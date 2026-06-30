/ஏசி வெடித்து தீப்பிடிப்பது ஏன்? அலட்சியமா? தொழில்நுட்ப கோளாறா? ஒவ்வொருவரும் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய தகவல்கள்

டெல்லி: ஒரு காலத்தில் கோடைகாலம் என்றாலே "மின்வெட்டு ஏற்பட்டுவிடுமோ" என்பதுதான் மக்களின் மிகப்பெரிய கவலையாக இருந்தது. ஆனால், இன்று காலம் மாறிவிட்டது. இப்போது மக்கள் வெயிலைக் கண்டு பயப்படுவதை விட, தங்கள் வீட்டு ஏசியைப் (AC) பார்த்துதான் அதிகம் பயப்படுகிறார்கள். கடந்த சில ஆண்டுகளில் ஏசி வெடித்து, வீடுகள் முற்றிலும் சாம்பலான செய்திகள் தொடர்ந்து நம்மை உலுக்கி வருகின்றன. குறிப்பாக டெல்லியில் ஏற்படும் அடுத்தடுத்து தீ விபத்துக்கு பின்னால், ஏசி தான் காரணம் எனக் கூறப்படுகிறது.
சமீபத்தில் கூட நொய்டா செக்டார் 119-ல் உள்ள ஆரண்யா சொசைட்டியில் ஒரு பிளாட்டில் பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இதற்கு ஏசி யூனிட்டில் ஏற்பட்ட ஷார்ட் சர்க்யூட் அல்லது பிளாஸ்ட் (வெடிப்பு) தான் காரணம் என்று கூறப்படுகிறது. நொய்டாவில் மட்டுமல்ல, டெல்லி விவேக் விஹார் மற்றும் பல அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் இதுபோன்ற விபத்துகளால் பல உயிர்கள் பறிபோயுள்ளன.
தற்போது கேள்வி என்னவென்றால், உண்மையில் ஏசி தானாகவே தீப்பிடிக்கிறதா? அல்லது நம்முடைய அலட்சியம்தான் இதற்குக் காரணமா? வாருங்கள் தெரிந்துக்கொல்லுவோம்.
ஏசி திடீரென ஒரே நாளில் வெடிப்பதில்லை. நாம் செய்யும் சில சிறிய தவறுகள் தான் காலப்போக்கில் பெரிய விபத்தாக மாறுகின்றன.
நாம் ஆயிரக்கணக்கில் பணம் கொடுத்து ஏசி வாங்குகிறோம், ஆனால் வருட கணக்கில் சர்வீஸ் செய்வதில்லை. இதனால் ஃபில்டர்களில் தூசி படிந்து, காற்று சுழற்சி பாதிக்கப்படுகிறது. கம்ப்ரஸர் மீது அதிக அழுத்தம் ஏற்பட்டு, அது சூடாகி (Overheating) தீப்பிடிக்கிறது.
ஏசி புதியதாக இருக்கலாம், ஆனால் வீட்டின் ஒயரிங் 10 அல்லது 15 வருட பழையதாக இருக்கும். லோக்கல் ஒயர்கள், தரம் குறைந்த MCB மற்றும் தவறான இன்ஸ்டாலேஷன் காரணமாக மின்கம்பிகள் அதிக வெப்பமடைந்து Short Circuit ஏற்பட்டு தீ விபத்துக்கு வழிவகுக்கும்.
வெயில் 45°C முதல் 48°C வரை பதிவாவதால், பலர் ஏசியை 16 அல்லது 18 டிகிரியில் வைத்து இடைவெளி இல்லாமல் பல மணி நேரம் பயன்படுத்துவது. இதனால் கம்பிரசர் மீது அதிக சுமை ஏற்படுகிறது. எனவே ஏசியை 24°C முதல் 26°C வரை வைத்துப் பயன்படுத்துவது பாதுகாப்பானதும் மின்சார சேமிப்புக்கும் உதவியாக இருக்கும்.
சில பகுதிகளில் மின்சார வோல்டேஜ் தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கும். மின்சார வோல்டேஜ் சீராக இல்லாதபோது, அது ஏசியின் எலக்ட்ரிக்கல் பாகங்களை பாதிக்கிறது. தரமான ஸ்டெபிலைஸர் இல்லாத வீடுகளில் இந்த ஆபத்து அதிகம்.
ஒரு பிளாட்டில் தீப்பிடித்தால், முதல் சில நிமிடங்களில் அதைக்கட்டுப்படுத்த முடியும். ஆனால், அதற்கு அடுக்குமாடி குடியிருப்பின் ஃபயர் சேஃப்டி சிஸ்டம் சரியாக வேலை செய்ய வேண்டும். 20 அல்லது 22-வது மாடியில் தீப்பிடித்தால், தீயணைப்பு வாகனங்களின் ஏணிகள் அவ்வளவு உயரத்திற்கு உடனடியாக எட்டாது.
