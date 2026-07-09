Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /ஒரே ஒரு மழைக்கே மிதக்கும் இந்திய நகரங்கள் -காரணம் என்ன? வெளிச்சம் போட்ட காட்டிய கனமழை!

ஒரே ஒரு மழைக்கே மிதக்கும் இந்திய நகரங்கள் -காரணம் என்ன? வெளிச்சம் போட்ட காட்டிய கனமழை!

கான்கிரீட் காடுகளாக மாறும் நகரங்கள், ஆக்கிரமிக்கப்படும் நீர்நிலைகள், ஆங்கிலேயர் காலத்து வடிகால் அமைப்பு மற்றும் அதிகாரிகளின் அலட்சியம் காரணமாகச் சிறிதளவு மழைக்கே இந்தியாவின் முக்கிய நகரங்கள் வெள்ளத்தில் மூழ்குகின்றன. குஜராத், மகாராஷ்டிரா, டெல்லி உள்ளிட்ட மாநிலங்களின் தற்போதைய பாதிப்புகளையும், அதற்கான அசல் காரணங்கள்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 09, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 04:40 PM IST
ஒரே ஒரு மழைக்கே மிதக்கும் இந்திய நகரங்கள் -காரணம் என்ன? வெளிச்சம் போட்ட காட்டிய கனமழை!
Image Credit: File (Ai) | India Monsoon Rains Expose Indian Cities Infrastructure FailureSource: Bureau

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
மின்வெட்டு காரணமாக பள்ளி விடுமுறை விடப்பட்டதா? - அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விளக்கம்
Minister Rajmohan56 min ago
2
Microsoft Layoffs1 hr ago
3
rajinikanth1 hr ago
4
Maharashtra floods1 hr ago
5
Kerala Lottery1 hr ago