மையான காரணம் என்ன?, எங்கு தவறு நடந்தது?, கேரளா மாநில முதல்வர் சொன்ன விளக்கம் என்ன? போன்ற விவரங்களை பார்ப்போம்.
இந்த விபத்து வெறும் இயற்கைச் சீற்றம் மட்டுமல்ல, இது ஒரு "மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பேரிடர்" (Man-made disaster) என்று கேரள மாநில அரசின் முக்கிய அமைச்சர்களும், முதல்வர் வி.டி.சதீசனும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.
கடந்த ஜூன் 20-ம் தேதியே, வயநாடு மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் சார்பாக கட்டுமான நிறுவனத்திற்கு ஒரு கடுமையான உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது. சுரங்கப்பாதை தோண்டுவதற்காக அங்கு குவிக்கப்பட்டிருந்த டன் கணக்கிலான மண்ணை (Excavated soil) உடனடியாக அந்த இடத்தை விட்டு அகற்ற வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டது.
மாவட்ட நிர்வாகம் எச்சரித்தும், சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்த நிறுவனம் அந்த மண்ணை அகற்றாமல் அலட்சியமாகப் போட்டு வைத்துள்ளது.
கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அப்பகுதியில் சுமார் 265 மி.மீ அளவுக்குக் கடுமையான கனமழை பெய்துள்ளது. இதனால், அறிவியல் பூர்வமில்லாமல் அடுக்கப்பட்டிருந்த அந்தத் தளர்வான மண், மழ நீரில் ஊறி மொத்தமாகச் சரிந்து கீழே இருந்த தற்காலிகத் தொழிலாளர் குடியிருப்புகள் மற்றும் சாலைகளின் மீது விழுந்து விபத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Absolutely terrifying CCTV visuals of Wayanad Landslide— Chennai Weatherman (@chennaisweather) July 7, 2026
Look at the big tanker truck getting thrown off and people standing near that narrowly escaping.#wayanad #landslide #exclusive pic.twitter.com/eGyeBAzS8y
தற்போதைய நிலவரப்படி விபத்தின் பாதிப்புகள் மற்றும் மீட்புப் பணிகள் குறித்த விவரங்கள் கீழே உள்ள அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:
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விவரங்கள்
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தற்போதைய நிலை
|விபத்து நடந்த தேதி & நேரம்
|ஜூலை 7, 2026 (சுமார் காலை 11:00 மணி)
|இடம்
|கல்லாடி, மீனாட்சி பாலம் அருகில் (மேப்பாடி பஞ்சாயத்து, வயநாடு)
|திட்டத்தின் மதிப்பு
|₹2,400 கோடி (கோழிக்கோடு - வயநாடு இரட்டைச் சுரங்கப்பாதை)
|பாதிப்பு விவரம்
|ஒருவர் உயிரிழப்பு, 7 பேர் காயம், மேலும் 7 பேர் வரை மாயமாகியுள்ளனர் (மீட்புப் பணி தொடர்கிறது)
|மீட்புக் குழுக்கள்
|தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை (NDRF), தீயணைப்புத் துறை மற்றும் உள்ளூர் மக்கள்
|மழைப்பொழிவு அளவு
|கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 265 மி.மீ (அதி தீவிரக் கனமழை)
இந்த சுரங்கப்பாதை திட்டத்தை செயல்படுத்தும் முக்கிய முகமையாக கொங்கன் ரயில்வே கார்ப்பரேஷன் (Konkan Railway Corporation) செயல்பட்டு வருகிறது. இதில் சுரங்கப்பாதை தோண்டும் பணிகளை போப்பாலைச் சேர்ந்த 'திலீப் பில்ட்கான்' (Dilip Buildcon) நிறுவனமும், அணுகு சாலைகள் மற்றும் பாலங்கள் அமைக்கும் பணிகளை கொல்கத்தாவைச் சேர்ந்த 'ராயல் கன்ஸ்ட்ரக்ட்' (Royal Construct) நிறுவனமும் மேற்கொண்டு வருகின்றன.
மாவட்ட ஆட்சியரின் பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை மீறி, அலட்சியமாகச் செயல்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் மீது கடுமையான சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என முதல்வர் வி.டி.சதீசன் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் சன்னி ஜோசப் ஆகியோர் தெரிவித்துள்ளனர்.