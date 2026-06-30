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ஏசி வெடித்து தீப்பிடிப்பது ஏன்? அலட்சியமா? தொழில்நுட்ப கோளாறா? ஒவ்வொருவரும் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய தகவல்கள்

நொய்டா உள்ளிட்ட பல நகரங்களில் ஏசி தொடர்பான தீ விபத்துகள் அதிகரித்து வருகின்றன. ஏசி சர்வீஸ் செய்யாதது, பழைய மின் வயரிங், மின் அழுத்த மாற்றம், தரமற்ற மின்சார உபகரணங்கள் மற்றும் Fire Safety பராமரிப்பு இல்லாமை போன்றவை முக்கிய காரணங்களாக உள்ளன. ஏசி தீப்பிடிப்பதற்கான காரணங்கள், பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கைகள் குறித்து விரிவாக அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 30, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 01:13 PM IST
ஏசி வெடித்து தீப்பிடிப்பது ஏன்? அலட்சியமா? தொழில்நுட்ப கோளாறா? ஒவ்வொருவரும் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய தகவல்கள்
Image Credit: AI Generated | Air Conditioner Blast In Delhi-NCRSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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