அப்படிப்பட்ட சூழலில், கட்டிடத்தின் உள்ளே இருக்கும் பாதுகாப்பு அமைப்புகள் தான் உயிரைக் காப்பாற்ற வேண்டும். ஆனால் பல சொசைட்டிகளில் நிலவும் யதார்த்தம் என்ன?
காலாவதியான உபகரணங்கள்: ஃபயர் எக்ஸ்டிங்குயிஷர்கள் (தீயணைப்பான்கள்) காலாவதியாகி கிடக்கின்றன.
செயல்படாத பம்புகள்: அவசர காலங்களில் தண்ணீரை பீய்ச்சியடிக்கும் பம்புகள் மற்றும் ஸ்பிரிங்க்ளர்கள் பல வருடங்களாக செக் செய்யப்படாமல் முடங்கிக் கிடக்கின்றன.
ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட அவசர வழி (Emergency Exit): மக்கள் அவசர கால வழித்தடங்களை பழைய பர்னிச்சர்கள், சைக்கிள்கள் மற்றும் குப்பைகளை வைக்கும் ஸ்டோர் ரூமாக மாற்றி விடுகிறார்கள். ஆபத்து நேரத்தில் தப்பிப்பதற்கான வழியே அடைபட்டுப் போகிறது.
ஆபத்து நம் வீட்டின் கதவையும் தட்டும் முன் நாம் விழித்துக் கொள்ள வேண்டும். ஏசியை பாதுகாப்பாக பராமரிக்க நிபுணர்கள் கூறும் ஆலோசனைகள் என்ன என்பதை அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.
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செய்ய வேண்டியவை (Do's)
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செய்யக்கூடாதவை (Don'ts)
|கோடைகாலம் தொடங்கும் முன் ஏசியை கட்டாயம் தகுதியான மெக்கானிக் மூலம் சர்வீஸ் செய்ய வேண்டும்.
|தொடர்ந்து 7-8 மணி நேரத்திற்கு மேல் ஏசியை இடைவிடாமல் இயக்கக் கூடாது.
|ஏசி வெப்பநிலையை (Temperature) எப்போதுமே 24°C முதல் 26°C வரை பராமரிக்கவும்.
|தரம் குறைந்த, லோக்கல் ஒயர்கள் மற்றும் சாக்கெட்டுகளை பயன்படுத்தக் கூடாது.
|ஐடிபிளான் படி தரமான ஸ்டெபிலைஸர் மற்றும் சரியான MCB பயன்படுத்த வேண்டும்.
|ஏசி இயங்கும் போது லேசான எரியும் வாசனை அல்லது விசித்திரமான சத்தம் வந்தால் அதை அலட்சியப்படுத்தக் கூடாது.
|மாதத்திற்கு ஒருமுறை ஏசி ஃபில்டர்களை (Filters) தூசியின்றி சுத்தப்படுத்த வேண்டும்.
|ஒரே பவர் லைனில் ஏசி, கீஸர், பிரிட்ஜ் போன்ற பல கனரக உபகரணங்களை இணைக்கக் கூடாது.
மாதாந்திர தணிக்கை (Monthly Fire Audit): பில்டர்கள் ஆரம்பத்தில் ஃபயர் என்ஓசி (NOC) வாங்குவதற்காக மட்டுமே இந்த சிஸ்டம்களை நிறுவுகிறார்கள். அதன் பிறகு பராமரிப்பு குறைந்துவிடுகிறது. எனவே, ஒவ்வொரு மாதமும் ஃபயர் அலாரம், தண்ணீர் அழுத்தம் மற்றும் பம்புகள் வேலை செய்கிறதா என்று நேரடி ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
ஃபயர் ட்ரில் (Fire Drill): சொசைட்டியில் உள்ள குழந்தைகள், முதியவர்கள், செக்யூரிட்டி கார்டுகள் மற்றும் மெயின்டனன்ஸ் ஊழியர்களுக்கு தீ விபத்தின் போது எப்படி செயல்பட வேண்டும், எந்த வழியாக வெளியேற வேண்டும் என்ற பயிற்சி (Mock Drill) அளிக்கப்பட வேண்டும்.
அரசின் கடுமையான நடவடிக்கை: விதிகளை மீறும் கட்டிடங்களுக்கு வெறும் நோட்டீஸ் மட்டும் அனுப்பாமல், கடுமையான அபராதம் மற்றும் சீல் வைக்கும் நடவடிக்கைகளை அரசு எடுக்க வேண்டும். விபத்து நடந்த பிறகு விழித்துக் கொள்வதை விட, வரும் முன் காப்பதே சிறந்தது.
கோடைக்காலம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் வரும், ஏசியின் தேவையும் இருக்கும். ஆனால், நம் அலட்சியம் தொடர்ந்தால் இதுபோன்ற விபத்துச் செய்திகளும் தொடர்கதையாகிவிடும். எனவே, அடுத்த முறை ஏசி ரிமோட்டை எடுப்பதற்கு முன், உங்கள் ஏசியின் தரம், வீட்டின் ஒயரிங் மற்றும் உங்கள் சொசைட்டியின் பாதுகாப்பு அமைப்பை ஒருமுறை சிந்தித்துப் பாருங்கள்.