/ஒரே ஒரு மழைக்கே மிதக்கும் இந்திய நகரங்கள் -காரணம் என்ன? வெளிச்சம் போட்ட காட்டிய கனமழை!

இந்தியாவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பருவமழை தொடங்கும்போதும், அது வெறும் தண்ணீரை மட்டும் கொண்டு வருவதில்லை; மாறாக, நம் நாட்டு நகரங்களின் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் நிர்வாகத் திறனின் உண்மையான யோக்கியதையை அம்பலப்படுத்திவிட்டுச் செல்கிறது. சாலைகள் உள்வாங்குவது, கட்டிடங்கள் இடிந்து விழுவது, இரயில் தண்டவாளங்கள் மூழ்குவது என நாட்டின் பெருநகரங்கள் அனைத்தும் வெள்ளத்தில் தத்தளிக்கின்றன.
மும்பை, டெல்லி, பெங்களூரு, சென்னை, சூரத், புனே மற்றும் குருகிராம் எனப் பொருளாதார ரீதியாக வேகமாக வளர்ந்து வரும் நகரங்களின் தற்போதைய நிலை இதுதான். இது வெறும் இயற்கை பேரிடரா? அல்லது நகர திட்டமிடல் தோல்வியா? என்ற கேள்வி மீண்டும் எழுந்துள்ளது. ஒரு பக்கம் நகரங்கள் அசுர வேகத்தில் வளர்ந்துள்ளன, மறுபக்கம் அதற்கேற்ப வடிகால் அமைப்புகள் (Drainage Systems) மேம்படுத்தப்படவில்லை.
பருவமழை என்பது இந்தியாவிற்குப் புதிய ஒன்றல்ல, அது ஆண்டுதோறும் வழக்கமாக வரும் ஒரு இயற்கை நிகழ்வுதான். ஆனால், நமது அதிகாரத்துவத்தின் அலட்சியமும், மோசமான திட்டமிடலுமே இந்தத் துயரத்திற்குக் காரணம் என்று நிபுணர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.
பழமையான வடிகால் அமைப்பு: மும்பை போன்ற பெருநகரங்களில் இன்றும் ஆங்கிலேயர் காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட வடிகால் அமைப்பே (Drainage System) பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அன்றைய மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப வடிவமைக்கப்பட்ட அந்த அமைப்பால், இன்றைய கோடிக்கணக்கான மக்கள் தொகையின் தேவையைச் சமாளிக்க முடிவதில்லை.
கான்கிரீட் காடுகளாக மாறும் நகரங்கள்: நீர் நிலைகள், ஏரிகள் மற்றும் குளங்கள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளாக மாற்றப்பட்டுள்ளன. மழைநீர் பூமிக்குள் இறங்குவதற்கான இயற்கை வழிகள் மற்றும் சதுப்புநிலங்கள் (Mangroves) அழிக்கப்பட்டதால், நீர் நேராகச் சாலைகளுக்கு வந்துவிடுகிறது.
அலட்சியமும், போலி தணிக்கைகளும்: மும்பை செம்பூர் மர விபத்தில், அந்த மரம் பலவீனமாக இருப்பதாகப் பொதுமக்கள் ஏற்கனவே பலமுறை புகார் அளித்தும் பிஎம்சி (BMC) நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. சாலை அமைக்கும் போது மரங்களின் வேர்கள் சேதப்படுத்தப்பட்டதே மரம் விழக் காரணம் எனத் தெரிந்தும் அலட்சியம் காட்டப்பட்டுள்ளது.
பிளாஸ்டிக் மற்றும் குப்பைக் கழிவுகள்: மழைக்காலத்திற்கு முன்பாக வடிகால்களைத் தூர்வாருவதாகக் கூறி கோடிக்கணக்கான ரூபாய் செலவிடப்படுகிறது. ஆனால், முறையற்ற குப்பை மேலாண்மை காரணமாகப் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் வடிகால்களை அடைத்துக் கொள்கின்றன.
நாட்டின் வர்த்தகத் தலைநகரமான மும்பையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பருவமழை வந்தாலே இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்படுகிறது.
குறிப்பாக, பள்ளி மாணவர் மீது மரம் விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து கடும் கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.
