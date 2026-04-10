டெல்லி மேயர் தேர்தல்.. ஆம் ஆத்மியின் கோட்டையை தகர்க்கிறதா பாஜக? பகீர் கிளப்பும் ட்விஸ்ட்!

Latest Updates on Delhi MCD Mayor Election 2026: நாட்டின் தலைநகரான டெல்லியில் மேயரின் பதவிக்காலம் முடிவடைய உள்ள நிலையில், புதிய மேயரைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான தேர்தல் களம் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. ஏப்ரல் மாத இறுதியில் தேர்தல் தேதிகள் அறிவிக்கப்படலாம் என்றும், அடுத்த மாதமே டெல்லிக்கு புதிய மேயர் கிடைத்துவிடுவார் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இப்போது எழும் கேள்வி என்னவென்றால், டெல்லியின் அடுத்த மேயர் யார்? என்பதுதான். டெல்லி மாநகராட்சி மேயர் தேர்தல் யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு?, டெல்லி மேயர் தேர்தல் 2026 மெஜாரிட்டி பெறப்போவது யார்? போன்ற விவரங்களை விரிவாக பார்ப்போம்.
டெல்லி மேயர் தேர்தல் 2026 முக்கிய தகவல்கள்
வாக்கு புள்ளிவிவரங்களைவைத்து பார்த்தால், பாஜாகவிடம் (BJP) பெரும்பான்மை உள்ளது. எனவே மேயர் பதவியின் இந்த கடைசி ஆண்டில் பாஜகவைச் சேர்ந்த ஒருவரே மேயராக வருவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால் இது மேயர் தேர்தல். டெல்லி ஏற்கனவே சில மாற்றங்களைக் கண்டுள்ளது. 2022-ல் ஆம் ஆத்மி கட்சி வெற்றி பெற்றும், பல அமளிகளுக்குப் பிறகே அதன் மேயர் பதவியேற்றார். ஆனால் இரண்டரை ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, பெரும்பான்மை பெற்றிருந்த ஆம் ஆத்மி வசமிருந்த மேயர் பதவி பாஜக கைக்கு மாறியது. எனவே இந்தத் தேர்தலில் என்ன வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம்.
யார் வசம் அதிகாரம்? தற்போதைய நிலவரம் என்ன?
2022 ஆம் ஆண்டு மாநகராட்சித் தேர்தலில் ஆம் ஆத்மி கட்சி (AAP) பெரும்பான்மையுடன் வெற்றி பெற்றாலும், அரசியல் மாற்றங்களுக்குப் பிறகு தற்போது மாநகராட்சிப் பெரும்பான்மை பாரதிய ஜனதா கட்சி (BJP) வசம் உள்ளது. தற்போதைய புள்ளிவிவரங்களின்படி, பாஜகவின் கைகளே ஓங்கியுள்ளன.
டெல்லி மாநகராட்சியில் மெஜாரிட்டி பெற எத்தனை வாக்குகள் தேவை?
இந்த முறை ஆம் ஆத்மி கட்சி மேயர் தேர்தலில் போட்டியிடுமா இல்லையா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். மேயர் தேர்தலில் வாக்களிப்பவர்கள் யார் மற்றும் பெரும்பான்மைக்குத் தேவையான வாக்குகள் எவ்வளவு என்பதைப் பார்த்தால்,
- மொத்த கவுன்சிலர்கள்: 249
- எம்.எல்.ஏ.க்கள் (சட்டமன்றத்தால் பரிந்துரைக்கப்பட்டவர்கள்): 14
- எம்.பி.க்கள் (7 மக்களவை + 3 மாநிலங்களவை): 10
- மொத்த வாக்குகள்: 273
- பெரும்பான்மைக்குத் (மெஜாரிட்டி ) தேவையான வாக்குகள் : 137
டெல்லி மாநகராட்சி தேர்தலில் பாஜகவின் பலம் என்ன?
தற்போதுள்ள நிலவரப்படி கட்சிகளுக்கு இருக்கும் வாக்குகளின் எண்ணிக்கை குறித்து பார்த்தால், 123 கவுன்சிலர்கள், 7 மக்களவை உறுப்பினர்கள் மற்றும் 11 பரிந்துரைக்கப்பட்ட எம்.எல்.ஏ-க்கள் என மொத்தம் 141 வாக்குகள் பாஜகவிடம் உள்ளன. இது பெரும்பான்மைக்குத் தேவையான 137-ஐ விட 4 வாக்குகள் அதிகமாகும்.
டெல்லி மேயர் தேர்தலில் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தற்போதைய நிலை என்ன?
100 கவுன்சிலர்கள், 3 மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் மற்றும் 3 பரிந்துரைக்கப்பட்ட எம்.எல்.ஏ-க்கள் என மொத்தம் 106 வாக்குகள் மட்டுமே உள்ளன. பெரும்பான்மை பெற இவர்களுக்கு இன்னும் 31 வாக்குகள் தேவை.
மற்ற கட்சிகளின் நிலை என்ன?
