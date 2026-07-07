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400 உயிர்களை பலிவாங்கிய அதே இடத்தில் கொடூரம்... வயநாடு விபத்துக்கு உண்மையில் யார் காரணம்?

Wayanad Landslide Latest Updates: வயநாடு இரட்டைச் சுரங்கப்பாதை பகுதியில் கனமழையால் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. ஜூன் 20-ஆம் தேதியே மண்ணை அகற்ற ஆட்சியர் உத்தரவிட்டும், ஒப்பந்ததாரர் அதைச் செய்யாததே விபத்துக்குக் காரணம் என முதல்வர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 07, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 04:27 PM IST
400 உயிர்களை பலிவாங்கிய அதே இடத்தில் கொடூரம்... வயநாடு விபத்துக்கு உண்மையில் யார் காரணம்?
Image Credit: AI Generated | Kerala CM&#039;s Direct Attack on Wayanad Tunnel ContractorSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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