தலைநகர் டெல்லி மற்றும் அதன் புறநகர் பகுதிகளிலும் கடும் மழை பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
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மாநிலம் / நகரம்
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பாதிப்பின் தீவிரம்
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முக்கிய உள்கட்டமைப்புப் பாதிப்புகள்
|குஜராத் (சூரத்)
|85 ஆண்டுகால சாதனை மழை முறியடிப்பு (36 மணி நேரத்தில் 19 இன்ச் மழை)
|சாலைகள் ஆறுகளாக மாறின; வணிக வளாகங்களின் தரைத்தளங்கள் முற்றிலும் மூழ்கின; என்.டி.ஆர்.எஃப் (NDRF) மீட்புப் பணிகள் தீவிரம்.
|மகாராஷ்டிரா (புனே)
|குப்பைக் கிடங்கு சரிந்து கட்டிடம் விபத்து.
|பிம்ப்ரி சிஞ்ச்வத் பகுதியில் 3 மாடி கட்டிடத்தின் மீது குப்பை மலை சரிந்து விழுந்ததில் ஊழியர்கள் இடிபாடுகளில் சிக்கினர்.
|மும்பை
|மரங்கள் முறிந்து விழுந்ததில் உயிரழப்புகள்; போக்குவரத்து முடக்கம்.
|7 நாட்களில் 1100-க்கும் மேற்பட்ட மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்தன. உள்ளூர் இரயில்கள் தாமதம்/ரத்து. செம்பூர் பகுதியில் பள்ளிப் பேருந்தின் மீது மரம் விழுந்து 11 வயது சிறுவன் விஹான் ஸ்ரீவஸ்தவா மரணம்.
|டெல்லி - என்சிஆர்
|கட்டிடச் சரிவு மற்றும் நெடுஞ்சாலைப் பாதிப்பு.
|ரோகிணியில் கட்டுமானப் பணி நடந்த கட்டிடம் இடிந்தது; டெல்லி-ஜெய்ப்பூர் நெடுஞ்சாலையின் ஒரு பகுதி உள்வாங்கியது; குருகிராமில் 2 அடி வரை நீர் தேங்கி போக்குவரத்து ஜாம்.
|மத்திய பிரதேசம் & உத்திர பிரதேசம்
|குடியிருப்புகள் மற்றும் நதிகள் உடைந்தது
|ஜபல்பூரில் 5 மாடி கட்டிடம் சரிந்தது; உஜ்ஜைன் ஷிப்ரா நதியில் வெள்ளப்பெருக்கு; மதுராவில் டெலிவரி ஊழியர் மோட்டார் சைக்கிளுடன் வடிகாலில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட அவலம்.
|மலைப்பகுதிகள் (கேரளா & உத்தரகாண்ட்)
|நிலச்சரிவுகள் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு முடக்கம்.
|வயநாட்டில் கடுமையான நிலச்சரிவு; உத்தரகாண்ட் கங்கோத்ரி நெடுஞ்சாலையில் மண் சரிவு ஏற்பட்டு போக்குவரத்து துண்டிப்பு; அருணாச்சல பிரதேசத்தில் கிராமங்கள் தனிமைப்படுத்தல்.
மழைக்காலத்திற்கு முன்னதாகப் பெயரளவில் "Pre-Monsoon" தயாரிப்புப் பட்டியலை வெளியிடுவதால் மட்டும் நகரங்களைக் காக்க முடியாது. நமக்குத் தேவை முறையான, தொலைநோக்கு பார்வையுடனான நகரத் திட்டமிடல் (Urban Planning) மட்டுமே.
மக்கள் தங்கள் உழைப்பில் பெரும் பகுதியைச் சாலை வரி (Road Tax), சுங்கக் கட்டணம் (Toll Tax), ஜிஎஸ்டி (GST) என அரசாங்கத்திற்குச் செலுத்துவது, மழைக்காலத்தில் இப்படிச் சாலைகளில் தத்தளிப்பதற்கா? என்ற கேள்வியும் எழுகிறது.
ஒளிரும் விளக்குகளும், மேம்பாலங்களும் மட்டுமே ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சியைத் தீர்மானிப்பதில்லை. அவை ஒரு சில மணிநேர மழைக்கே தாங்கவில்லை எனில், அந்த உள்கட்டமைப்பு வெறும் "காட்சிப் பொருள்" மட்டுமே. இயற்கையோடு ஒத்துப் போகாத எந்தவொரு நவீன வளர்ச்சியும் இறுதியில் பேரழிவையே தரும் என்பதை இந்த பருவமழை நமக்கு மீண்டும் ஒருமுறை நினைவூட்டியுள்ளது.
இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் (IMD) பல மாநிலங்களுக்கு தொடர்ந்து கனமழை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. குறிப்பாக மகாராஷ்டிரா, குஜராத், ராஜஸ்தான், உத்தரகாண்ட் மற்றும் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் அதிக மழை தொடரும் வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை (NDRF) பல மாநிலங்களில் மீட்பு பணிகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. மாநில அரசுகள் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவித்தல், தாழ்வான பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களை பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு மாற்றுதல், அணைகளில் இருந்து கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நீர் வெளியேற்றம் போன்ற முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன