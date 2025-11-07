English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ATC அமைப்பு செயலிழந்தது! நாட்டின் பரபரப்பான விமான நிலையத்தில் விமானப் போக்குவரத்து பாதிப்பு!

Delhi Airport Flight Delays: டெல்லி விமான நிலையத்தில் உள்ள ATC அமைப்பில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக தேசிய மற்றும் சர்வதேச வழித்தடங்களில் விமானங்களைப் பாதித்துள்ளது. 400 விமானங்கள் தாமதம். பயணிகளுக்கு சிரமம். தொழில்நுட்பக் கோளாறு சரிசெய்யும் பணியில் அதிகாரிகள்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Nov 7, 2025, 04:41 PM IST

Delhi Airport Chaos Latest News: டெல்லி விமான நிலைய விமான தாமதங்கள்: உலகின் பரபரப்பான விமான நிலையங்களில் ஒன்றான டெல்லி இந்திரா காந்தி சர்வதேச விமான நிலையத்தில் தொழில்நுட்பக் கோளாறு ஏற்பட்டுள்ளது. விமான நிலையத்தின் விமானப் போக்குவரத்துக் கட்டுப்பாட்டு (ATC) அமைப்பில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக விமான நடவடிக்கைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. அதன் விவரங்களை பார்ப்போம்.

விமான பயணிகளுக்கு சிரமம்:

இன்று (வெள்ளிக்கிழமை, நவம்பர் 07, 2025) டெல்லி விமான நிலையத்தில் 300க்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் தாமதமாகின. இண்டிகோ, ஏர் இந்தியா, ஸ்பைஸ்ஜெட் உள்ளிட்ட முக்கிய விமான நிறுவனங்களின் விமானங்கள் பாதிக்கப்பட்டன. இதனால் விமான நிலையத்தில் பயணிகளுக்கு சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது.

நூற்றுக்கணக்கான விமானங்கள் பாதிப்பு:

வெள்ளிக்கிழமை தாமதமான விமானங்களில் உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச விமானங்களும் அடங்கும். இந்தக் கோளாறு காரணமாக டெல்லி விமான நிலையத்தில் உள்வரும் மற்றும் வெளிச்செல்லும் விமானங்கள் இரண்டும் பாதிக்கப்பட்டன. விமான நிலையத்தில் உள்ள அனைத்து விமான நிறுவனங்களின் விமான செயல்பாடுகளும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் அதிகாரிகள் கோளாறை சரிசெய்யும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

AMS தகவல்களை வழங்கும் AMSS சிக்கல்:

விமானத்தின் செயல்பாடு திட்டங்களை வழங்கும் ஆட்டோ டிராக் சிஸ்டத்திற்கு (AMS) தகவல்களை வழங்கும் AMSS இல் சில சிக்கல்கள் இருப்பதாகவும், இந்த அமைப்பில் தொடர்ந்து நிலவும் சிக்கல்கள் காரணமாக, விமானப் போக்குவரத்துக் கட்டுப்பாட்டாளர்கள் கிடைக்கக்கூடிய தரவுகளின் அடிப்படையில் விமானத் திட்டங்களை கையாண்டு வருகிறார்கள் எனவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

எத்தனை விமானங்கள் தாமதமாகின?

டெல்லி விமான நிலையத்தில் ATC-யின் தானியங்கி செய்தி சுவிட்ச் சிஸ்டத்தில் (AMSS) தொழில்நுட்பக் கோளாறு ஏற்பட்டது. இதன் விளைவாக IGI விமான நிலையத்தில் அதிக எண்ணிக்கையிலான தாமதங்கள் ஏற்பட்டன, 150க்கும் மேற்பட்ட புறப்படும் விமானங்கள் தாமதமாகின. இந்த விமானங்கள் ஒவ்வொன்றும் சுமார் 50-55 நிமிடங்கள் தாமதமாகின. வட இந்தியாவின் பிற விமான நிலையங்களும் பாதிக்கப்பட்டன.

லக்னோவின் அமாசி விமான நிலையத்தில் டெல்லிக்குச் செல்லும் மற்றும் புறப்படும் விமானங்கள் தாமதமாகின. ஜெய்ப்பூரின் சங்கனர் விமான நிலையத்தில் வடக்குப் பகுதிக்கான இணைப்புகள் பாதிக்கப்பட்டன. வடக்குப் பகுதியில் உள்ள அனைத்து விமான நிலையங்களான அமிர்தசரஸ், சண்டிகர், டேராடூன் மற்றும் ஸ்ரீநகரில் உள்ள இண்டிகோ மற்றும் ஏர் இந்தியா விமானங்கள் பாதிக்கப்பட்டன.

மும்பை-பெங்களூரு விமானங்களும் பாதிக்கப்பட்டன:

டெல்லி-மும்பை வழித்தடத்தில் 20க்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் தாமதமாகின. இதில் விஸ்டாரா, ஏர் இந்தியா மற்றும் இண்டிகோ ஆகியவை அடங்கும். டெல்லி-பெங்களூரு வழித்தடத்தில் 15க்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் தாமதமாகின. டெல்லிக்குச் செல்லும் மற்றும் புறப்படும் ஐந்து விமானங்கள் அமிர்தசரஸ் விமான நிலையத்தில் பாதிக்கப்பட்டன. டெல்லிக்குச் செல்லும் மற்றும் புறப்படும் ஐந்து விமானங்கள் அகமதாபாத் விமான நிலையத்தில் பாதிக்கப்பட்டன.

சர்வதேச விமானங்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன:

டெல்லி விமான நிலையத்தில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்பக் கோளாறு உள்நாட்டு விமானங்களை மட்டுமல்ல, சர்வதேச விமானங்களையும் பாதித்துள்ளது. லண்டன், ரோம், துபாய் மற்றும் பாங்காக்கிற்கான பல விமானங்கள் 1-2 மணி நேரம் தாமதமாகின்றன. இந்த தாமதம் மேலும் அதிகமாகலாம் என்று அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. 

விமானங்கள் தாமதமாக இயங்க காரணம் என்ன?

விமானப் போக்குவரத்துக் கட்டுப்பாட்டுத் தரவை ஆதரிக்கும் தானியங்கி செய்தி மாற்றும் அமைப்பில் (AMSS) ஏற்பட்ட தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக டெல்லி விமான நிலையத்தின் விமானச் செயல்பாடுகள் தாமதங்களைச் சந்தித்ததாக இந்திய விமான நிலைய ஆணையம் (AAI) தெரிவித்துள்ளது

தொழில்நுட்பக் கோளாறு சரிசெய்யும் பணி:

தற்போது, ​​டெல்லி விமான நிலையத்தில் உள்ள ATC அமைப்பில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்பக் கோளாறை சரிசெய்யும் பணி நடந்து வருகிறது. விமான நிலைய அதிகாரக் குழுக்கள் விரைவில் சரிசெய்யும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளன. நிலைமை இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பும் வரை, விமானங்கள் தாமதமாக தான் புறப்படும் எனத் தெரிகிறது. 

Delhi Airport ATC Glitch Airport Air Traffic Control Indigo Air India