காங்கிரஸிடம் 9 கவுன்சிலர்களும், இந்திரப்பிரஸ்தா விகாஸ் கட்சியிடம் 15 கவுன்சிலர்களும், ஆல் இந்தியா பார்வர்டு பிளாக் மற்றும் சுயேச்சை தலா ஒரு கவுன்சிலரையும் கொண்டுள்ளனர். ஒருவேளை இவர்கள் அனைவரும் ஆம் ஆத்மிக்கு ஆதரவு அளித்தாலும், அக்கட்சியின் மொத்த வாக்கு எண்ணிக்கை 132-ஆகத்தான் உயரும். இது பெரும்பான்மைக்குத் தேவையான 137-ஐ விட 5 வாக்குகள் குறைவாகும்.
டெல்லி மாநகராட்சி மேயர் தேர்தல் யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு?
டெல்லி அரசியலைப் பொறுத்தவரை, கடந்த காலங்களில் மேயர் தேர்தலின் போது பெரும் அமளிகளும், கட்சித் தாவல்களும் நிகழ்ந்துள்ளன. எனினும், தற்போதைய "டிரிபிள் இன்ஜின்" அரசாங்க சூழலில், பாஜக தனது உறுப்பினர்களைத் தக்கவைத்துக்கொள்வதில் உறுதியாக உள்ளது. இத்தகைய சூழலில், ஆம் ஆத்மி தனது மேயரைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டுமானால் பாஜக கவுன்சிலர்களிடம் இருந்து 'கிராஸ் வோட்டிங்' (Cross Voting) நடக்க வேண்டும், இது தற்போதைய நிலையில் சாத்தியமற்ற ஒன்றாகத் தெரிகிறது. டெல்லியில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட பிறகு, மாநகராட்சியிலும் அதிகார மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதை நமக்கு தெளிவாக தெரிகிறது.
சுருக்கமாகச் சொன்னால், புள்ளிவிவரங்களின்படி பார்த்தால், இந்த முறையும் டெல்லி மாநகராட்சியில் பாஜகவின் மேயர் பதவியேற்பது ஏறக்குறைய உறுதியாகிவிட்டது. டெல்லி மாநகராட்சியின் அடுத்த மேயர் யார் என்பதைப் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.
டெல்லி மேயர் பதவி எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை மாற்றப்படும்?
டெல்லி மேயரின் பதவிக்காலம் ஓராண்டு மட்டுமே. ஐந்து ஆண்டுகால மாநகராட்சி ஆட்சியில், ஒவ்வொரு நிதியாண்டின் இறுதியிலும் புதிய மேயர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார். இதில் முதல் ஆண்டு பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது.
டெல்லி மாநகராட்சி மேயர் தேர்தல் அடிக்கடி கேட்கப்படும் வினாக்கள் (FAQ)
1. 2026-ஆம் ஆண்டு டெல்லி மேயர் தேர்தல் எப்போது நடைபெற உள்ளது?
தற்போதைய தகவல்களின்படி, ஏப்ரல் மாத இறுதியில் தேர்தல் தேதிகள் அறிவிக்கப்படலாம் என்றும், மே மாதத்தில் தேர்தல் நடைபெற்று டெல்லிக்கு புதிய மேயர் கிடைப்பார் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
2. டெல்லி மேயர் தேர்தலில் யாரெல்லாம் வாக்களிக்க முடியும்?
டெல்லி மாநகராட்சியின் 249 தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கவுன்சிலர்கள், டெல்லி சட்டமன்றத்தால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட 14 எம்.எல்.ஏ.க்கள் மற்றும் டெல்லியைச் சேர்ந்த 10 எம்.பி.க்கள் (7 மக்களவை உறுப்பினர்கள் மற்றும் 3 மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள்).
3. மேயர் தேர்தலில் வெற்றி பெற ஒரு கட்சிக்கு எத்தனை வாக்குகள் தேவை?
மொத்த வாக்குகளின் எண்ணிக்கை 273 ஆகும். எனவே, ஒரு கட்சி தனது மேயரைத் தேர்ந்தெடுக்க 137 வாக்குகளைப் பெற வேண்டும் (பெரும்பான்மை பலம்).
4. தற்போது பாரதிய ஜனதா கட்சியின் (BJP) பலம் என்ன?
பாஜகவிடம் தற்போது மொத்தம் 141 வாக்குகள் உள்ளன. இதில் 123 கவுன்சிலர்கள், 7 மக்களவை உறுப்பினர்கள் மற்றும் 11 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அடங்குவர். இது பெரும்பான்மைக்குத் தேவையான 137-ஐ விட 4 வாக்குகள் கூடுதலாகும்.
5. ஆம் ஆத்மி கட்சியால் (AAP) இந்தத் தேர்தலில் வெற்றி பெற முடியுமா?
ஆம் ஆத்மி கட்சியிடம் தற்போது 106 வாக்குகள் மட்டுமே உள்ளன. காங்கிரஸ் மற்றும் பிற சிறிய கட்சிகளின் ஆதரவைப் பெற்றாலும் அவர்களின் பலம் 132 ஆக மட்டுமே உயரும். பாஜக கவுன்சிலர்கள் யாரும் கட்சி மாறி வாக்களிக்காத வரை, ஆம் ஆத்மி வெற்றி பெறுவது கடினம்.
